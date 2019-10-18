Syria The Backstage, YPG’nin gerçek yüzü
TRT World, Syria The Backstage belgeseli ile 2011 yılında başlayan Suriye Savaşı’nın arka planında yaşananları gözler önüne serecek. Belgeselde YPG’nin gerçek yüzünü, küresel güçlerin terörü nasıl desteklediğini belge ve itiraflarla izleyeceksiniz.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
İç savaş olmaktan çıkan Suriye Savaşı’nda hem ABD ile Rusya hem de terörist gruplar DEAŞ, YPG büyük bir rol oynuyor. Dünya daha önce Irak’ta olduğu gibi bugün de Suriye’de yaşananlara gözlerini kapıyor. ABD ve Avrupa menşeili medya olayları yanlı olarak dünyaya anlatıyor. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı TRT World ise Suriye’de yaşananları ve PKK’nın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla izleyenlere aktarıyor. “TRT World haberlerinde, dijital dosyalarında Suriye’deki savaşı doğru bir şekilde aktarmaya gayret ediyor. Ancak belgeselin yeri ayrı. Belgeseller çok daha uzun bir süreçte belgeler, tanıklıklar, iyi bir anlatı ve kurguyla yapılıyor. Bir haberi sadece gündemdeyken gösterebilirsiniz ama belgeselleri tekrar tekrar ekrana koyabilirsiniz.” diyen TRT World Belgesel Yapımcısı Aslıhan Eker Çakmak, belgesellerde ana amaçlarının uluslararası camiaya özellikle Avrupalılara doğruları anlatmak olduğunu belirtti.
Yapımcı Aslıhan Eker Çakmak
PKK dünyanın sorunu
TRT World, Syria The Backstage belgeseli öncesinde de PKK ve Kuzey Irak’ta yaşananları konu alan belgeseller çekmiş. “DEAŞ’ın güçlenmesiyle PKK Ortadoğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıktı. Bu, PKK’yı dünyada çok sempatik bir örgüt haline getirdi. Uluslararası çapta müthiş bir PR kampanyası yapıldı. Bir belgeselci olarak şaşkınlığım orada başladı. PKK gerçeğini, Türkiye’nin 35 yıldır yürüttüğü mücadeleyi anlatan İngilizce ve uluslararası standartlarda üretilmiş tek bir belgesel dahi yoktu. Ancak PKK’yı özgürlük savaşçıları olarak gösteren birçok yapım vardı. Bu noktada PKK’nın bir terör örgütü olduğu gerçeğini uluslararası izleyiciye anlatacak yüksek standartlarda belgeseller yapmaya karar verdik.” şeklinde konuşan Çakmak, öncelikle PKK’nın Avrupa’daki etkinliklerini izlediklerini ve Avrupalı araştırmacı gazetecilerden oluşan bir ekip kurduklarından bahsetti. İlk olarak Hidden Threat- Gizli Tehdit belgeselini çektiklerini dile getiren Çakmak sözlerine şöyle devam etti, “Araştırmalarımız sonucunda PKK’nın bir terör örgütü olarak Avrupa’da işlediği suçların Avrupa Birliği Europol, Interpol raporlarında yazılmasına rağmen, PKK’nın Avrupa’da rahatlıkla faaliyetlerine devam ettiğini gördük. Bu belgeselde 90’lı yılların başından itibaren PKK’nın faaliyetlerine yer verdik. Avrupa şehirlerinde yaşayan Kürt kökenli iş adamlarını nasıl haraca bağladıkları, kaçırdıkları çocukları Avrupa’nın ortasındaki eğitim kamplarında PKK adına savaşmak için nasıl devşirdikleri de anlatıldı.” dedi. PKK’nın çocukları kullanmasını ele alan Forgotten Children-Unutulmuş Çocuklar filminde de PKK’nın Kuzey Irak’taki kaos ve boşluktan yararlanarak çocukları nasıl birer savaş makinesine dönüştürdüğünü konu edinen Çakmak, “Dünya’ya PKK’nın ne kadar tehlikeli ve uluslararası bir örgüt olduğunu, bizim lokal problemimiz olmadığını anlatmayı amaçladık. Ayrıca PKK Kill List’de de PKK’nın Türkiye’de ve Suriye’de kendisine karşı olan lokal politikacıları nasıl öldürdüğünü ailelerin hikâyesi üzerinden verdik” diyor.
ABD savaşın seyrini etkiledi
Çekimlerine bir yıl önce başladıkları Syria The Backstage belgeseli 28 Ekim’de yayınlanacak. YPG’nin iç yüzünü deşifre edecek itiraflarla karşılaştıklarına dikkat çeken Çakmak, “Araştırmalar yaparken YPG saflarında savaşmış, daha sonra ayrılmış ABD’li gönüllü askerlerin sosyal medya sayfalarına rastladık. Bu kişiler YPG’nin Batı’ya sunulan sempatik görüntüsüne karşın örgütün Kürt milliyetçisi yüzünü görmüş ve Araplara yaptıkları ayrımcı muameleden dolayı örgütten ayrılmışlar. Onlarla ekibimiz irtibata geçti. Ancak YPG’yi ve Suriye’yi anlatırken başa doğru sardığımızda aslında Amerika’nın dengesiz kaotik politikalarının Suriye Savaşı’nı başından itibaren etkilediğini ve Washington’da hep bir görüş ayrılığı olduğunu farkettik. Ve bu yaşananları ABD’liler bize kendileri anlatsınlar istedik. Filmde ciddi bir arşiv çalışması da yaptık.” şeklinde konuştu.
6 bölümden oluşan belgesel her hafta TRT World ekranında İngilizce olarak ekrana gelecek. Daha sonra da Türkçe, Arapça ve Kürtçe dillere çevrilerek yayınlanacak.
Belgeselimiz Youtube’da engellendi
Barış Pınarı Harekatı hakkında yapılan kara propagandaları açığa çıkaran en önemli mecralardan biri TRT World. Bu yüzden saldırıların hedefinde. Hidden Threat belgeselinin de Youtube’da engellendiğini belirten Çakmak, “Sosyal medyada PKK trolleri çok etkin. Belgesel yayınının altına ‘Bu bir Türk devleti propagandası bunlara inanmayın’ yazdılar. Buna karşın aynı mecrada PKK’yı övücü birçok belgesel yayınlanıyor. Youtube’a bizim de baskı kurabilmemiz gerekiyor.” dedi.
Türkiye ile bu duruma gelineceği biliniyordu
“Filmde Türkiye vurgusu hiç yok. Amacımız sadece Amerika’nın politikalarının onlar tarafından anlatılması idi. Hep söylenen bir şey var. Suriye politikası Amerika’nın en büyük hezimetlerinden biri. Bunu çok iyi ortaya çıkarıyor bu film. Türkiye’nin şu anda bölgede Amerika’nın PKK ile iş tutması sonucu yaşadığı sorunları konuştuğumuz Amerikalı yetkililer de oldu. Bunu önceden görüp eleştirdiler. Bu anlamda filmin özellikle son iki bölümünde YPG konusunda önemli bilgiler var.” diyen Yapımcı Çakmak, belgeseli şöyle özetliyor: “Obama’nın savaşın ilk yıllarında yaptığı hataların savaşı nasıl kompleks bir noktaya getirdiğini, o kararsızlığın YPG ve Kürt devleti konusuna geldiğinde nasıl bir kararlılığa dönüştüğünü, DEAŞ konusunda başlangıçta Washington’daki duyarsızlığın ve aymazlığın örgütü nasıl bu noktalara getirdiğini bize Amerikalılar anlatıyor. Amerikalı yetkilileri YPG’nin PKK bağlantılarını baştan beri bildiklerini, örgütü yeni bir isimle sunmaya çalışmalarını ve Türkiye ile ilişkileri bozacağı bilinmesine rağmen YPG’nin nasıl desteklendiğini, Kobane’de yaşananların dünya basını tarafından yansıtıldığı gibi olup olmadığı ve birçok konuyu bu belgeselde izleyeceğiz. Washington’da verilen kararların Suriye’deki sivillerin hayatlarını nasıl etkilediğini de yetim çocuklardan duyacaksınız.”
Yaşananları tanıklarından izleyeceksiniz
Belgesel çekiminde interrotron tekniğini kullandıklarını anlatan Çakmak, “Interrotron tekniğinde röportaj yapılan kişiler direkt kameraya bakıyor. Bu tekniği kullanıp Amerikalı yetkililerin izleyici ile direkt göz teması kurarak neler olduğunu anlatmasını amaçladık. Suriye’deki çocuklar da adeta kameraya direkt bakarak hem izleyiciye hem de Amerikalılara anlattılar hikâyelerini.” şeklinde konuştu. Belgesel için CIA eski Başkanı David Petraeus, ABD Suriye Büyükelçisi Robert Ford, Obama’nın Suriye Danışmanı Frederic C. Hof, General/Pentagon sözcüsü Steve Warren, Senator Brandon Boyle, Obama’nın Danışmanı Robert Malley, Trump’ın danışmanı ve Pentagon eski sözcüsü J. D. Gordon, CIA Ortadogu uzmanı Paul R. Pillar, Pulitzer Ödüllü Gazeteci Roy Gutman, Uluslararasi Kriz Grubu Suriye Analisti Noah Bonsey, Silahlı Gruplar Uzmanı Prof. Max Abrahms, ABD eski askeri, YPG saflarında savaşmış ve ayrılmış Kevin Howard ile Patrick Rincon, YPG saflarında sıhhiye olarak çalışmış ve ayrılmış Patrick Ryan Kasprick, SDG eski sözcüsü Talal Sillo ile Suriyeli yetimler, çocukları öldürülmüş kadınlar ile röportajlar yapıldı.
TRT Uluslararası Haber Kanalları Koordinatörü Serdar Karagöz
Bıkmadan doğru habercilik yapacağız
Dış basının Türkiye hakkında sunduğu haberler manipülasyon içeriyor ve çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor. Son olarak hepimiz şahit olduk neredeyse hiçbir uluslararası medya grubu Suriye’deki terörle mücadelemizi desteklememekte. En güçlü ve stratejik iletişim unsurları ile ne söylersek söyleyelim, Batı’nın yöneticileri ülkemiz ile ilgili taraflı tutumlarından vazgeçmeyecek. Biz yine de bıkmadan usanmadan doğru bir habercilik sergileyerek sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. TRT World hiçbir etki altında kalmadan komplekssiz bir şekilde gerçekleri aktarıp, manipülasyonlara karşı mücadelesini sürdürecek. Zaman içinde sözümüzün ağırlığının artacağını düşünüyorum.
TRT World olarak Twitter’in özgürce düşüncelerin paylaşılabildiği bir platform olduğuna ilişkin ciddi şüphelerimiz oluştu. İçeriklerimiz sudan bahaneler ile engellendi. Yaptığımız paylaşımları haber videolarını Twitter “hassas içerik kategorisine” aldı ve erişimini sınırlandırdı. Uluslarası habercilik kriterlerine uygun olarak hazırlanmış bir haber içeriğinin sakıncalı içerik kategorisine alınması iki şekilde izah edilebilir ancak; ya Twitter’in ideolojik ve taraflı bir yönü var ya da sistemlerinde manipülasyona izin veren bir açık var. Her iki durumda da Twitter’ın güvenirliliği üzerine düşünmek gerekiyor. Twittercencotrtworld hastag’i ile izleyicilerimiz bir kampanya başlattılar kısa sürede dünya TT listesinde en üst sıralara yükseldi. Aynı süreçte Twitter’ın en tepe yöneticisi Jack Dorsey kendi hesabından FETÖ firarisi Enes Kanter’in Türkiye’yi de hedef alan bir tweetini RT etti. Bunları bir tesadüf olarak görmek pek mümkün değil.
“YPG PKK’dan farklıdır” tezi üzerinden Türkiye’nin operasyonuna karşı tutum geliştiren bir siyasi ya da bir medya eliti onun öyle olmadığını kanıt ve belgeleriyle anlatan içeriğimizle karşılaştığında rahatsız oluyor. Yayın politikamızda gerçekleri anlatmak, mazlumların yanında durmak, olayların iç yüzünü göstererek insanların doğru habere ulaşma hakkını korumak var. Kim ne tutum takınırsa takınsın, biz doğrudan ve ilkelerimizde ödün vermeyeceğiz.
"Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan kara propagandaya karşı doğruları yayınlayan TRT World, çirkin saldırıların hedefi oldu. TRT Uluslararası Haber Kanalları Koordinatörü Serdar Karagöz, gerçekleri anlatmaya devam edeceklerini söyledi."
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