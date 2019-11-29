17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,748
  • 6,3352
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

CUMARTESİ

  1. Haberler
  2. Cumartesi

Sinema endüstrisine yeni bir alan: VisionIST

Bu yıl 9.’su düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında ilk kez organize edilen VisionIST Endüstri Günleri, sinema sektöründe çalışanları bir araya getirdi. Birçok ulusal film festivalinde dahi yakalanamayan bu ortam tematik bir film festivalinde üç güne sığdırıldı…

  • ALİ DEMİRTAŞ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adaletin sadece bir suç veya ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ve üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki farklılıkları, sorunları gündeme getirmek ve ortak çözümler aramak üzere herkese ulaşmayı amaçlayan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl 9. kez sinemaseverlerle buluştu. Ulusal ve uluslararası farklı biçimsel formatlarda birçok filmin gösterildiği ve yarıştığı festival bu yıl bir yenilikle geldi. Festival, VisionIST adını verdiği endüstri günlerini düzenledi. Ülkemizden ve yurtdışından birçok sinema profesyonelinin konuşmacı olarak yer aldığı endüstri günlerinde katılımcılar ise Türk sinema sektörünün amatör veya profesyonel çalışanlarıydı. 

VisionIST’in açılışında konuşan festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci bu yenilikle ilgili şunları söyledi: “Festivalin ilk amacı adaleti gündemde tutmak ama bir diğer amacımız da hem festivalin hem de endüstrinin birbirine profesyonel zeminde faydalı olması ve desteklemesi. Bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi.” VisionIST’in içerik danışmanı yapımcı Zeynep Atakan ise VisionIST’i sağlıklı bir sektör iletişiminin zemini olarak tanımladı: “Herkesi bir araya sağlıklı bir iletişim için toplamak önemli. Bilgi paylaşımı yapacağız ve yarışmadan birbirimize faydalı olacağız…” 

ORTAK AMAÇ SİNEMA KONUŞMAK 

Film endüstrisinin buluşmasını sağlayan VisionIST Endüstri Günleri, üç tam gün boyunca sadece akredite ettiği katılımcılarını hem kendi aralarında hem de yerli ve yabancı sinema profesyonelleriyle bir araya getirdi. Ulusal ve uluslararası birçok yapımcı, oyuncu, yönetmen ve senaristin, katılımcılarla bir araya geldiği endüstri günlerinde hem Türk sineması hem de uluslarası sinema sektörü konuşuldu. Bir kürsü veya amfi ortamından ve bu ortamın getirdiği hiyerarşi düzeninden uzak, katılımcı ile konuşmacıların interaktif bir şekilde etkileşimde bulunduğu ortamda potansiyel işbirlikleri de doğdu.Yapımcı Zeynep Atakan’ın içerik danışmanı olduğu VisionIST’te ortak amaç sinema konuşmak ve üzerine düşünmek oldu. Birçok ulusal film festivalinde eksikliği hissedilen bu ortam, film festivallerinde yaygın olarak yapılan hataları da akla getirdi. Sektörle ilgili konuşma ve paylaşımların eser miktarda yapılabildiği, her yıl ezberlenmiş davetli listelerinin tekrarlandığı ‘dostlar alışverişte görsün’ mantığı ile ödül dağılımının ve etkinliklerin yapıldığı organizasyonların aksine tematik bir film festivalinin böyle bir zemin oluşturması bu işin bütçeyle veya popülerlikle alakası olmadığını kanıtlar nitelikteydi. 

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiltere'de saldırı alarmı! İşte polisin saldırganı vurduğu o anlar...

İngiltere'de saldırı alarmı! İşte polisin saldırganı vurduğu o anlar...

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Bir bir iade ediliyorlar: 2'si daha sınır dışı edildi

Bir bir iade ediliyorlar: 2'si daha sınır dışı edildi

Şahin'den Yavaş'a 'adli mercilere başvur' çağrısı

Şahin'den Yavaş'a 'adli mercilere başvur' çağrısı

Dehşete düşüren olay! Öldürüp başında bekledi

Dehşete düşüren olay! Öldürüp başında bekledi

Öğretmenin, kızını darp ettiğini iddia etti.. Diğer veliler öğretmene sahip çıktı

Öğretmenin, kızını darp ettiğini iddia etti.. Diğer veliler öğretmene sahip çıktı

'İsrail vücüttan atılması gereken bir çıban'

'İsrail vücüttan atılması gereken bir çıban'

Türkiye'nin ilk reyting şirketi kuruldu! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama

Türkiye'nin ilk reyting şirketi kuruldu! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Macron´a çok sert sözler: Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir

Başkan Erdoğan´dan Macron´a çok sert sözler: Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Bir dönem aydınlanacak

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Bir dönem aydınlanacak

İşte 2019'un en iyi tarihi fotoğrafları! Türkiye'den de kare var

İşte 2019'un en iyi tarihi fotoğrafları! Türkiye'den de kare var

Tıp tarihine geçti, şimdi ise...

Tıp tarihine geçti, şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA