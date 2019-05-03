Ramazan'da okuma menünüzde ne var? 

Huzurun, bereketin, kardeşliğin, paylaşmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayı bütün güzelliğiyle kapımızı çalmaya hazırlanıyor. Yıl boyunca özlemle beklediğimiz bu özel misafire kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan hazırlıkları şimdiden başladı. Alışverişler yapıldı, misafir listeleri hazırlandı hatta hangi yemeklerin pişirileceği, hangi tatlıların yapılacağı bile düşünüldü. Buraya kadar her şey çok güzel. Peki Ramazan ayı sadece kurulan kalabalık sofralardan, Ramazan eğlencelerinden mi ibaret? Asla. Midemizden çok ruhumuzunda doymaya ihtiyacı var. Bu ayı değerli kılan en önemli özellik oruç ibadeti kadar kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmeye başlanmış olması. Dolayısıyla Ramazan ayında Kur’an okumak ve dinlemek de en kıymetli ibadetlerden. Ramazan ayı boyunca evlerde veya camilerde devam ettirilen mukabele geleneği Ramazan ve okuma arasındaki köklü ilişkinin en somut göstergesi. Kur’an-ı Kerim dışında yine bu ayın hikmetini anlayacağımız birçok eser var elimizin altında. Peki ya sizin Ramazan için okuma listeniz hazır mı? Bu aya özel kitap menünüzü oluştururken sizlere yardımcı olmak üzere İsmail Hakkı, Ayşe Sevim, Ayla Ağabegüm, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Ahmet Kekeç, Celal Fedai’ye bu Ramazan’da ne okuyacaklarını ve sizler için neler önerdiklerini sorduk. Tabi bizim de sizin için birkaç tavsiyemiz var…

Ayşe Sevim

Kur’an-ı Kerim meali, Kadi İyaz’ın Şifa-ı Şerif kitabı ve Cengiz Aytmatov’un öykülerini okumayı planlıyorum ve okurlara da tavsiye ediyorum. Meal okumaya üç ayların gelmesi ile başladım. Sure sure meal okumaktan ziyade baştan sona meal okumak çok daha başka bir harita bahşediyor insana. En güzeli tefsir okuyabilmek tabi. Cengiz Aytmatov’u tavsiye etmemin nedeni ise kendisi yaşadığı zor hayata rağmen hayata kin ve umutsuzlukla bakmayan bir kaleme sahip. İnsana umut veren merhametli bir üslubu var. Bu anlamda ben Ramazan ayına yakışacağına inanıyorum. Kadi İyaz’ın Şifa-ı Şerif adlı eseri ise üç ciltlik çok özel bir çalışma. Bir kere okunup kenara bırakılacak bir çalışma değil. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere insana şifa veren bir eser. Ondan bölümler okuyacağım. Peygamber Efendimizden bahsedilmeyen bir Ramazan’ın tadını almayı tahayyül edemiyorum. Siyer okumak da çok kıymetli ama ben bu eserin de ayrı bir yeri olduğunu ve okunması gerektiğine inanıyorum. Çocuklar için de bir tavsiyem var. Kaleme aldığım Oruç Kahramanları kitabı çocuklara Ramazan’ı anlamalarında rehberlik edecektir.