Sabit kimliğin reddi: Yüzler ve yerler

Theo Eshetu’nun “Yüzler ve Yerler” başlıklı sergisi video enstalasyonlarından oluşan kurgusuyla Akbank Sanat’ta açıldı. 9 Mart’a kadar görülebilecek olan sergide sanatçı, portre fotoğrafları serisine eşlik eden “Atlas Fractured (2017)” ve “The Slave Ship (2015)” adlarında iki de video enstalasyonu sunuyor. Sergi nedeniyle İstanbul’a gelen sanatçıyla sanat hayatını ve “Yüzler ve Yerler”i konuştuk. Eshetu, İletişim Tasarımı dalındaki lisans derecesini North East London Polytechnic’ten (1981) aldıktan sonra, profesyonel hayatının büyük bölümünü, kendini kısa süre içinde önde gelen bir video sanatçısı olarak kanıtladığı Roma’da sürdürmüş. İstanbul’da vakit geçirmenin kendisi için büyük bir zevk ve mutluluk olduğunu dile getiren sanatçı bu serginin de iyi bir sonuç olduğuna inandığını belirtiyor.

KİMLİKLER SÜREKLİ DEĞİŞİM İÇİNDEDİR

Sanatçı Theo Eshetu eserlerinin üretimindeki çıkış noktasını ve eserlerin içeriğini şöyle tanımlıyor: “Kültürel kimlikler hiçbir zaman sabit ve tanımlı olmamış, politik gelecek tasarıları tarafından oluşturulmuş ve biçimlendirilmiş, tarihsel olaylar tarafından inşa edilmiş ve yıkılmış, kültürel nesnelerin yerlerinden edilmesiyle ve nüfusların göç etmesiyle dalgalanmalar göstermiştir; bunların hepsi de zamanın akışı içinde kimlikleri sabitlemenin olanaksızlığına işaret eder gibi görünmektedir, çünkü kimlikler doğaları gereği sürekli değişim içerisindedir. Bizim tek tanımlayabileceğimiz şimdiki zamandır; şimdiki zaman da grotesk ve değişkendir ve sırtında geçmişin hayaletlerinin getirdiği bir yükü taşımaktadır. Bununla birlikte, şimdiki zamanın belli bir güzelliği de vardır; yeni adalet yargılarının oluşabilmesi yönünde bir diriliğe, yeni uyum arayışlarına, yüzeysel ve göstermelik politik eğilimlerin aksine, henüz var olmayan melez durumlara yönelik bir kabul ve heves içerir.” Hollandalı bir anne ile Etiyopyalı bir babanın Londra doğumlu çocuğu olarak dünyaya gelen sanatçıya bu lokasyonlardan ve etkileşimden nasıl beslendiğini de soruyorum o da şöyle yanıt veriyor: “Evet, sadece bir Afrikalı ve Avrupalı mirası devralmadım, aynı zamanda çok sayıda farklı ülkede de yaşadım bugüne kadar. Tüm bu yaşanmışlıklar benim sanatımın kökünü oluşturuyor ve görüşlerimi de tam bu noktadan ifade ediyorum.”