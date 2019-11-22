The Complicated Man’in çekimleri başlıyor
Türk sinemasının genç yönetmenlerinden Bahadır Karasu, uluslararası bir filme imza atmaya hazırlanıyor. Avrupalı aktör Jamie Robson’un başrolde olacağı The Complicated Man beyazperde için gün sayıyor.
İki yıldır devam eden senaryo yazım süreci tamamladı. Pirana ve İzKreatif’in yapımcılığını üstlendiği filmin tamamı Türkiye’de çekilecek. İngilizce olarak yayınlanacak film Giresun ve İstanbul sahneleriyle ülke tanıtımına da katkı sağlayacak.
Genç kuşağın ödüllü yönetmenlerinden Bahadır Karasu, The Complicated Man çekimlerine start veriyor. Dünya sinemasında pek çok filmde rol alan Jamie Robson ile kamera karşısına geçecek yönetmen, filmin senaryosu için çalışmaları bitirdi. Ekrem Doydu ve Recep Alanoğlu’nun yapımcısı olduğu filmin çekimleri yakın zamanda başlayacak.
TÜRKİYE’NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ BEYAZPERDEYE YANSIYACAK
The Complicated Man filminde kitabını tamamlamaya çalışan İskoçyalı genç bir yazarın hikâyesi perdeye yansıyacak. Filmle aynı ismi taşıyan kitabını bitirmek isteyen yazar Jessie Barrett birdenbire ortadan kaybolur. Her kitabıyla çok satanlar listesine giren yazarın aniden ortadan kaybolmasının ardındaki sır beş yıl sonra ortaya çıkar. Filmin yönetmeni Karasu, “İskoçyalı başarılı bir yazarın hikâyesi bu. Filmimize konu olan öykünün Türkiye’de geçmesi hem batı tarzı sinema dilini hem de yerel sinema dilini, yaklaşımlarını aynı bünyede tutarak farklı ve yegane bir türe ön ayak olacak. Filmimiz İngilizce olarak yayınlanacak.” diye konuşuyor.
Heyecanla çekimlerin başlamasını bekleyen Jamie Robson, filmdeki rolüyle benzerlik taşıdığını söylüyor. Aslında film yapımcılığı okuyan Robson, oyunculuğa başlamadan önce birkaç yıl süren seyahatlere çıkarak manevi yönünü güçlendirdiğini anlatıyor. Rolüyle bağdaştığını aktaran Robson, “Bahadır Karasu ile ortak bir arkadaşım sayesinde tanıştık. Onun deneysel sinema vizyonu ve iddialı anlatıcılığını çok sevdim. Açık, net ve çözümcül yönüne güveniyorum. Senaryo oldukça güçlü.” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar Amerikan, Fransız, Zimbabwe, Endonezya ve İngiliz film yapımcılarıyla çalışan Robson, “Birkaç kez Türkiye’ye geldim ve orayı seviyorum. Film ekibi için harika bir deneyim olacağını düşünüyorum.” diye konuşuyor.
BAHADIR KARASU KİMDİR?
1990 doğumlu Bahadır Karasu, farklı temalarda kısa filmler çekti. İtalyan yönetmen Fabrizio Rossetti ile 2015’te ortak bir projeye girişerek uluslararası film endüstrisine giriş yaptı. 2017’de büyük beğeni toplayan Oğuzhan Yarımay’ın oynadığı “Nyctophilia” adlı kısa filmi hem yazıp hem yönetti. Film Los Angeles Cinefest, Creation Film Festival (Kanada), Rome Prisma Film Awards (İtalya) Oniros Film Awards (İtalya), iHolly Uluslararası Film Festivali (A.B.D), World Premiere Film Awards (Kanada), Underground Film Awards (İrlanda) gibi uluslararası festivallerde ilgiyle karşılandı ve bir çok resmi seçkiye girerek “En İyi Kurgu” “En İyi Sanat Tasarımı” “En İyi Müzik” “En İyi Sinematografi” ödüllerini aldı.Son olarak “Paracosm” adlı kısa filmi yazıp yöneterek yine uluslararası film festivallerinde beğeni topladı. Karasu, Top Indie Film Awards (Tokyo), Short Film Reviews (İngiltere) Creation Film Festival (Kanada), Dumbo Uluslararası Film Festivali (A.B.D) gibi festivallerde resmi seçkiye girerek Short Film Reviews festivalinden “En İyi Sci-Fi Kısa Film” ve “En İyi Kurgu” dalında ödül aldı. Top Indie Film Awards’ta “En İyi Kurgu” “En İyi Orjinal Hikaye” “En İyi Görsel Efekt” “En İyi Sci-Fi Film” “En İyi Sinematografi” dallarında aday olurken “En İyi Müzik” ödülünü aldı.
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