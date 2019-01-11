TRT Belgesel insan hikayeleri ile ekranda olacak

TRT Belgesel’in “İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır” sloganıyla girilen yeni dönemi, Sirkeci Garı’nda gerçekleştirilen özel bir etkinlikle tanıtıldı. TRT Belgesel, yeni yayın döneminde 38 ülkede çekilen 400 bölümlük insan hikayelerini izleyenlerle buluşturacak.

Programda tarih, yaşam, bilim-teknoloji, kültür ve macera gibi birçok türde belgeselin yer aldığı kanalın yeni logosu da ilk defa gösterildi. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, logo ve marka kimliğinin bir sonuç olduğunu, asıl içeriklerin değişmeye devam ettiğini söyledi. Eren “Biz yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir TRT Belgesel’in üzerinde çalışıyoruz. İçeriklerimizin hepsi tamamen yerli yapım. Yüzde 90’a yakını bizim ürettirdiğimiz yapımlar.” dedi. Aralarında “Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları”, “Su Savaşları”, “İçimizden Üçümüz”, “Bir Dünya Yaşam”, “Savunma Sanatları”, Bakalım İşe Yarayacak mı?”, “Afgan Kömürü”, “Ailenin Yeni Üyesi”, “Sen de Tanık Ol” ve “Çırak” gibi yapımların da yer aldığı belgeseller yeni dönemde TRT Belgesel ekranlarında olacak.

Yerli yapımların kalite olarak uluslararası standartlara sahip olduğunu belirten Eren, “Biz Türkiye’den bakan bir gözle dünyayı hem Türk hem de uluslararası izleyiciye anlatıyoruz.” diye konuştu.

Etkinlikte konuşma yapan İbrahim Eren ile kanal koordinatörü Süleyman Tezgel değişimi anlattı. Artık pek çok farklı coğrafyada sessizlerin sesi, yaşananların tanığı, acının, hüznün, umudun kısaca hayatın dile gelmesinin ekrandaki adı olacaklarını belirten Eren şunları aktardı: “Günümüzün hikayelerini sonraki nesillere aktarma heyecanı çıkardı bizi bu yolculuğa ve bu gece, hikayeyi yeniden anlatma heyecanını sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü biz başkasının tuttuğu aynadan kendimize bakmayı reddediyoruz. Biz suskun bir simanın ardındaki hüznü anlarız. Çünkü biz onların sesiyiz.”

TRT Belgesel Koordinatörü Süleyman Tezgel de TRT Belgesel ekiplerinin dünyanın farklı yerlerinde büyük emekler harcayarak belgeselleri izleyiciye aktarmaya çalıştığını söyledi.

TRT Belgesel’in yeni içeriklerinden örneklerin sunulduğu gecede; Mercan Dede, Serkan Çağrı ve Göksel Baktagir de bir konser verdi.