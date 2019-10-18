Yeni sınavımız: TikTok

75 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli teknoloji şirketi olan Çin firması ByteDance, geçtiğimiz yıllarda Musically uygulamasını 800 milyon dolara satın almış ve adını TikTok olarak değiştirmişti. O zamandan bu yana kullanıcı sayısını bir hayli artıran uygulama, Türkiye’de yaklaşık 30 milyon insan tarafından kullanılıyor. Öyle ki kullanım oranında dünya genelinde Hindistan ve ABD’nin ardından üçüncü sırada yer alıyor Türkiye. Uygulama ilk etapta sosyal medya reklamlarıyla hayatımıza girdi. Daha sonra reklam dönüşleri Çinli yetkilileri Türkiye’de ofis açma noktasına getirdi ve 2018 yılının eylül ayında Türkiye’de bir ofis açıldı. Uygulamayı dünya genelinde kullanan kişi sayısı neredeyse, yarım milyara ulaşmış durumda. Kullanıcılarının kendi ürettiği kısa videoları paylaştığı, canlı yayınlar yapabildiği platform bir yandan eğlence imkânları sunarken bir yandan da çocuk istismarının önüne geçmek için yeterli önlemlerin alınmadığına dair eleştirilere hedef oluyor. Federal Ticaret Komisyonu; TikTok’un, çocuklardan yasa dışı kişisel veri topladığını ve ebeveynlerin izinleri alınmadan uygulamaya kabul edildiklerini belirterek, şirkete 5,7 milyon dolar ceza kesmişti. Geçtiğimiz aylarda BBC’de TikTok’un çocuk istismarına dikkat çeken bir dosya haber yayınlamıştı. Bütün bunlara rağmen uygulama her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNÜ AÇILIYOR

TikTok, dünya genelinde son bir yılda en fazla büyüyen sosyal medya platformu. Aslında her sosyal medya platformunun olduğu gibi “amacı dışında” kullanılmadığında kötü bir uygulama değil. Ancak birçok kullanıcı, kısa yoldan fenomen olabilmek, dikkatleri öyle veya böyle bir şekilde üzerine çekmek için elinden geleni yapınca ortaya hiç de hoş olmayan birçok görüntü çıkıyor. Görünüşte bu uygulamada kullanıcılar şarkı söylüyor, dans ediyor, dublaj ve düet yapıyor. Takipçi sayısı fazla olan bazı kullanıcılar da bu uygulamadan para dahi kazanabiliyor. Ancak gerçekler hiç de öyle değil. Uzmanlar TikTok uygulamasının toplumsal yozlaşmaya neden olduğunu ve toplumsal değerlere zarar verdiğini belirtiyor. Özellikle çocuk istismarının önünü açtığı konusunda bulgulara rastlanan uygulama güvenlik açıkları nedeniyle adeta çocukları hedef almış durumda. Çoğu ebeveynin çocuklarının bu uygulamayı kullandığından haberi olmasına rağmen bir müdahalede bulunmaması da farklı tehlikeleri beraberinde getiriyor.

ESKİ TİKTOK ÇALIŞANI: VİDEOLAR STOKLANABİLİYOR

Eski bir TikTok çalışanı olan gazeteci Neşe İdil katıldığı bir internet programında TikTok ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

• Uygulamada yaş sınırı var fakat kullanıcıların yaşlarının kesin olarak bilinmesi mümkün değil. Dolayısıyla çocuklar yaşlarını büyük göstererek uygulamaya girebiliyor ve kullanabiliyor.

• Yüklenen videolar kesinlikle silinmiyor. Silseniz bile sistemde kalıyor. Profilinizi silseniz dahi videolar ve kişisel bilgiler kendini muhafaza ediyor.

• Moderatörler (TikTok çalışanları) tüm videolara kolay bir şekilde erişebiliyor ve bilgisayarlarına kaydedebiliyor.

• Kullanıcının sonradan sildiği müstehcen içerikler dahi moderatör tarafından görülebiliyor.

• Canlı yayınlarda argo konuşmalar yapılabiliyor; sigara ve alkol gösterilebiliyor. Bazı canlı yayınlarda tarikat toplantıları dahi yapılıyor ancak canlı yayın oldukları için müdahale edilemiyor.

• Türkiye’de suç işlediği kanıtlanmış çeşitli grup ve kişilerin videoları bu uygulamada rahatlıkla gösterilebiliyor.

• Uygulamayı kullanan yaş ortalaması 15 ila 18 arasında değişkenlik gösteriyor.

• Çocuklar kendi videolarını çekiyor ve zorbalar bu videoları alıp çocuklarla alay eden, onları küçük düşüren videolar çekip bir düet video olarak bunu yayınlayabiliyorlar.

•TikTok uygulaması ve içerikleriyle alay eden; takipçi sayısı fazla olan sosyal medya fenomenleriyle TikTok videoları çalışanlar tarafından servis ediliyor.