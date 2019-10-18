Syria The Backstage, YPG’nin gerçek yüzü

İç savaş olmaktan çıkan Suriye Savaşı’nda hem ABD ile Rusya hem de terörist gruplar DEAŞ, YPG büyük bir rol oynuyor. Dünya daha önce Irak’ta olduğu gibi bugün de Suriye’de yaşananlara gözlerini kapıyor. ABD ve Avrupa menşeili medya olayları yanlı olarak dünyaya anlatıyor. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı TRT World ise Suriye’de yaşananları ve PKK’nın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla izleyenlere aktarıyor. “TRT World haberlerinde, dijital dosyalarında Suriye’deki savaşı doğru bir şekilde aktarmaya gayret ediyor. Ancak belgeselin yeri ayrı. Belgeseller çok daha uzun bir süreçte belgeler, tanıklıklar, iyi bir anlatı ve kurguyla yapılıyor. Bir haberi sadece gündemdeyken gösterebilirsiniz ama belgeselleri tekrar tekrar ekrana koyabilirsiniz.” diyen TRT World Belgesel Yapımcısı Aslıhan Eker Çakmak, belgesellerde ana amaçlarının uluslararası camiaya özellikle Avrupalılara doğruları anlatmak olduğunu belirtti.

Yapımcı Aslıhan Eker Çakmak

PKK dünyanın sorunu

TRT World, Syria The Backstage belgeseli öncesinde de PKK ve Kuzey Irak’ta yaşananları konu alan belgeseller çekmiş. “DEAŞ’ın güçlenmesiyle PKK Ortadoğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıktı. Bu, PKK’yı dünyada çok sempatik bir örgüt haline getirdi. Uluslararası çapta müthiş bir PR kampanyası yapıldı. Bir belgeselci olarak şaşkınlığım orada başladı. PKK gerçeğini, Türkiye’nin 35 yıldır yürüttüğü mücadeleyi anlatan İngilizce ve uluslararası standartlarda üretilmiş tek bir belgesel dahi yoktu. Ancak PKK’yı özgürlük savaşçıları olarak gösteren birçok yapım vardı. Bu noktada PKK’nın bir terör örgütü olduğu gerçeğini uluslararası izleyiciye anlatacak yüksek standartlarda belgeseller yapmaya karar verdik.” şeklinde konuşan Çakmak, öncelikle PKK’nın Avrupa’daki etkinliklerini izlediklerini ve Avrupalı araştırmacı gazetecilerden oluşan bir ekip kurduklarından bahsetti. İlk olarak Hidden Threat- Gizli Tehdit belgeselini çektiklerini dile getiren Çakmak sözlerine şöyle devam etti, “Araştırmalarımız sonucunda PKK’nın bir terör örgütü olarak Avrupa’da işlediği suçların Avrupa Birliği Europol, Interpol raporlarında yazılmasına rağmen, PKK’nın Avrupa’da rahatlıkla faaliyetlerine devam ettiğini gördük. Bu belgeselde 90’lı yılların başından itibaren PKK’nın faaliyetlerine yer verdik. Avrupa şehirlerinde yaşayan Kürt kökenli iş adamlarını nasıl haraca bağladıkları, kaçırdıkları çocukları Avrupa’nın ortasındaki eğitim kamplarında PKK adına savaşmak için nasıl devşirdikleri de anlatıldı.” dedi. PKK’nın çocukları kullanmasını ele alan Forgotten Children-Unutulmuş Çocuklar filminde de PKK’nın Kuzey Irak’taki kaos ve boşluktan yararlanarak çocukları nasıl birer savaş makinesine dönüştürdüğünü konu edinen Çakmak, “Dünya’ya PKK’nın ne kadar tehlikeli ve uluslararası bir örgüt olduğunu, bizim lokal problemimiz olmadığını anlatmayı amaçladık. Ayrıca PKK Kill List’de de PKK’nın Türkiye’de ve Suriye’de kendisine karşı olan lokal politikacıları nasıl öldürdüğünü ailelerin hikâyesi üzerinden verdik” diyor.

ABD savaşın seyrini etkiledi

Çekimlerine bir yıl önce başladıkları Syria The Backstage belgeseli 28 Ekim’de yayınlanacak. YPG’nin iç yüzünü deşifre edecek itiraflarla karşılaştıklarına dikkat çeken Çakmak, “Araştırmalar yaparken YPG saflarında savaşmış, daha sonra ayrılmış ABD’li gönüllü askerlerin sosyal medya sayfalarına rastladık. Bu kişiler YPG’nin Batı’ya sunulan sempatik görüntüsüne karşın örgütün Kürt milliyetçisi yüzünü görmüş ve Araplara yaptıkları ayrımcı muameleden dolayı örgütten ayrılmışlar. Onlarla ekibimiz irtibata geçti. Ancak YPG’yi ve Suriye’yi anlatırken başa doğru sardığımızda aslında Amerika’nın dengesiz kaotik politikalarının Suriye Savaşı’nı başından itibaren etkilediğini ve Washington’da hep bir görüş ayrılığı olduğunu farkettik. Ve bu yaşananları ABD’liler bize kendileri anlatsınlar istedik. Filmde ciddi bir arşiv çalışması da yaptık.” şeklinde konuştu.

6 bölümden oluşan belgesel her hafta TRT World ekranında İngilizce olarak ekrana gelecek. Daha sonra da Türkçe, Arapça ve Kürtçe dillere çevrilerek yayınlanacak.