Türk Valsleri dünyaya açılıyor

Vals, Avrupa’da özel günlerde çalınan ve müziği ile insanları alıp başka diyarlara götüren bir müzik türü. Vals deyince aklımıza çoğunlukla yabancı eserler gelir. Ama bizim de bu alanda çok önemli bestelerimiz olduğunu pek bilmeyiz. Sözgelimi Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’nin bestelediği Yine bir gül Nihal adlı eseri hepimiz biliriz de bu bestenin bir vals olduğundan haberdar değilizdir.

Vals ile tanışmamız 19. yüzyıla dayanıyor. Osmanlı’nın son zamanlarında gittikçe yaygınlaşan bu moda Cumhuriyet devri bestecilerine de uzanmış ve Yeşilçam filmlerinde de sıklıkla kullanılmış. Vals konusunda Batı kadar iddialı olduğumuzu düşünen keman virtüözü Cihat Aşkın, Dede Efendi’nin yolundan giderek vals müziklerinden oluşan Türk Valsleri projesini hayata geçirdi. Bu müzik türünün geçmişini ve Türk kültüründe neye karşılık geldiğini Cihat Aşkın ile konuştuk.

BÜTÜN MÜZİKLER DOĞU’DAN DOĞMUŞ

Vals’den önce bizim kültürümüzde semainin olduğuna değinen ve semai ile valsin ritim olarak aynı kalıplar içerisinde değerlendirilse de form olarak birbirinden farklı olduğuna dikkat çeken Aşkın, vals müziğinin köklerinin 16. yüzyılda Fransa veya Kuzey İtalya kaynaklı olduğunu söylüyor. Valsin kültürümüze girişi ile tarihte çeşitli rivayetler ve anekdotlar var. Ancak Dede Efendi’nin sarayda var olmaya başlayan Batı müziği modasına bir cevap vermek için Yine Bir Gülnihal isimli eseri bestelediğini düşünen Aşkın, şarkının kısa sürede halk arasında yayıldığını söylüyor. Bu eserin günümüze kadar popülerliğini kaybetmeden gelmesini klasikleşmiş bir ‘hafif şarkı’ oluşuna bağlayan Aşkın sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dede Efendi gibi büyük besteciler de halkın sevebileceği türden kaliteli ‘hafif’ eserler bestelediler ve bundan da hiç gocunmadılar. Bu, müziğimizin Batı’dan üstün olduğunu veya Batı müziğinin bizden üstün olduğunu göstermez. Her iki müzik de büyük bir medeniyetin ürünü. Müzik temelde birdir. Sadece kullanılan entonasyonlar bölgelere göre farklılıklar gösterirler. Sonuçta bütün müzikler Doğu’dan doğmuştur. Makamsal müzikler Batı müziğinin de kaynağını oluşturur. Tarih boyunca daima bir etkileşim olmuştur. Batı daima kendi kaynakları tükenince Doğu müziklerine ilgi duymuş ve onları kendi sanatsal tasarımlarında kullanmış. Bu eski zamanlardan beri böyledir ve Mozart, Beethoven ile iyice açığa çıkmış.”

TARİHİ MİSYONU OLAN ESERLER SEÇTİM

Türk Valsleri projesi ve albümü ile müziğe farklı bir soluk kazandıracak olan Cihat Aşkın, 200 yıldır kültürümüzde var olan valsleri dünyaya duyurmak için yola çıkmış. Dede Efendi’nin açtığı yolun izini sürerek bir albüm hazırlayan müzisyen, “Bütün dünyada eğlenceye yönelik etkinliklerde mutlaka vals çalınır. Ama bu valsler genellikle Viyana valsleridir. Ancak bizim müziğimizdeki Yürük Semai formu bir vals niteliğindedir ve yüzyıllardır kullanılmıştır. Dede Efendi ilk defa bu formu geliştirerek sarayda revaçta olan İtalyan müziğine cevap vermek istemiş ve ‘Yine Bir Gülnihal’ i bestelemiş. Bu bir valstir. Biz kültürümüzdeki eserleri dünyaya niçin mâl etmeyelim?” şeklinde konuşuyor.

Albüm ilk Türk valsi olan Dede Efendi’nin ‘Yine Bir Gülnihal’ adlı eseri ile başlıyor. Albümde; İsmail Hakkı Bey, Muhlis Sabahaddin Bey, Refik Fersan, Arif Sami Toker, Erol Sayan, Neveser Kökdeş, Yesari Asım Arsoy, Yavuz Özüstün, Metin Bükey’in besteleri var. Eserleri, dört yıllık bir çalışma sonunda 58 vals arasından 14 tanesini seçen Aşkın, en sevilen eserleri ve tarihi bir misyon taşıyan besteleri albüme almış. Albümde sanatçıya Avrasya Oda Orkestrası ile Aşkın Ensemble eşlik ediyor. Albümde bulunmayan şarkıları da konserlerinde yer veren Aşkın, ‘Türk Valsleri ‘şarkılardır’ demiştim. Dinleyiciler sadece dans etmekle kalmayacaklar şarkılara da katılacaklar.” diyor.