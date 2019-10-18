Yetenek sınavı bilmecesi

Yükseköğretim kurumlarında bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüme, 2020 YKS’de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verildi. Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme, Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerine önümüzdeki yıldan itibaren merkezi yerleştirme yapılacak. Alınan karara ilişkin yazı yükseköğretim kurumlarına, YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından ‘ivedi’ olarak gönderildi. Ancak karar spor ve sanat kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler, eğitimciler, sanatçılar ve bu bölümlerin mezunları change.org üzerinden imza kampanyası başlattı. Eğitimciler YÖK’ün bir değişiklik yapacağı zaman MEB’i dikkate almasının sağlıklı kararlar vermesini sağlayacağına dikkat çekiyorlar.

“Özel Yetenek Sınavları Kaldırılmasın!” başlıklı kampanyada katılımcılar, “Bizler bu kararı haksız rekabet olarak görmekteyiz. Yeteneği olmayanın puanı ile istediği üniversiteye girebilmesini, yeteneği olan öğrencinin puanı sebebiyle heba olmasını istemiyoruz” diyerek karara itiraz ettiler. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise tepkiler üzerine “YÖK Genel Kurulu kararıyla birlikte özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14’üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçilecek. Bu 14 programın hepsi zaten merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyordu. Özel yetenek sınavına 114 programda devam ediliyor” açıklamasında bulundu.

Sanat eğitimi veren öğretmenler de kararın öğrencileri olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor. Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğretmeni Gülten Demir Bilen, “Bir sanat eğitimcisi olarak bu kararın; bölümleri okumak isteyen güzel sanatlar lisesi öğrencilerini ve diğer liselerde okuyup da bu bölümlere yetenek sınavı ile girmek isteyen öğrencileri mağdur edeceğini düşünüyorum. Bu karar üzerinden konuşursak; ilgili bölümleri okumak isteyen öğrencilerin sayısal yeteneği yüksek olabilir ama görsel yeteneği zayıf olabileceği için başarı oranı bu bölümlerde düşecek. Bu bölümlerde dijital dersler olsa bile; temel sanat eğitimi ve tasarım yönü ağırlıkta olduğu için sınavın kaldırılmaması gerekir.” şeklinde konuşuyor.“Nasıl ki; eğitim fakültelerinin öğretmen liselerinden öğrenci alımını bitirmesi, öğretmen liselerinin fonksiyonlarını sıfırladı ise; yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerin yetenek sınavı iptal edilmesi de güzel sanatlar liselerinin önünü kapatacaktır.” diyen Gülten Demir Bilen, “Ortaokuldan itibaren sanat eğitimiyle ilgili önüne hedef koymuş öğrencilerin, alanlarıyla ilgili eğitimi almaları sağlanacak, ders yoğunluğu avantajları olacak, fakat; gördüğü eğitimle ilgili sınava tabi olmayacak. Bu eğitimin devamlılık ilkesine de aykırıdır. Bu bölümlere hem ÖSYM sınavı ile hem de ÖSYM+yetenek sınavı ile öğrenci alınıyordu. Yetenek sınavı ile öğrenci alımına son verilmesi, umudunu bu sınava bağlayanlara haksızlık olur. Yetenek sonradan kazanılan bir şey değildir.” değerlendirmesinde bulundu.