Teknoloji pazarında ABD zorbalığı

Bir süredir dünya gündeminde ABD ile Huawei arasında yaşanan kriz konuşuluyor. Aslında buna bir nevi ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaş da denilebilir. Çünkü ABD, Çin’e karşı çok daha önceden ticari alışverişte vergiler koymaya başlamıştı. Huawei ile ilgili kararın ise sinyalleri geçtiğimiz yıl verilmişti. Hatta Huawei şirketinin veliahtı olarak gösterilen CFO’su Meng Wanzhou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Kanada’da tutuklanmıştı. Bu olay, ABD ve Çin arasındaki gerilimin fitilini ateşlemişti. Daha sonra ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’yi “ABD’li şirkete ait ticari sırları çalmak” ve “bankaları dolandırmak”la suçladı. ABD’nin bu meşrulaştırma operasyonlarından sonra Trump, Amerikan telekomünikasyon firmalarının yabancı ülkelerin imal ettiği ekipmanları kullanmasını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzaladı. Ardından Huawei telekomünikasyon şirketini kara listeye aldı. Kimilerine göre Huawei’nin küresel akıllı telefon pazarındaki payının yükselmesi, 5G teknolojisinde ön sıralarında olması ABD’de de gözlerin Huawei’ye çevrilmesine neden oldu. İlk bakışta ABD ile Huawei arasında görülen teknoloji krizi aslında ABD ile Çin arasında yaşanıyor. Çin hükümeti de Huawei’yi suçlamalara karşı koruyacağını duyurdu. ABD, daha sonra ne oldu bilinmez Huawei’ye uygulanan kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldı.

HUAWEI’YE KARŞI TOPLU KIYIM

Washington’ın yaptırım kararından sonra Google, Intel, Qualcomm, Microsoft ve başka teknoloji devleride Huawei ile iş birliğini kesti ve olay daha da alevlendi. Google dışında Huawei’yi en çok etkileyecek diğer darbe de ARM’den geldi. Microsoft da Huawei’nin dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı. Buna karşılık Çin hükümeti de ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planladığını açıkladı. Huawei kurucusu bu süreçte barışçıl davransa da önemli açıklamalar da yaptı. Ren Zhengfei, ABD’nin Huawei üzerinden Çin’e yönelttiği ve ‘Ticaret Savaşı’nda Trump’un temel argümanlarından biri olan ‘teknoloji hırsızlığı’ konusunda ‘Ben yarının ABD teknolojilerini çaldım, ABD’de bunlar yok bile. Eğer geride olsaydık, Trump’un bize şiddetle saldırmasına gerek olmazdı.’ açıklamasını yaparak dikkatleri üzerine çekti. Zhengfei, bu ambargonun devam etmesi halinde kendi işletim sistemlerini kuracaklarını söylemişti. Daha sonra Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD hükümetinin ülkeye telekomünikasyon ekipmanı satmasına kısıtlama getiren kararının geçici olarak iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu. Ayrıca Huawei, teknik servis ücretlerinde indirim başlattı.

YENİ TELEFON ANDROID

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı şimdi Huawei şirketi üzerinden bir teknoloji savaşına mı dönüşüyor? Bu durum dünyayı nasıl etkiler? Başka markalara da aynı şekilde kısıtlamalar getirilir mi? soruları akıllarda… Peki bu savaştan kim kârlı kim zararlı çıkacak? Analistlere göre Çin, ABD’nin Huawei yaptırımlarına misilleme yapmak isterse Apple’ın toplam kârının yüzde 29’unu yok edebilir. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin, Apple’ın toplam iPhone satışlarının yüzde 17’sini oluşturuyor. Dolayısı ile Apple’ın bu noktada çok ciddi bir kaybı bulunuyor. Daha da önemlisi Çin, iPhone üretimine de bir sınırlandırma getirebilir. Telekom altyapısı üzerinde gittikçe büyüyen Huawei’ye karşı başlatılan bu savaş aslında ABD’nin kendi ekonomik çöküşüne yönelik alınan bir tedbir olarak da görülmeye başlanıyor.

Yaşanan bu ilginç gelişmeleri teknoloji yazarı Hakkı Alkan ile değerlendirdik. Öncelikle bu kısıtlamaların şu an piyasada olan telefonları etkileyip etkilemeyeceği konusunda “Emin olamayız.” diyen Alkan, “Firmanın bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan telefonları, ABD ambargosuna dahil değil deniliyor. Ama yine de bundan emin olamayız. Bu olayda tek mağdur kullanıcı. Bu süreç devam eder ise Android sistemi kullanamayacaklar ve güncelleme alamayacaklar.” şeklinde konuştu. Bütün bu sorunlar yaşanırken Huawei’nin alt markası olan Honor da yeni telefonunu tanıttı. Yeni Honor 20 serisinde Android işletim sistemi yüklü olacak. Aslında Huawei tarafından gelen bu hamleyi de doğru okumakta fayda var. Huawei, ABD’nin bu kararı karşında çok da endişeli değil anlaşılan.

ABD’nin Huawei’ye karşı olan bu davranışının iki nedeni olduğunu söyleyen Alkan, “Birinci neden ABD’nin aslında bu yaptığı ambargoyu meşrulaştırmak için söylediği ulusal kimliğininin korunması. İkinci neden ise ABD şirektlerinin çıkarlarının korunmak isteyişi.” şeklinde konuşuyor. Her iki durumda da tüketicilerin zarar göreceğini belirten Alkan sözlerini şöyle sürdürüyor:

ABD KANIT GÖSTERMELİ

“Tüketicilere bundan sonraki süreçle ilgili ve ABD’nin öne sürdüğü ulusal güvenlik sorunu ile ilgili bilgiler verilmeli. Var ise kanıtlar gösterilmeli. Hem ülkemizde hem de dünyada milyonlarca Huawei kullanıcı var. Ulusal güvenlik konusunda olayların aydınlatılması önemli. ABD daha önce de birçok neden öne sürdü ve Irak’a operasyon yaptı. Benim işim siyaset yapmak değil elbette. Ama ABD çeşitli bahaneler öne sürerek dünyayı ilgilendiren hamleler yapıyor. Görünen bir durum var. Huawei 5G anlamında farklı ülkelerde ciddi adımlar atıyor. ABD, elle tutulur birşeyler göstermeli ki insanlar ‘Evet, benim kişisel bilgilerim, fotoğraflarım iznim olmadan alınıyor’ desinler.”

ABD’nin bu yaptığının aslında serbest piyasa düzenine engel gibi algılanabileceğini belirten Alkan, tüketicinin aklına şu soru gelebilir “Acaba Amerikan şirketlerinin çıkarları mı korunuyor?” Amerikan şirketleri derken Apple’ı kast ettiğini dile getiren Alkan, “iPhone satışlarda ikinciliğe yerleşti. Tabi kâr anlamında hâlâ önde. Ama satış olarak Huawei ilerde.” diyor.

BİR DARBE DE MASTER CARD’DAN GELİR Mİ?

Google’ın da Huawei karşı adım atması ise olayları iyice karıştırdı. “Google aslında insanların güvendiği bir alan. Ancak bu markayı insanlar bir Amerikan şirketi olarak konumlandırmıyordu. Şimdi ise durum değişti. Yani insanlar şunu öğrendi. Amerikan Ticaret Bakanlığı Google bir şeyi yap derse yapar, yapma derse yapmaz. Bu kafa karışıklığına da neden oldu” diyen Alkan, ABD’nin Huawei’ye karşı Google’ı bir silah gibi kullandığını söylüyor. Amerika ile Çin’in çıkarlarının çatıştığı bu dönemde Huawei üzerinden Çin’e bir ders verilmek istendiğini belirten Alkan’ın bundan sonraki adımın ne olabileceği ile ilgili ilginç bir tezi var: “Master ve Visa kart ikinci bir dalga olarak Çin’e karşı bir hamle yapabilir mi? Bu tabiki en kötü senaryolardan biri. Eğer bu olursa insanların ellerindeki kredi kartları bir anda kullanılmaz hale gelebilir. Bunu bana düşündüren şey ise günün sonunda bunların hepsi ABD şirketleri. Amerika Ticaret Bakanlığı bu şirketlere yaptırımda bulunabiliyor ise Google’ın yaptığını Master Card’da yapabilir. Önemli olan çıkarları korumak çünkü.”

Huawei, 4.5 G ve 5G anlamında hizmetler veriyor. Hatta bazı ülkelerde zarara uğramasına rağmen yatırımlarına devam ediyor. Bunun üzerine düşünmek gerektiğinin altını çizen Alkan, “Çin kapalı bir hükümet ve markalarını destekliyor. AliExpress, Alibaba siteleri var. Mesela Türkiye’den sipariş veriyorsun ücretsiz kargo karşılığı geliyor. Bu konuda hükümet markasını destekliyor. Aralarında bir iş birliği var elbette. Ancak gerçekten Huawei, Çin hükümetine bir bilgi sızdırıyorsa bunun delillerle açıklanması gerekiyor. “ dedi.