Sinema endüstrisine yeni bir alan: VisionIST

Adaletin sadece bir suç veya ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ve üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki farklılıkları, sorunları gündeme getirmek ve ortak çözümler aramak üzere herkese ulaşmayı amaçlayan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl 9. kez sinemaseverlerle buluştu. Ulusal ve uluslararası farklı biçimsel formatlarda birçok filmin gösterildiği ve yarıştığı festival bu yıl bir yenilikle geldi. Festival, VisionIST adını verdiği endüstri günlerini düzenledi. Ülkemizden ve yurtdışından birçok sinema profesyonelinin konuşmacı olarak yer aldığı endüstri günlerinde katılımcılar ise Türk sinema sektörünün amatör veya profesyonel çalışanlarıydı.

VisionIST’in açılışında konuşan festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci bu yenilikle ilgili şunları söyledi: “Festivalin ilk amacı adaleti gündemde tutmak ama bir diğer amacımız da hem festivalin hem de endüstrinin birbirine profesyonel zeminde faydalı olması ve desteklemesi. Bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi.” VisionIST’in içerik danışmanı yapımcı Zeynep Atakan ise VisionIST’i sağlıklı bir sektör iletişiminin zemini olarak tanımladı: “Herkesi bir araya sağlıklı bir iletişim için toplamak önemli. Bilgi paylaşımı yapacağız ve yarışmadan birbirimize faydalı olacağız…”

ORTAK AMAÇ SİNEMA KONUŞMAK

Film endüstrisinin buluşmasını sağlayan VisionIST Endüstri Günleri, üç tam gün boyunca sadece akredite ettiği katılımcılarını hem kendi aralarında hem de yerli ve yabancı sinema profesyonelleriyle bir araya getirdi. Ulusal ve uluslararası birçok yapımcı, oyuncu, yönetmen ve senaristin, katılımcılarla bir araya geldiği endüstri günlerinde hem Türk sineması hem de uluslarası sinema sektörü konuşuldu. Bir kürsü veya amfi ortamından ve bu ortamın getirdiği hiyerarşi düzeninden uzak, katılımcı ile konuşmacıların interaktif bir şekilde etkileşimde bulunduğu ortamda potansiyel işbirlikleri de doğdu.Yapımcı Zeynep Atakan’ın içerik danışmanı olduğu VisionIST’te ortak amaç sinema konuşmak ve üzerine düşünmek oldu. Birçok ulusal film festivalinde eksikliği hissedilen bu ortam, film festivallerinde yaygın olarak yapılan hataları da akla getirdi. Sektörle ilgili konuşma ve paylaşımların eser miktarda yapılabildiği, her yıl ezberlenmiş davetli listelerinin tekrarlandığı ‘dostlar alışverişte görsün’ mantığı ile ödül dağılımının ve etkinliklerin yapıldığı organizasyonların aksine tematik bir film festivalinin böyle bir zemin oluşturması bu işin bütçeyle veya popülerlikle alakası olmadığını kanıtlar nitelikteydi.