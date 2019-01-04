Sinemalarda bu hafta bir patlamış mısır meselesi

Sinema sektörü 2019’u sert bir tartışma ile karşıladı. Son yıllarda en çok kazandıran filmlerin yapımcıları ile zincir sinema salonu işletmecileri birbirlerine rest çekti. Mesele şu; yapımcılar bir süredir gişe rekorları kıran filmlerin hasılatlarının düşük kaldığını savunuyor, verilerin ne kadar güvenli olduğunu sorguluyor. Salonlarda 20 liraya satılan sinema biletinin mağazalarda ve AVM’lerde yüzde 50’yi bulan indirimle satılmasından yapımcılar rahatsız. Sinema biletiyle ilgili yapılan promosyon düzenlemesinden anında haberdar olmak isteyen yapımcılar salonlarda, mısır, kola ve sinema biletine yapılan indirimlerde aslan payının biletten karşılanmasına da tepkili.

Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi popüler sinema aktörleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak konuyu gündeme taşıdı. Bu aslında tüm sinemacılar için uzun yıllardır devam eden büyük bir sorun. Bağımsız ve alternatif sinemacılar bu konuyu çok uzun yıllardır dillendiriyor olsa da bir Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar etkisi oluşturamadılar; bulabildikleri tek çözüm Başka Sinema gibi alternatif gösterim imkânları oluşturmaktı. Her yönetmen bireysel olarak kendi filmi salon bulamadığında tepkisini gösterdi ama kimse toplu halde tavır alma ve dayanışma yoluna gitmedi. Özellikle politik çıkışlarıyla bilinen Oyuncular Sendikası gibi sektörle ilgili STK’lar da bu temel problemin çözümü için ciddi adımlar atmadı.

DAĞITIMCI-YAPIMCI TEKELİ KIRILAMIYOR

Krizin taraflarından biri de 2016’da Güney Korelilerin satın aldığı Mars Grubu. Kriz, grubun “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar”, “Yeni yasa çıksa da mısır promosyonu yapmaya devam edeceğiz” gibi açıklamalarıyla şiddetini yükseltti. Kültür ve Turizm Bakanlığı çözüm için ‘Sinema Kanun Teklifi’ hazırladı. Bakanlık, Türkiye’deki tüm salonlarda kullanılması zorunlu olan bir arayüz geliştirerek kullanıma açacak. Böylece günlük bilet satış rakamları otomatik olarak gün sonunda sistemden alınıp yapımcı ve dağıtımcıyla paylaşılacak. Bu donanımı bulundurmayan işletmeye salon başına 50 bin TL para cezası öngörülüyor.

Benzer sorunu 2018 yılında Buğday filminin çok az sayıda salonda vizyona girmesiyle yaşayan yönetmen Semih Kaplanoğlu da o günlerde sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulunmuştu: “Buğday ancak 40 kopya ile vizyona girebildi. O da günde 2 seansla ve en ücra sinemalarda ve en küçük salonlarda. İzleyici talep ettiği halde salon ve dağıtımcı tekelini aşmak mümkün olamadı ve Buğday izleyicisine ulaştırılmadı. Dağıtımcı-salon sahibi-yapımcı tekeli nedeni ile özellikle Anadolu’daki AVM sinemalarında millet belli tür ve anlayışın ürünü yoz filmlere mecbur bırakılıyor. Sinemada kültürel iktidar budur! Yakında Kültür Bakanlığı’nın desteklediği filmler de vizyon göremeyecek! Ve bu tekelleşmeye ses çıkarmayarak bu düzeni onaylayan sinema meslek örgütlerini, yönetmenleri, oyuncuları, senaristleri, yapımcıları, sendikaları, dergileri ve sinema yazarlarını hayretle izliyorum. Tekelleşme ticari ve kanuni bir sorundur. Öncelikle bu sorun çözülmeli ve kültür merkezleri de devreye girmeli...”

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