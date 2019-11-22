The Complicated Man’in çekimleri başlıyor

İki yıldır devam eden senaryo yazım süreci tamamladı. Pirana ve İzKreatif’in yapımcılığını üstlendiği filmin tamamı Türkiye’de çekilecek. İngilizce olarak yayınlanacak film Giresun ve İstanbul sahneleriyle ülke tanıtımına da katkı sağlayacak.

Genç kuşağın ödüllü yönetmenlerinden Bahadır Karasu, The Complicated Man çekimlerine start veriyor. Dünya sinemasında pek çok filmde rol alan Jamie Robson ile kamera karşısına geçecek yönetmen, filmin senaryosu için çalışmaları bitirdi. Ekrem Doydu ve Recep Alanoğlu’nun yapımcısı olduğu filmin çekimleri yakın zamanda başlayacak.

TÜRKİYE’NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ BEYAZPERDEYE YANSIYACAK

The Complicated Man filminde kitabını tamamlamaya çalışan İskoçyalı genç bir yazarın hikâyesi perdeye yansıyacak. Filmle aynı ismi taşıyan kitabını bitirmek isteyen yazar Jessie Barrett birdenbire ortadan kaybolur. Her kitabıyla çok satanlar listesine giren yazarın aniden ortadan kaybolmasının ardındaki sır beş yıl sonra ortaya çıkar. Filmin yönetmeni Karasu, “İskoçyalı başarılı bir yazarın hikâyesi bu. Filmimize konu olan öykünün Türkiye’de geçmesi hem batı tarzı sinema dilini hem de yerel sinema dilini, yaklaşımlarını aynı bünyede tutarak farklı ve yegane bir türe ön ayak olacak. Filmimiz İngilizce olarak yayınlanacak.” diye konuşuyor.

Heyecanla çekimlerin başlamasını bekleyen Jamie Robson, filmdeki rolüyle benzerlik taşıdığını söylüyor. Aslında film yapımcılığı okuyan Robson, oyunculuğa başlamadan önce birkaç yıl süren seyahatlere çıkarak manevi yönünü güçlendirdiğini anlatıyor. Rolüyle bağdaştığını aktaran Robson, “Bahadır Karasu ile ortak bir arkadaşım sayesinde tanıştık. Onun deneysel sinema vizyonu ve iddialı anlatıcılığını çok sevdim. Açık, net ve çözümcül yönüne güveniyorum. Senaryo oldukça güçlü.” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar Amerikan, Fransız, Zimbabwe, Endonezya ve İngiliz film yapımcılarıyla çalışan Robson, “Birkaç kez Türkiye’ye geldim ve orayı seviyorum. Film ekibi için harika bir deneyim olacağını düşünüyorum.” diye konuşuyor.

BAHADIR KARASU KİMDİR?