Sınırda ve sahada bayrağımız emin ellerde

Türk ordusu ve sporcuları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Dünya genelinde Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla ülkemize karşı yapılan kara propagandaya karşı vatanının yanında olan sporcular kazandıkları başarılar ile Mehmetçiğe selam gönderiyor. Türk gençliğinin gücünü her alanda gösteren sporculardan İbrahim Çolak bir ilki gerçekleştirerek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazandı. Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Diğer bir zafer haberi ise Rusya’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’ndan geldi. Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Her iki sporcu da Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Bu süreçte hem bayrağımızı dalgalandırmak hem de İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya duyurmak çok daha önemli idi. Aynı şekilde A Milli Futbol Takımı Arnavutluk ve Fransa maçlarında Mehmetçiği unutmadı. Sporcuların Mehmetçiğe olan bu desteği kamuoyundan büyük takdir gördü.

50 saniye için 19 yıl çalıştım

Milli sporcu İbrahim Çolak hem asker selamı hem de kazandığı başarı ile tarihe geçti. Çolak, 14.933’lük derecesiyle şampiyon olurken Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti. Cimnastiğe 5 yaşında amcası eski cimnastikçi Erkan Çolak’ın sayesinde başlayan Çolak, 19 yıldır bu sporla uğraşıyor. “Zor zamanlarım oldu. Çok ağrılar çektim. Ailelerimizden ayrı kaldık. Günümün büyük bir kısmını cimnastik salonunda geçiyorum. Ailem her zaman destekçim oldu. Onlar bana hep inandı. Bugünkü başarımı onlara borçluyum.” diyen Çolak, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden mezun. Şu an İzmir Aliağa Helvacı Ortaokulunda öğretmenlik yapan Çolak aynı zamanda cimnastik sporuna başladığı Şavkar Cimnastik Spor Kulübü’nün sporcusu olarak da aktif spor hayatına devam ediyor. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için geçen yılki dünya şampiyonasından hemen sonra hazırlıklara başladığını belirten Çolak, “Planlı bir şekilde antrenmanları gerçekleştirdik. Birçok kamp yaptık. Antrenman sonlarında kolumu kaldıracak halim kalmıyordu. Ama başarılar elde edince o zorlukların hepsi unutuluyor hatta iyi ki o zorlukları yaşamışım diyorsunuz.” şeklinde konuşuyor.

Şampiyonada sıra kendisine geldiğinde biraz gergin ve heyecanlı olduğunu dile getiren Çolak sözlerine şöyle devam etti, “Yıllardır bu spora emek veriyorum ve olimpiyatlara gidebilmek için tek şansım önümdeki 50 saniyeydi. 19 yıllık bütün emeğimin karşılığında bu 50 saniye hayatımın şimdiye kadarki en önemli ânıydı. Alete elim değdiği zaman kendimi antremanda gibi hissettim. Çünkü hergün onlarca defa bu hareketleri çalışıyorum ve artık benim için otomatik hale geldi. Heyecanımı bu sayede kontrol edebildim. Bu yarışma anı 45-50 dakika sürdü. Son yarışmacıya kadar şampiyon olacağımı farketmedim.”

Askerlerimize moral vermek istedim

Şampiyon olunca madalya töreninde asker selamı veren Çolak, uluslararası arenada İstiklal Marşı’nı okutmanın çok büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu söylüyor. Milli bir sporcu olarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getiren Çolak, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Milli sporcular olarak biz de elimizden geldiğince üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu selamı verirken amacım askerlerimize moral vermek idi. Onların yüzünde biraz da olsa tebessüm olabilirsem bu beni çok mutlu eder diye düşündüm.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arayıp tebrik ettiği Çolak, çok gururlandığını söylüyor. Erdoğan ile telefonda neler konuştuğunu şöyle anlatıyor: “Bana tebriklerini iletti. Çok güzel bir iş başardığımı söyledi. ‘Artık önünde olimpiyatlar var. Daha sıkı çalışıp orada da altın madalya kazanmalısın.’ dedi. Ben de ‘Çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Elimizden geleni yapıyoruz. Olimpiyatlarda takım arkadaşlarımla beraber çok daha iyi başarılar alacağımıza inanıyorum.’ dedim.” Çolak’ın bundan sonraki hedefi ise olimpiyatlarda aynı başarıyı elde etmek.

MEHMETÇİĞİMİZ İÇİN SAVAŞTIM