Yeşilin gök mavisi ile buluştuğu yer yaylalar

Doğal güzelikleri ve konumu gereği yaz-kış tatilcilerin tercihleri arasında olan yayla turizmi son yıllarda ülkemizde oldukça revaçta. Butik otellerde bulutların üstünden seyredilen eşsiz manzaralar görenleri hayran bırakıyor. Son yıllarda çok sayıda yerli dizi ve sinema filmine de doğal plato olan Karadeniz, yaylaları ile de artık cazibe merkezi haline geldi.

Yazın serinliği ile ziyaretçilerini sarıp sarmalayan yaylalar sonbaharda da renk cümbüşüyle karşılıyor misafirlerini. Butik otellerde ev sıcaklığında ağırlanmak da cabası.Instagram fotoğraflarıyla ünlü olan pek çok beldenin kaçınılmaz akıbeti yaylalarda da yaşanmadan ve insan eliyle bu güzellikler daha fazla tahrip edilmeden gidip görmekte fayda var. Karadeniz’in hemen her şehrinde yolunuzu düşürebileceğiniz birbirinden güzel yaylalardan bir kaçını sizler için derledik...