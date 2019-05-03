Ramazan'da okuma menünüzde ne var?
Manevi açıdan tazelenmeye, kendimizi hesaba çekmeye vesile olması gereken Ramazan ayı kültürel aktiviteler ve geleneksel Ramazan eğlencelerinin gölgesinde kalıyor ne yazık ki. Oysa bu birbirinden kıymetli 29 gün ihmal ettiğimiz, ertelediğimiz manevi ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir milat. Bu açıdan iftara kadar okuma menülerimizi de gözden geçirmekte fayda var diyerek sizler için edebiyatçı ve yazarlarımızın rehberliğinde Ramazan’a özel okuma listeleri hazırladık.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Huzurun, bereketin, kardeşliğin, paylaşmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayı bütün güzelliğiyle kapımızı çalmaya hazırlanıyor. Yıl boyunca özlemle beklediğimiz bu özel misafire kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan hazırlıkları şimdiden başladı. Alışverişler yapıldı, misafir listeleri hazırlandı hatta hangi yemeklerin pişirileceği, hangi tatlıların yapılacağı bile düşünüldü. Buraya kadar her şey çok güzel. Peki Ramazan ayı sadece kurulan kalabalık sofralardan, Ramazan eğlencelerinden mi ibaret? Asla. Midemizden çok ruhumuzunda doymaya ihtiyacı var. Bu ayı değerli kılan en önemli özellik oruç ibadeti kadar kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmeye başlanmış olması. Dolayısıyla Ramazan ayında Kur’an okumak ve dinlemek de en kıymetli ibadetlerden. Ramazan ayı boyunca evlerde veya camilerde devam ettirilen mukabele geleneği Ramazan ve okuma arasındaki köklü ilişkinin en somut göstergesi. Kur’an-ı Kerim dışında yine bu ayın hikmetini anlayacağımız birçok eser var elimizin altında. Peki ya sizin Ramazan için okuma listeniz hazır mı? Bu aya özel kitap menünüzü oluştururken sizlere yardımcı olmak üzere İsmail Hakkı, Ayşe Sevim, Ayla Ağabegüm, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Ahmet Kekeç, Celal Fedai’ye bu Ramazan’da ne okuyacaklarını ve sizler için neler önerdiklerini sorduk. Tabi bizim de sizin için birkaç tavsiyemiz var…
Ayşe Sevim
Kur’an-ı Kerim meali, Kadi İyaz’ın Şifa-ı Şerif kitabı ve Cengiz Aytmatov’un öykülerini okumayı planlıyorum ve okurlara da tavsiye ediyorum. Meal okumaya üç ayların gelmesi ile başladım. Sure sure meal okumaktan ziyade baştan sona meal okumak çok daha başka bir harita bahşediyor insana. En güzeli tefsir okuyabilmek tabi. Cengiz Aytmatov’u tavsiye etmemin nedeni ise kendisi yaşadığı zor hayata rağmen hayata kin ve umutsuzlukla bakmayan bir kaleme sahip. İnsana umut veren merhametli bir üslubu var. Bu anlamda ben Ramazan ayına yakışacağına inanıyorum. Kadi İyaz’ın Şifa-ı Şerif adlı eseri ise üç ciltlik çok özel bir çalışma. Bir kere okunup kenara bırakılacak bir çalışma değil. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere insana şifa veren bir eser. Ondan bölümler okuyacağım. Peygamber Efendimizden bahsedilmeyen bir Ramazan’ın tadını almayı tahayyül edemiyorum. Siyer okumak da çok kıymetli ama ben bu eserin de ayrı bir yeri olduğunu ve okunması gerektiğine inanıyorum. Çocuklar için de bir tavsiyem var. Kaleme aldığım Oruç Kahramanları kitabı çocuklara Ramazan’ı anlamalarında rehberlik edecektir.
Celal Fedai
İmkânlarım ve iradem elverdiği ölçüde Ramazan’ı idrak etmeye çalışıyorum. Kitaplar bu konuda en büyük yardımcım. Bu yıl Ataullah İskenderî’nin Hikem-i Ataiyye’si ve Ömer Tuğrul İnançer’in kitapları ile kendimi sınırlamaya çalışacak olsam da biliyorum ki Mesnevî’ye, Füsusu’l Hikem’e ve tabii Yunus Emre’ye uğramadan edemeyeceğim.
Belkıs İbrahimhakkıoğlu
Ramazan ayına en yakışan okuma geleneklerinin başında mukabele okumak, dinlemek ve bu maksatla bir ara gelmek yer alır. Bunu takiben meal okuyup üzerinde düşünmek, gündelik hayatımızdaki hâl ve davranışlarımızı ayet-i kerimelerin ışığı altında tartıya vurmak çok önemli. Ramazan’ın ruhaniyeti bu muhasebeyi gerekli kılıyor. Nasıl olsa okurum diye elimize alamadığımız tasavvuf pirlerinin kitaplarını, mesela Hz. Mevlana’nın, Sühreverdi’nin, Attar’ın, İbn Tufeyl’in, Konevi’nin, İbni Arabi’nin, İbrahim Hakkı’nın kitaplarını bu ayda okuduğumuzda feyzinin bereketleneceğine inanıyorum. Ben gücümün yettiğince bunları yapmaya çabalıyorum.
Ahmet Kekeç
Muhammed Esed’in kaleme aldığı Mekkeye Giden Yol, Ramazan Ayı’nda okunacak kitaplardan biri. Klasik siyer kitaplarından farklı. Hidayete ermiş Batılı bir yazarın gözünden bizi var eden topraklara doğru bir yolculuğun en edebi anlatımlarından biri.
İsmail Hakkı
Ramazan ayında vücut yükü azaltılır ama zihin yüklenir. Bu mübarek ayın ve tuttuğumuz orucun maksatlarından biri de bu değil mi zaten? Ben bu Ramazan ayında İmam-ı Gazali (rah) Hazretleri’nin Dil Belası kitabını okumayı düşünüyorum ve gençlere de şiddetle tavsiye ediyorum.
Ayla Ağabeğüm
Ramazan ayını dört gözle bekliyordum. Çok şükür geldi. Kur’an-ı Kerim ve mealini okuyacağım. Ayrıca bu mübarek ayda Yunus Emre Divanı da okunmalı. Her dörtlük hayatımızın bir başka bölümüdür. Sadece okumakla kalmayıp bazı dörtlükleri ezberlenmeli. Zorluklardan geçtiğimiz bu dönemde Divan bizi dinlendirecektir. Ayrıca, tasavvuf erbaplarından güzel sözler de okuyup onlar üzerine de düşünmek gerekiyor.
ORUCUNUZU KİTAPLA TAMAMLAYIN
Çöle İnen Nur / Necip Fazıl Kısakürek: Üstad Necip Fazıl Kısakürek bu eserinde Efendimizin (s.a.v) hayatını anlatır. Eser, Siyer kitaplarının alışılmış anlatımlarından farklı bir üslubu ile dikkat çekiyor.
Cennetle Müjdelenen On Sahabe / Mustafa Necati Bursalı: Kitapta, cennetle müjdelenen on sahabeden söz ediliyor.
Hakikate Giden Yol / İmam Gazali: 1058-1111 yılların arasında yaşayan ünlü İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi İmam Gazali, bu eserinde, uzlet ve halvet hayatının on yıl sürdüğünü, bu süre içinde sayılamayacak kadar durumu keşfetme imkanına kavuştuğunu anlatıyor. Gazali, bir kulun Allah’a giden yolda katetmesi gereken merhaleleri anlatıyor.
İstanbul da Bir Ramazan / Abdullah Uçman: Abdullah Uçman tarafından yayına hazırlanan kitap Cenap Şehabeddin imzalı. Eser, 1920 Ramazan’ını, eski Ramazan eğlencelerini Darülbedayi merkezli olarak anlatıyor. Bunlar dışında kitapta siyasî meseleler, Birinci Dünya Savaşı ve bu savaşın ortaya çıkardığı ahlakî çöküntüler, bunalımlar da yer alıyor. Cenab Şahabeddin’in Alemdar gazetesinde 20 Mayıs-18 Haziran 1920 tarihleri arasında yayımlanan yazılarından hazırlanan bu kitapta 1920 Ramazanı ile birlikte bir döneme ışık tutuluyor.
Ramazanın Bereketi Oruç / Rukiye Aydoğdu Demir: Ramazan ayını Müslümanlar için önemli ve değerli kılan en temel özellik, farz olan oruç ibadetinin bu ay içerisinde yapılmasıdır. Ramazan ayı oruçla anlamlı hâle gelir, maddi ve manevi anlamda bu ibadetin güzellikleri ve lezzeti bu ay açığa çıkar. Bireysel bir ibadet olmanın ötesinde orucun toplumsal boyutu da Ramazan ayında gözle görülür bir hâl alır.
Samanyolunda Ziyafet (Oruç Yazıları) / Sezai Karakoç : Bu kitap, yazarın, daha çok Ramazan aylarında yazdığı oruç hakkındaki yazılardan oluşuyor. Bu bakımdan, kitap, oruçla ilgili düşüncelerin yanı sıra, duyuşları ve bir dönemin toplum yaşantısından kesitler ve izlenimleri de yansıtıyor. Yazıların yayınlandığı dergi ve gazeteler, yayınlandıkları tarihle birlikte ve alındıkları kitaplar parantez içinde yazıların altında gösteriliyor. “Ramazanın Aynasında Hayat” isimli yazı ise bir yerde yayınlanmamış olup bu kitap için hazırlanmış. Daha önce başka bir yerde yayınlanmış yazılar da bulunuyor.
Safahat / Mehmed Âkif Ersoy: Safahat; 1911-1933 yılları arasında Mehmet Âkif Ersoy’un yedi şiir kitabının bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan bir eser. Şiirlerdeki konular; dönemin sosyal sorunları, tarih ve dindir. Birçok yayın evi tarafından basılmıştır. Mehmet Akif’in müslümanlara yönelik ikazları, uyarıları bugün de tüm canlılığıyla geçerliliğini korumaktadır.
İslam’ın Aynası Camiler / Roger Garaudy: Dünya çapında ünlü felsefe ve estetik profesörü, Fransız Müslüman düşünür Roger Garaudy, bu eserinde üç kıtaya damgasını vuran İslâm sanat ve mimarisinin felsefî ve estetik açıdan son derece çarpıcı bir değerlendirmesini yapıyor. “Güzelliğin Dini İslâm” düşüncesinden yola çıkan yazar, “Allah güzeldir, güzelliği sever” hadisinin İslâm sanat ve mimarisinde nasıl somutlaştırıldığını en çarpıcı örnekleriyle gözler önüne seriyor. Yazar kitapta Müslümanların Batı’yı ve geçmişi taklitten kurtularak yeni bir silkiniş ve yeni bir dirilişle İslâm’ı yaşamaya başladıkları an, eskiden olduğu gibi, yine muhteşem sanat ve mimari eserler ortaya koyabileceklerini de müjdeliyor.
Peygamberlerin Öyküleri / Dilaver Gürer: Peygamberler ilahi hükümleri ve bilgileri insanlara birinci kaynaktan en doğru biçimde aktaran Yüce Yaratıcı’nın insandan istediği hayat ve ahirete hazırlık konusunda onlara yaşayış ve inançlarıyla örnek olan Allah elçileridir. Onların kıssaları ne sıradan bir masal ne de basit bir hikâyedir. İslamiyet’in derûni boyutunu, ihsan mertebesini oluşturan tasavvufun mensupları için peygamber kıssaları dini hayatı sağlam bir biçimde tanıma ve yaşama yolunda önemli vasıtalardır.
Bir Kadın Sufi: Rabia / Margaret Smith: Bu eser, müslüman kadınlar için önemli bir rol model olan Basralı Râbia’yı anlatan bir biyografi. Kitapta Hz. Rabia’nın yaşamı ve öğretileri konu ediliyor.
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