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Yakın gelecekte yosun yiyerek besleneceğiz

Uzmanlar artan nüfus ve iklim değişikliği gibi nedenlerle 20 yıl sonra bugün aklımızdan hiç geçmeyen maddeleri besin olarak tüketeceğimizi söylüyor.

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Artan nüfus, iklim değişikliği, ekilebilir alanların şehirleşme ve erozyon gibi nedenlerle kaybı ve dünyanın dönüşümü, insanoğlunun 20 yıl sonraki besin tercihlerini radikal bir şekilde değiştirecek. Uzmanlara göre 20-30 yıl sonra, bugün adını bile duymak istemeyeceğimiz nesneleri besin olarak tüketmemiz söz konusu olabilecek. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün öğretim üyeleri, yakın gelecekte insanoğlunun laboratuvar ortamında kök hücreden üretilen et ve kazein (süt proteini) üreten bakterilerce üretilen süt ile, başta çekirge olmak üzere arı, hamamböceği ve salyangoz gibi böcekler ile kırmızı deniz yosunu, mikro ve makro algler gibi deniz kaynaklı mahsuller ile besleneceğini ifade ettiler.

ALTERNATİF GIDADAN KAÇIŞIMIZ YOK

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre 2040 yılında 9 milyara çıkacak olan dünya nüfusunu beslemek için mevcut gıda üretiminin iki katına çıkarılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kamil Bostan, alternatif gıdalardan kaçışın olmayacağını söyledi. Bostan, “Gelişmiş ülkeler bunun çalışmalarına başladılar. Şu an hayvanların kök hücresi kullanılarak laboratuvar ortamında et ve genetiği değiştirilmiş bakterilerin ürettiği kazein ile elde edilen süt üretimi başladı. Bunun yanında alternatif besin arayışları devam ediyor. Alternatif besinler konusunda gastronomi uzmanlarına da büyük iş düşüyor.

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