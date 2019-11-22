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Terapi niyetine spa molası

Kadınlar artık iş hayatında daha yoğun bir biçimde yer almaya başladı.

  • İPEK TANIR
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Gün boyu yaşanan stres, iş yükü, artan sorumluluklar hem ruhen hem bedenen fazlasıyla yoruyor insanları. Üstelik çalışan kadınlar eve döndüklerinde bir de evin sorumlulukları ile ilgilenmek durumunda. Hâl böyle olunca zaman zaman kendilerini dinlemeye, terapiye ve kısa süreli de olsa es vermeye ihtiyaç duyuyorlar. Bir zamanlar ‘lüks’ olarak değerlendirilen spa merkezleri tam da bu ihtiyacı karşılıyor. Lady Spa& Güzellik Merkezi Güzellik Direktörü Deniz Demir, “Psikologa gideceğine spa’ya gelenler var. Çünkü su ve sıcakla beraber burada olumsuzluklardan arınıyor, rahatlıyor, sorunlarından uzaklaşıyorlar. Bu bir anlamda terapi oluyor.” şeklinde konuşuyor. Ancak bu tür merkezlere giderken en doğru ve sağlıklı seçimi yapmak da kolay değil. Elbette pek çok sektörde olduğu gibi kullanıcıların tavsiyeleri öncelikli referans. Peki spa merkezi seçerken nelere dikkat edilmeli?

Güzellik Direktörü Deniz Demir, “Bir spa merkezini tercih etmeniz için en önemli neden bütün ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi olmalı. Vücut bakımı ve masaja önem veren bir kadın gittiği merkezde hamamdan sonra masaja hizmeti alabilmeli. Elbette cilt bakımı bölümü de bulunmalı. Yine lazer epilasyon yapılabilmeli. Böylece her işlem için ayrı bir mekâna gitmek ve ayrı ayrı zaman harcamak yerine tek bir merkezde bu ihtiyaçların hepsi karşılanabilmeli. Tüketici açısından tüm bunlar tercih sebebidir. Ayrıca kadınların çoğunluğu bu tür merkezlerin sadece kadınlara hizmet veren mekânlar olmasına özen gösterir. Hem hijyen hem de etik bakımdan bu yaklaşım da önemli ölçütlerindendir. Muhafazakar müşterilerimiz de bu anlamda daha hassasiyet sahibi. Biz de bu yaklaşımı benimsiyoruz.” diyor. 

İnsan ilişkilerini iyi bilen, güler yüzlü personelin de spa merkezlerinde en çok aranan özellik olduğuna dikkat çeken Demir, sözlerini şöyle sürdürüyor, Hijyen konusunu da çok önemsiyoruz. Peştemallerin, havluların hepsi çamaşır fabrikasında alanının en iyisi olan özel deterjanlarla yıkanır.”

Spa merkezlerindeki kampanya anlayışını etik bulmadığını söyleyen Deniz Demir, “Özel günler için yapılan büyük oranlardaki indirimlerin daimi müşterilere haksızlık olduğunu düşünüyorum. Biz eski müşterilerimize seans fazlası veririz. Doğumgünü olan müşterilerimize de çiçek gönderiyoruz. Özel günlerde müşterilerimizi mutlu edecek sürprizlerimiz oluyor ancak bunu hakkaniyetli yapmaya çalışıyoruz.” diyor. 

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