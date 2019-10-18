Yeşilin gök mavisi ile buluştuğu yer yaylalar
Kalabalıktan kaçıp, doğal güzellikler içerisinde kafa dinlemek ve temiz hava almak istiyorsanız yapılacak en güzel şey yaylalara kaçmak. Yayla turizmi denilince akla ilk gelen bölgemiz ise elbette Karadeniz. İşte yeşile doymak için gitmeniz gereken Karadeniz yaylalarından bir kaçı...
Doğal güzelikleri ve konumu gereği yaz-kış tatilcilerin tercihleri arasında olan yayla turizmi son yıllarda ülkemizde oldukça revaçta. Butik otellerde bulutların üstünden seyredilen eşsiz manzaralar görenleri hayran bırakıyor. Son yıllarda çok sayıda yerli dizi ve sinema filmine de doğal plato olan Karadeniz, yaylaları ile de artık cazibe merkezi haline geldi.
Yazın serinliği ile ziyaretçilerini sarıp sarmalayan yaylalar sonbaharda da renk cümbüşüyle karşılıyor misafirlerini. Butik otellerde ev sıcaklığında ağırlanmak da cabası.Instagram fotoğraflarıyla ünlü olan pek çok beldenin kaçınılmaz akıbeti yaylalarda da yaşanmadan ve insan eliyle bu güzellikler daha fazla tahrip edilmeden gidip görmekte fayda var. Karadeniz’in hemen her şehrinde yolunuzu düşürebileceğiniz birbirinden güzel yaylalardan bir kaçını sizler için derledik...
Gorgit Yaylası (Artvin)
Gorgit Yaylası sessizlik isteyenlerin ve doğayla baş başa olmayı sevenlerin gitmek isteyeceği bir yayla. Gorgit Yaylası Artvin il sınırlarında, Macahel Bölgesi’nde yer alıyor. Araba yolu olmadığı için buraya yöre halkının kullandığı patikalardan yürüyerek ulaşabilirsiniz. Bu sayede yaylanın doğal yapısı korunmuş. Yaylanın genel görünümü de yolu kadar etkileyici. Tüm evler ahşaptan inşa edilmiş. Kararmış ahşap malzemeler yeşilin bir kaç tonu içinde çok güzel görünüyor.
Ayder Yaylası (Rize)
Ülkemizde yayla denilince akla ilk gelen yerlerden biri de Ayder Yaylası. Kaplıca ve eşsiz doğal güzellikleriyle son yıllarda en çok turist çeken yerlerden biri olan Ayder, Çamlıhemşin ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta. Yol boyunca Bulut, Gürgendibi ve Aşıklar şelaleleri sizlere eşlik ediyor. Her zaman yeşil kalan ladin ve çam ağaçlarının, sarıdan kırmızıya dönüşen gürgen, kestane, kayın ve köknar ormanlarının sınırında olan bir vadiye konumlanan bu yayla her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Her bütçeye hitap eden konaklama tesislerinin bulunduğu yerleşim, 1220 metre yüksekliğe kurulu. Ayrıca Ayder Yaylası hem diğer yaylalara hem de Kaçkar Dağları’na gezi yapmak isteyenler için bir kapı vazifesi görüyor. Ayder balı yaylada tadılması gereken lezzetlerden sadece biri.
Bektaş Yaylası (Giresun)
Giresun’un Dereli ilçesinde, şehir merkezinden 56 km uzaklıkta konumlanan Bektaş Yaylası, tam tamına 2030 metre yüksekliğe sahip. Bektaş Yaylası aynı zamanda çevresinde bulunan Ahmetalan Yaylası, Alçakbel Ormaniçi Piknik Alanı, Kurttepe Mevkii Kulakkaya Yaylası, Melikli Obası Yaylası’nı da kapsadığı için tüm bu alan Bektaş Turizm Merkezi olarak da biliniyor. Elektrik, telefon ve su gibi altyapı hizmetleri her zaman kullanılabilir durumda. Yayla kışın yoğun kar yağışı alıyor. Bu yüzden genellikle baharda veya yaz aylarında ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor. Manzaralarının güzelliğini seyretmek, çim kayağı yapmak ve doğal güzellikleri seyrederek uykuya dalmak insana keyif veriyor.
Akgöl Yaylası (Sinop)
Ayancık ilçesinin güneyinde Ayancık-Kastamonu yolunun 31. km’sinde ayrılan yoldan 5 km içeride bulunan Akgöl Yaylası, 1200 metre yükseklikte. Etraftaki sık köknar ormanları içinden akan iki çayın birleşerek oluşturduğu göl ortalama 3 dönüm alanı kaplamakta. Bozulmamış bitki örtüsü ve büyüleyici manzarası ile doğa meraklılarının ilgisini çeken yayla, tertemiz havası ve kuş cıvıltıları ile sizleri karşılıyor. Akgöl çadır kampı yapmak için de ideal bir yer. Orman işletmeleri tesisinin yan tarafında çadırınızı kurabilir, ertesi sabah kimsenin olmadığı göle nazır güzel bir güne uyanabilirsiniz. Ancak vahşi hayvanlara dikkat.
Çambaşı Yaylası (Ordu)
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yaylalarındandır. Hem yaz hem kış aylarında turizm için bulunmaz doğal güzellik ve özelliklere sahip. Deniz seviyesinden 1,850 m. yükseklikte olan yaylada doğa sporlarını profesyonel olarak yapmak mümkün. Ülkemizin en geniş yaylalarından biri olan Çambaşı’ya ulaşım da oldukça kolay. Şehir ile yayla arasında düzenli olarak minibüs seferleri var. Yaylada elektrik, telefon mevcut. Bakkal, kasap, et lokantaları, sağlık ocağı ve Jandarma karakolu bulunuyor. 2017 yılında açılan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi ise yaylayı kışın da önemli bir turizm merkezi haline getirdi.
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