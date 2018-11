Sanat ve tasarıma genç bir bakış: Eşref Büyüksofuoğlu

YAPIMCILAR ÇALIŞANLARI SUİSTİMAL EDİYOR

Türkiye’de film ve dizi sektörüne sanat yönetimi bağlamında bir eleştiri getirmek gerekirse?

Ülkemizdeki sanat yönetimi anlayışı dünden bugüne bakıldığında her geçen gün daha iyiye gidiyor. Şu an sanat birimlerine ayrılan bütçelerin arttırılması, profesyonel dekoratörler ve realizatörler ile çalışılması dekorların kalitesini artırmakta, fakat sanat departmanlarında çalışan ve sorumlu olan herkesin şikâyetçi olduğu durumlar devam etmekte. Bunun en büyük sebebi bir sanat grubunun bütün sanat birimlerini kapsıyor oluşu. Örneğin Amerika’da çekilen bir filmin sanat grubu, içerisinde altı farklı birimi barındırır. Bunlar tasarımcılar, ressamlar, heykeltıraşlar, dekor uygulayıcıları, aksesuar tasarım ve uygulayanları ile sanat asistanlarıdır. Ülkemize baktığımızda ise bazı projelerde bu birimin yaptığı işlerin tek bir gruptan istendiğini görüyoruz. Bu durumu ben de yaşadım. Yeterli bütçe ve zaman gerekçesi ile daha uzun saatler çalışıp her işi kendimiz kotarmaya çalıştığımız oldu.

Bazı yapımcılar bu durumu fazlasıyla suistimal ediyor.