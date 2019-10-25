Tarladan sofraya zeytinyağı zamanı

Zeytin nasıl toplanır, fabrikada işlenirken hangi aşamalardan geçer, zeytinyağının püf noktaları neler, gerçek zeytin yağı nasıl olmalı ve tadım yapılırken nelere dikkat edilmeli hiç merak ettiniz mi? Ben ettim ve bu soruların cevabını bulmak üzere Balıkesir Gömeç’in Karaağaç Beldesi’nde gerçekleşen zeytin hasadına gittim. İlk defa zeytin topladım, tadım yaptım ve iyi bir zeytin yağı nasıl üretilir onu gördüm. Türkiye bir zeytin ülkesi. Ancak her yörenin zeytini tat olarak birbirinden farklı hatta aynı bölgedeki her ağacın ürünü bile ayrı. İyi bir zeytinyağında meyvemsi tat, acılık ve yakıcılık hissi püf nokta. Zeytinyağı alanında uluslararası birçok ödül alan ve yurt dışında Türk zeytinyağını tanıtan Mehmet Özgü Manisalı eşliğinde gerçekleşti gezimiz.

Türk yağını uluslararası alanda tanıtmalıyız

Zeytinyağının serüvenini herkese anlatmak ve kaliteli bir yağ üretmek amacıyla yola çıkan Özem’le Yaşam’ın kurucularından Mehmet Özgü Manisalı, Türk zeytinyağının uluslararası alanda tanıtılması gerektiğini söylüyor. Butik üretim yapan Manisalı, 2010 yılında kurduğu fabrika ve çevresinde restoran, otel ile tarladan zeytinyağı olana kadar zeytinin hangi aşamalardan geçip ne kadar zorluklarla sofralara geldiğini insanlara göstermek istediklerini belirtti. Yurt dışında Türk zeytinyağı kusurludur gibi bir imajın olduğundan bahseden Manisalı, bu düşünceyi kırmak amacıyla bireysel olarak birçok ülkede düzenlenen yarışmalara katılmış ve yetmişin üzerinde ödül almış. Zeytinyağı ihracatı konusunda vergilerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Manisalı, “Belli bir kotamız var, onu da büyük firmalar dolduruyor. Butik üreticilerin vergisi çok. Yurt dışına genelde dökme zeytinyağı olarak gönderiliyor. Ama biz Türk insanının ürettiği ve ülkemizde üretilen şişe, etiket ve kapak ile zeytinyağını ihraç ediyoruz.” diyor.