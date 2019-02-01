'Voleybolda dünya lideriyiz'

Voleybol son zamanlara Türk takım sporları içinde epey revaçta. Bunda kadın voleybol takımlarımızın dünya çapındaki başarılarının da etkisi büyük. Türkiye’de voleybol deyince akla ilk gelen takımlardan biri de Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı. Geçen Aralık ayında Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube ile oynadı ve hiç set vermeden üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Son altı Dünya Şampiyonası’nda üçüncü kez şampiyon olan sarı-siyahlılar, aynı zamanda bu kupayı en çok kazanan Türk takımı.

2018’de 12.’si organize edilen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Türk takımlarının büyük bir üstünlüğü var. Eczacıbaşı VitrA, 2015 ve 2016’da VakıfBank ise; 2013, 2017 ve 2018’de ülkemize şampiyonluk kazandırdı. Vakıfbank’ın başarıları bununla sınırlı değil. 23 Ekim 2012’den 22 Ocak 2014’e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanıp “Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişliği bile var. Kadrosunda alt yapıdan gelen oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Biz de bu başarılarının sırrını takımın kaptanı Melis Gürkaynak ve genç oyuncu Buket Gülübay ile konuştuk.

TAKTİK YETERLİ DEĞİL

Kaptan Melis Gürkaynak, Vakıfbank alt yapısından yetişmiş ve 15 yaşında A takıma yükselmiş. 8 yaşında Ankara’da voleybol oynamaya başlayan ve 15 yaşındaki ilk transferi ile İstanbul’a gelerek Vakıfbank’ta oynamaya başlayan Gürkaynak o ğünden bugüne çok şeyin değiştiğini anlatıyor: “İki sezon Beşiktaş ve Galatasaray’da kiralık oynadıktan sonra 2010-2011 sezonunda yuvama döndüm. Takımın başında Giovanni Guidetti vardı. Bu bence Vakıfbank için bir milattı. O sezon diğer takımlara göre daha az bütçe ile büyük başarı elde ettik ve Avrupa şampiyonu olduk. Türkiye tarihinde bir ilkti. Bu başarı bir kırılma süreci oldu.”

Gürkaynak, uzun yıllar oynadığı kulüpte kaptan seçilmesinin de gururunu yaşıyor. “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Genç oyuncularımızın sayısı fazla. Bu kadar gencin olduğu bir takımda bu görevi üstlenmek kolay değil. Ancak oyuncularımız bu formayı taşımanın önemini bildikleri için bana yardımcı oluyorlar.” diyen kaptan Gürkaynak, başarılarının sadece teknik ve taktikle değil aynı zamanda takım içinde aile olmakla geldiğini söylüyor.

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