Şimdi elimizdekilerin edebiyatını, türküsünü bulmalıyız

Oğuz Aksaç; başarılı bir halk müziği sanatçısı. Diğer adıyla bizce yöresel nağme… Son zamanlarda türkülerinin yanı sıra sanatçı Emre Yücelen’e verdiği video söyleşideki samimi tavırlarıyla adından söz ettiriyor. Tespitleri, türkülere, müziğimize dair yorumları insanın ufkunu açıyor. Biz de bu vesileyle kendisiyle bir araya geldik; hayatını ve müziğini konuştuk. “Aynılaşan bu coğrafyada bugüne kadar söylemekten gurur duyduğum türkülerden vazgeçmeden, aykırı bir ses soluk olmayı kendime uygun görüyorum.” diyen Aksaç, aynılaşan toplum düzenine bir eleştiri getiriyor. Sesini müzik dünyası içerisinde nereye konumlandırdığını sorduğumuzda ise şöyle cevap veriyor: “Müzik benim için bir yolculuk biçimi. Bazen yolda deniz manzarası olur bazen bozkır, bazen ulu dağlar, kar yağmış patikalar bazen ay ışığında iğde, bazen yağmur sonrası toprak kokusu… Yeni biçilmiş çimen kokusunu reçel gülü kokusuyla kıyaslamam. Kısacası sesimi bu güzel hayattan yana konumlandırıyorum.”

HAYATIN YAVAŞ GÜZELLEŞTİĞİNİ AMA HIZLI KİRLENDİĞİNİ KEŞFETTİM

Oğuz Aksaç’ı internette ulaşabildiğimiz bilgiler dışında kendi ağızından tanıyabilir miyiz?

Oğuz Aksaç 1900’lü yıllardan bu yana bir kaç çağ yaşadığını fark eden, hayal etmeyi seven, neşeli, çalışkan başardıklarının değerini bilen, öğrenmekten mutlu olan meraklı biridir. Ayrıntılara önem veren, biraz takıntılı, az biraz titiz kısaca Başak burcu işte. Biraz deli derler hakkımda ama ben deliliği akıl barikatını aşmak diye tanımlamayı uygun buluyorum. Oğuz Aksaç her sabah kalkar ‘Bugün dünyanın en güzel günü’ der ve ertesi sabah uyandığında bir önceki güne ihanet eder ve ‘Bugün dünyanın en güzel günü’ der. Hayatı çok sever. Hayatın yavaş güzelleştiğini, hızlı kirlendiğini ve o meyveyi dalından 60 kere koparacak vakti olduğunu keşfetmiştir. Ve tavla oynamayı çok sever.

Müzik yaparken kurallara veya teknik detaylara katı bir şekilde bağlı kalmamak gerektiğini düşünüyorsunuz. Neden?

Neden kuralları önemseyelim ki? Kuralları kim koyuyor insanlar değil mi? Tarih bize insanların çoğunlukla ileride yanlış diye tanımlayacağı şeyleri dayattığını kaç defa gösterdi. Müzik elle tutulamayan, gözle görülemeyen soyut gibi bir şey. Bir ‘Si’ notası diğer bir ‘Si’ notasının hissettiremediği bir hissi tetikleyebilir ve tüyler diken diken olur. Ama burada sesi şu kadar düşelim şu kadar gecikelim diye hesaplayarak o hissi oluşturamazsınız. İnsanoğlunun en büyük gafıdır her şeyi matematik temeller üzerine oturtmak. Hatta bazı duyguları kelimelerle ifade etmek bile büyük bir hatadır. Teknik çalışmak yetilerimizin alanını büyütür, genişletir daha da kolaylaştırır. Ama o teknik bir kural benim içimdeki hissin bekçisi olamaz.

Şu ara hayata dair, sanatınıza dair kafanızda neler var? Sizi düşündüren şeyler neler?

Mutlu kalmayı, mutlu olduğum şeyleri yapmayı planlıyorum. Bazı şehirlere yönelik projeler üretiyorum, küçük film hikâyeleri, kısa yazılar, şiirler ve bol hayal kuruyorum. Eşimle, çocuklarımla zaman geçirmeyi çok seviyorum, ekonomiyi takip ediyorum yaylada bir bahçemiz var oraya gidip ot yolmayı, ağaçlara su vermeyi, onların çocuklarımın büyüdüğü gibi yavaş yavaş büyümesini izliyorum. Müzikle ilgili zaten hiç durmuyorum. İki hafta sonra yeni albüm çıkacak, sonrasında iki albüm daha hazır. Sosyal medya için biraz kayıt yaptım. Çok fazla bestem var. Bu ara onları hazırlıyorum. Yani zamanı iyi kullanıyorum.

Türkü tanımının 50 yıl önce ile şu an aynı olmadığını düşünüyorsunuz. Bunu gelişen dünya, değişen birey ve ‘lokasyon’ bağlamında okurlarımız için değerlendirir misiniz?

Evet, koşullar değişiyor, hayat değişiyor, gereksinimler, tarifler, gerçeklik değişiyor 50 yıl önce ‘Sobalarında kuru meşe yanıyor efem’ vardı şimdi soba yakarsanız belediye gelir cezayı keser. Doğalgazı kapınıza kadar çektiler; bu bir pazardır artık siz bu pazarın zorunlu alıcısısınız. Dünya için sayısal bir algoritmanın parçasısınız, küresel kavramının parçasısınız ve hayatınızda artık soba, kömür, meşe odunu yok. Yeni dünyaya hoş geldiniz! Şimdi elinizdekilerin edebiyatını, türküsünü bulmalısınız.