Yeşilin gök mavisi ile buluştuğu yer yaylalar

Gorgit Yaylası (Artvin)

Gorgit Yaylası sessizlik isteyenlerin ve doğayla baş başa olmayı sevenlerin gitmek isteyeceği bir yayla. Gorgit Yaylası Artvin il sınırlarında, Macahel Bölgesi’nde yer alıyor. Araba yolu olmadığı için buraya yöre halkının kullandığı patikalardan yürüyerek ulaşabilirsiniz. Bu sayede yaylanın doğal yapısı korunmuş. Yaylanın genel görünümü de yolu kadar etkileyici. Tüm evler ahşaptan inşa edilmiş. Kararmış ahşap malzemeler yeşilin bir kaç tonu içinde çok güzel görünüyor.

Ayder Yaylası (Rize)

Ülkemizde yayla denilince akla ilk gelen yerlerden biri de Ayder Yaylası. Kaplıca ve eşsiz doğal güzellikleriyle son yıllarda en çok turist çeken yerlerden biri olan Ayder, Çamlıhemşin ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta. Yol boyunca Bulut, Gürgendibi ve Aşıklar şelaleleri sizlere eşlik ediyor. Her zaman yeşil kalan ladin ve çam ağaçlarının, sarıdan kırmızıya dönüşen gürgen, kestane, kayın ve köknar ormanlarının sınırında olan bir vadiye konumlanan bu yayla her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Her bütçeye hitap eden konaklama tesislerinin bulunduğu yerleşim, 1220 metre yüksekliğe kurulu. Ayrıca Ayder Yaylası hem diğer yaylalara hem de Kaçkar Dağları’na gezi yapmak isteyenler için bir kapı vazifesi görüyor. Ayder balı yaylada tadılması gereken lezzetlerden sadece biri.