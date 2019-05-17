Sanat dinden uzak değil!

Ne zamandır şarkı söylüyorsunuz?

Kendimi bildim bileli... Çok küçük yaşlardan itibaren sevdiğim bir şeydi bu. Çocukluğumda Minik Kalpler diye bir ilahi korosu vardı. Bir albüm yaptık. Hatta klibimizi burada (Zal Mahmut Paşa Külliyesi) çekmiştik. Bu gibi oluşumlarda deneyimlerim oldu. Uludağ Üniversitesi’nin Halk Müziği Korosu’ndaydım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Müziği Korosu’nda bulundum. Derneklerin etkinliklerinde yer aldım. Ama bireysel olarak solistlik yapmadım. Benim eserlerim, şarkılarım olmadığı için ismime özel bir konser deneyimim olmadı. Zaten bu yarışmaya da profesyonel bir müzik hayatımın olmasını istediğim için katıldım. Türler arası müzik yapmak istiyorum. Belki karşıma bir fırsat çıkar. Burası bana bir köprü olur.

Türler arası müzik yapmak istiyorum dediniz. Neden?

Belli bir yaşa geldikten sonra kendimi hiçbir müzik türüne ait hissedemediğini fark ettim. Bana Türk Halk Müziği’ni yapıştırmak isteyenler oldu. Sanat müziğini daha iyi okuduğumu söyleyenler oldu. Ben her türe kendimi eşit uzaklıkta eşit sevgi ve bağlılıkta görüyorum. Sanatın küçük bir dilimiyle yetinmek istemiyorum. Ne dinliyorsam da onu icra etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla çok fazla türde ve dilde müzik dinlediğim için bu yaptığım şeye de yansıyor. Herhangi bir türe daha yakın görünmek ve etiketlenmek hiç istemem. “Bir alanda uzman olmak” durumunu sorunlu ve parçacı buluyorum -ki akademisyenlerimizi tek kanatlı kuş haline getiren bence bu kompartımanlaşmadır. Bu, Batı’dan ithal ettiğimiz modern zamanlara özgü bir algı.

Yarışmada “Sesin imkanlarını zorlamayı seviyorum” demiştiniz. Bunu biraz açabilir misiniz?

Bana insan sesi çok gizemli geliyor ve çok merak ettiğim bir konu bu. İnsan sesi ne kadar zorlanabilir, neler çıkartılabilir? Hangi renkler, hangi okuma stilleri çıkarılabilir bu bana çok haz veren bir şey. Bir müzik ve ses arşivim var uzun yıllardır üzerinde çalıştığım. Dünyadaki en iyi sesleri araştırıyorum birkaç senedir. Onları bulabilmek için de çok fazla ses dinliyorum. Dünyada şu an resmi kimliği, bayrağı olan 285 ülke var. Bunların yarısı tamamlandı. Günde 300 farklı ses dinlediğim oluyor. Yemek, namaz molası vererek bütün günümü bu araştırmalara ayırıyorum bazen. Dinlediğim yüzlerce ses içinde ise en fazla 10 tanesi arşivime girebiliyor. Çünkü çok seçici davranıyorum. Zira bence ses sanatçısı olmak başka bir şey ses virtüözü olmak başka bir şey; ben virtüözlerin peşindeyim.

Tekniğiyle bu kadar ilgilisiniz. Peki müzik eğitiminiz var mı?

Başlarda müziğin benim için hep bir hobi olarak kalacağını sandığım için eğitimine eğilmedim. Tutkulusu olduğum için kendi kendime çok uğraştım. Fakat baktım bu beni kesmiyor artık kendimi gerçekleştiremiyorum ve benim için müzik hayatımda hobiden çok daha büyük bir şey, acıkmak kadar temel... Son bir senedir meslek olarak müzik yapmaya karar verdim. Hemen şan dersine başladım. Yarışmadan çok önce bir konservatuarın bölüm başkanı ile de görüşmüştüm. Sınavlara katılacağım ve yarı zamanlı şan eğitimi almak istiyorum.

Sizin şarkı söyleyiş tarzınız nasıl karşılanıyor?

Türkiye’de kulaklar çok tiz seslere alışkın olmadığı için böyle sesler yadırganır. Bunu biliyorum. İnsanların çoğunluğu ruh yormayan, sakin, dingin müzikleri sever. Ben o yüzden benim gibi duyumsayan insanlara hitap etmek istiyorum.

Türk müziğinde beğendiğiniz icracılar kimler?

Türkiye’de kendi yapmaya çalıştığım doğrultuda önümde bir örnek yok ama dünya üzerinde sesini örnek aldığım çok fazla sanatçı var. So Hyang, Tan Weiwei, Nina Hagen, Diamanda Galas, Yıldız İbrahimova, Aziza Mustafazadeh bunlardan bir kaçı. İdol aldığınız bir ses olmadan ilerlemeniz pek mümkün değil. Mesela ben şu an çok sayıda kişinin okuyuşunu kendi abartılı duyuşumla harmanlayarak kendimi var ediyorum. Türk Sanat Müziği’nde yenilerden Yaprak Sayar ve Bekir Ünlüataer bence en iyileridir. Eskilerden zaten Münir Nurettin Selçuk, Kani Karaca, Hafız Burhan, Hamiyet Yüceses. Halk müziğinde Belkıs Akkale, Aysun Gültekin ki ustadır o da. Devrim Kaya, Oğuz Aksaç. Eskilerden Mükerrem Kemertaş, okuyuş bakımından Neşet Ertaş’tan çok Muharrem Ertaş’ı severim.

Yarışmada farklı bir jüri sistemi var. Popüler şarkı yarışmalarından beklenti de bellidir. Endişeleriniz oldu mu?

Jüri sayısı çok olduğu için endişem olmadı. Aksine az olsaydı benim için daha endişe verici olurdu. Çünkü seçenekler azalıyor. Burada 100 kişilik jüri olmasını şu bakımdan önemsiyorum; çok kültürlü ve çoğulcu. Hem müzik branşı bakımından hem de yaşam biçimi ve ideolojik bakış anlamında çok heterojen bir ortam. Bu bence çok benzersiz bir şey. Bu fikir ilk duyduğum zaman bana çok orijinal geldi. Her örnekten insan olmasının çok olumlu bir mesaj verdiğini düşünüyorum. İnsanları bir araya getiren en güçlü alan sanat. Bunu bir tek sanat yapıyor.

Yarışmanın konsepti hareketli ve eğlenceli eserlerden oluşması. Ben bunu başta çok bilmiyordum. Hareketli eser okumamak benim ilkelerimden biri. Bu yarışmanın temel konsepti olduğu halde benim bu ilkeme saygı duydular.

Yarışmada okuduğunuz Judia isimli şarkı da çok etkileyiciydi...

Bu şarkıyı repertuarıma kattığımda lisedeydim. Hangi dilde olursa olsun yabancı bir şarkıyı ezberlemeden önce sözlerine bir bakarım; yanlış bir mesaj var mı, bilmeden kötü bir şey söylemiş olmayayım diye. Judia isimli bir kadından bahsediyor şarkı. Hüzünlü ve gayet şiirsel bir anlatı. Bir sıkıntı yok, yanlış bir içerik yok dedim ve öğrenmeye karar verdim. Çok çalıştım üzerinde. Benim için bu şarkıyı önemli kılan Mor Karbasi’nin pembe gül yaprağı gibi yumuşak sesi, bestenin çok tutkulu olması, şarkının zorluk derecesi ve tiz bölümlerinin bol olmasıydı.

Ne tür geri bildirimler aldınız yarışma sonrası?

Bu kadar olumlu dönüş beklemiyordum. Bir insanın dünyada duyabileceği en güzel, en onurlandırıcı cümleleri duydum. Çok mahcup oldum. Yüzlerce mesaj aldım. Olumsuz dönüşler de var ama oranlarsak yüzde on bile değil. Birilerinin bunu göze alması gerekiyor. Gelebilecek eleştirileri öngördüğüm için manifesto niteliğinde bir açıklama yazdım. Yarışmaya katılacağımı duyurduğum paylaşımımda ve tüm sosyal medya hesaplarımda da o açıklamayı sabitledim. Konuya merakı olanlar buralara bakabilir. Sanatın dinden uzak olduğunu düşünüyor toplumumuz. Bu sıkıntı. Oysa Allah mutlak güzeldir ve sanat o güzelliğin tecellisidir. Bu bağlantıyı ve anlam örüntüsünü kopardığımız için sanatı olumsuzladığımız yaşam biçimini yanlış bulduğumuz insanlara teslim etmişiz o alandan çekilmişiz. Bunlar sanat algımızı daha negatif etkiliyor. O zannediyoruz.

Sonra da çocuklarımız sanatla ilgilenecek diye aklımız çıkıyor...

Sen sanattan uzaklaştırdığın çocuğunun nasıl sanatsal bir algı düzeyine gelmesini bekliyorsun. Ve nasıl bir kişilik ve karakter seviyesi bekliyorsun sanatla uğraşmayan insandan? Senin mahallenden, toplumundan doğru olarak işaretlediğin sanat biçimini icra eden insanın çıkmamış. Ne seçeneği olsun çocuğun?

Yarışmada İngilizce şarkı söyleyip jüriyi ters köşe yapmanızı takdir edenler oldu...

Bana gelen mesajlarda ve yazılan bazı yazılarda da vardı bu. İyi niyetlerinden ötürü teşekkür ederim herkese. Ama benim için bu bir övgü konusu olmamalı. Bizde bir kompleks var. Batıya ne kadar yakın olursak o kadar sanatçıyız. O kadar entelektüeliz. Ben İngilizce bir eser okumuş olmakla takdir edilesi bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Korece de Arapça’da, Ladino İspanyolcası da okuyorum. Her dilde okuyorum. Yabancı dillerde şarkı okurken odağım tamamen ses ve müzik odaklı. Kelimeyi doğru söyleyeyim nasıl söylediğimin önemi yok.