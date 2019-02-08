Sevgililer Günü'ne hazır mısınız?
Sevgililer Günü için hediye önerileri...
Yeni makyaj trendleriyle romantik görünüm
Aşkın ve sevginin günü olarak kutlanan Sevgililer Günü’nde sevdiğinize alacağız hediye kadar kıyafetiniz, saçınız ve makyajınız da önem taşıyor. Bu özel günde kıyafetiniz ve makyajınızla göz alıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Essence’in 2019 makyaj trendlerini rahatlıkla uygulayabileceğiniz makyaj ürünleri de dikkatleri üzerinize çekecek.
Zaman en değerli hediye!
QNET için İsviçre’de özel olarak üretilen Bernhard H. Mayer kadın ve erkek saatleri ile Sevgililer Günü’nde şık ve zarif bir hediye alternatifi sunuyor. Bernhard H. Mayer ® Iris Chronograph- Deep Blue modeli ile zamanın ve tarzın özüne değer verenlere mükemmeli hediye edin. Zamanın ritmiyle tempo tutan kadınlar, Bernhard H. Mayer ® Iris Chronograph – Rose Gold modelini çok sevecek.
Aşkını Godiva’nın çikolatalarıyla anlat
Godiva, en çok sevilen “cupcake”lerden ilham alarak geliştirdiği Sevgililer Günü çikolata koleksiyonuna ilk lokmada âşık olacaksınız! Beyaz Çikolata ve Çilekli Cupcake, Bitter Çikolatalı Ganajlı Cupcake, Kahveli ve Karamelli Ganajlı Cupcake, Vanilyalı Kurabiye ve Fındıklı Cupcake, Badem Praline ve Speculoos Muslu Cupcake olarak 5 çeşitten oluşan Godiva’nın Sevgililer Günü koleksiyonu içindeki farklı lezzetlerdeki çikolatalarıyla birçok duyuya hitap eden farklı bir deneyim sunuyor.
Bir hediye ile iki kalbe dokun
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) kuruluşunun 25. yılına özel online alışveriş sitesi, tocevdukkanı adresinden 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilisine en değerli hediyeyi vermek isteyen çiftler için birbirinden ilgi çekici seçenekler sunuyor. TOÇEV logolu bin bir çeşit ürünün yanı sıra Vakıf yararına özel seriler tasarlayan sanatçıların seçkin eserlerinin de yer aldığı alışveriş sitesinden yapılan her alışveriş, en az bir çocuğun eğitimine katkı sunmak anlamına geliyor.
Kusursuz Saçların Sırrı
Saçlarınız, Sevgililer Günü’ne Elseve Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ Krem ile hazır. Yumuşak, parlak ve kusursuzca şekil alan saçların sırrı Elseve Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ Krem, kusursuz saçlara kavuşmanızı sağlayacak. Elseve Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ Kremi, 6 değerli çiçek özü yağıyla zenginleştirilmiş formülü sayesinde ilk kullanımdan itibaren saçları beslerken, saça ipeksi bir yumuşaklık ve parlaklık kazandırıyor.
Aşk bize neler yaptırıyor!
Sevgililer Günü’nde O’na sevginizin yanında en özel hediyeyi verebilmek için aradığınız tüm detaylar Sevgililer Gününe Özel yüzde 70 indirim fırsatıyla D’S Damat mağazalarında sizleri bekliyor. Yüzde 100 deri ayakkabılar, kemerler ve cüzdanların yanı sıra sevdiğinizin tarzını ortaya çıkartacak fularlar, kaşkollar ve kravatlar da detaylara önem veren erkekler için ideal hediye seçenekleri olacak. Modern ve konforuna önem veren yenilikçi erkekler içim hayatı kolaylaştıran inovatif parçalar en doğru tercih olacak. Sıvı ve leke itici NanoCare gömleklerden kolay ütülenen EasyCare gömleklere, yoğun iş temposuna ayak uyduracak Travel Serisi ürünlere kadar sevdiğinizin şıklığına rahatlık katacak hediyeler sizleri bekliyor. Su geçirmezlik özelliği taşıyan çelik kasası ve dayanıklı camları, deri, silikon ve kumaş kayış seçenekleri ile D’S Damat saatler sevdiğinizin en değerli aksesuarı olacak.
Sevgililer Günü’ne COSMED ile hazırlanın
COSMED, birbirinden farklı ürünleriyle Sevgililer Günü’nü kusursuz bir görünümle karşılamak isteyenlerin yanında oluyor. COSMED, Arındırıcı Toz Temizleyici, Vanilyalı Nem Maskesi, Kontrol Jeli, Matlaştırıcı Dengeleyici Krem, Yoğun Yaşlanma Karşıtı Serum ve Keratin Sprey ile tepeden tırnağa güzellik için en güvenilir yardımcınız olmaya hazır.
Mermere aşk katıyor
İç Mimar Gizem Avcıer tarafından tasarlanan mermer ve pirinçten oluşan ürünleriyle Ma’Lune ‘14 Şubat Sevgililer Günü’ için hazırladığı özel tasarımlarıyla aşkın özel gününe farklı bir renk katıyor. Siyah ve beyaz renkte kalp şekilli mermer bardak altlıkları ve yine siyah ve beyaz renkte kalp şeklinde tasarlanan mermer mumluklar o özel günü hatırlatmak için ev ve ofisleri süslüyor.
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