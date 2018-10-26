Yozgat’tan Hakkâri’ye Film Festivali ile dostluk köprüsü kurdular

Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve Radyo Televizyon birinci sınıf öğrencileri Hakkâri Film Festivali’ne destekte bulunmak için Hakkâri’ye geldi. Öğrenciler festival süresince hem öğrendiklerini uygulama imkânı buldu hem de yeni başlayan bir festivalin yapımında yer aldı. Film yapım eğitimi veren Batuhan Kalaycı, fikir aşamasından yapım ve sonrasına kadar bir filmin nasıl yapıldığı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kısa film çekmek isteyen öğrenci ve öğretmenlerle de uygulamalı eğitim yapıldı. Hakkâri’ye ilk kez geldiklerini söyleyen Bozok Üniversitesi öğrencileri katılımcılara çekim teknikleri konusunda uygulama yaptırdılar.

ÖĞRENCİ ATAKAN BURAK ACET: HAKKÂRİ DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİ BİR YER DEĞİLMİŞ

Radyo–TV programcılığı birinci sınıf öğrencisiyim. Hakkâri’ye ilk kez geldim. En çok dikkatimi çeken şey Hakkâri’nin düşündüğüm gibi bir yer olmamasıydı. Aksine daha canlı, hareketli. Birçok insanla tanıştım. Kısa zamanda öğrendiklerimi Hakkârili sinemaseverler ile paylaştım. Öğrenmek ve öğretmek çok güzel şey. Özellikle resmi bir ortamda bildiklerimi uygulamak çok farklı bir his. İşte bu durum bana çok şey kattı. Sadece çekim yapmadım birçok kişiyle de tanıştım, iletişim bilgilerini aldım bu insanların ve festival sonrası da onlardan çok şey öğreneceğim. Özetle Hakkâri Film Festivali bana çok şey kattı diyebilirim.

ÖĞR. GÖR. BATUHAN KALAYCI: AMACIMIZ İLGİ KAZANIMINI ARTIRMAK

Üreten ve uygulama yapan bir bölüm olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimizi festivallere yönlendirerek, okulda öğrendiklerini uygulamaya, alanları ile ilgi kazanımlarını artırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimiz festivaller sayesinde sektör çalışanları ile bir araya geldi. Hakkâri Film Festivali de bu etkinliklerden bir tanesi. Öğrencilerimiz sadece festivalin değil 2. Ters Lale Kitap Fuarı’nın çekimlerini de yaptı. 2016 yılında çektiğim ve yönetmenliğini yaptığım “Nakba” adlı filmin festival seçkisine girmesi üzerine düzenlediğimiz film atölyesi sayesinde de öğrencilerimiz ilk defa öğrenen değil öğreten konumuna geçtiler.