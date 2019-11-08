Tiyatroda sahne neresi oyuncu kim?

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23.’sü düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivali’nde yurtdışından 12, Türkiye’den 16 tiyatro, dans ve performans topluluğu sahne alacak. Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları da ücretsiz yan etkinlikler olarak meraklılarını bekliyor. Bu yılki başlığını “hayat ters yüz” olarak belirleyen festival, sahne sanatlarının genel olarak kabul edilmiş kalıplarının sorgulandığı alışılmışın dışında sahneleme tekniği ve yapısına sahip performanslardan oluşan programıyla “sahne neresi?” ve “oyuncu kim?” gibi sorulara yanıt arıyor… Sizin için festivalin öne çıkan yapımlarını derledik.

Zamandan bağımsız bir gerçeklik: TrapTown

TrapTown yeni bir mitoloji üzerine düşünmenin yolunu, dans, metin ve müzikle ören, kadim ruhların sınırsız ve karanlık evrenine uzanan bir gösteri. Gösterinin müzikleri ise Flaman Kültür Bakanlığı’nın işbirliğiyle 16 ve 18 Kasım’da saat 20.30’da; 17 Kasım’da ise saat 15.00’da Uniq Hall’de seyirciyle buluşacak.

Yevgeni Onegin ile Puşkin’i daha yakından tanıyalım…

Çağdaş Rus edebiyatının ‘kurucu ismi’ Puşkin’in eşsiz eseri Yevgeni Onegin, etkileyici bir koreografiyle sahnede. Rus kültürüne minnet duyan bir anne ve bu kültürü halk öyküleriyle ona aktaran bir dadıyla büyüyen Puşkin’in çocukluğundan aklında kalanları içine yerleştirdiği bu eser 21 ve 22 Kasım, saat 20.00’de Zorlu PSM’de. Kaldırım Serçesi: sokak köşelerinden dünya gündemine Kaldırımda doğmuş, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşmuş küçük bir kızın dünyayı sarsan bir efsaneye dönüşmesinin, hayatı müthiş bir cesaretle kucaklamasının hikâyesi Yiğit Sertdemir’in rejisi ve Yiğit Özatalay’ın müzikal düzenlemeleriyle sahnede olacak. Kaldırım Serçesi, 23 Kasım Cumartesi saat 20.30’da, 24 Kasım Pazar saat 18.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Gel gitli insan hallerinde Her Yol Kuzeye Çıkar Çağdaş dans ve baleyi özgün sanatsal vizyonuyla harmanlayan yenilikçi dans topluluğu Moskova Balesi, Her Yol Kuzeye Çıkar adlı gösterisi, topluluk yaşamı, duygu durumlarımızı, çatışmalarımızı, ani patlayışlarımızı ve içe kapanışlarımızı yedi erkek dansçının getirdiği yedi farklı yorumla seyirciye aktaracak. Fransız besteci David Monceau’nun bestelediği müziklerle hayat bulduğu gösterinin koreografisi ise Belçikalı koreograf Karine Ponties’e ait. Oyun, 18 ve 19 Kasım’da saat 20.30’da Zorlu PSM‘de olacak. Bizi uzak geçmişe götürecek bir oyun: Sirk

Rusya’nın köklü tiyatrosu Theatre of Nations’ın baş döndürücü müzikali Sirk, bir zamanlar hayal edildiği üzere, kurgunun keskinleştiği bir gelecekte gerçekleşiyor. Bir rüyanın gücünü ele alıp, onu cazibesiyle yeniden tanımlayan Ingeborga Dapkunaite’nin başrol oyunculuğu ile de dikkat çeken Sirk, 19 Kasım Salı günü saat 20.30’da, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

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