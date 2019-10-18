Yurtdışında eğitimin püf noktaları

14 yılı aşkın süredir dünyanın her yerinden öğrencilerin eğitim ve kariyer hayallerine kavuşmaları için hizmet veren, ABD ve İngiltere’de yaşayan ödüllü Oya Christie Miller ve Yeşim Erez geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi ve yurtdışı eğitimi hakkında gençlere ve ailelerine ücretsiz bir seminer verdi. Kendileriyle bir araya geldiğimiz uzmanlar kendi deneyimleriyle ilgili şunları söylüyor: “Robert Kolej sonrası ABD’de aldığımız üniversite öğrenimi bize doğru soruları sormayı, analitik düşünmeyi öğretti. Bunu bir ölçüde yurtdışında eğitim aldığımız üniversitelere ve ailelerimizden uzak, kendi başımızın çaresine bakmayı öğrenmeye borçluyuz. Profesyonel yaşamda da dünyayı ulaşılabilir kıldı. Dünya çapında düşünmeye, hareket etmeye başladık. Global firmalarla çalıştık; farklı düşünce yapıları, sorunlar-çözümler, işbirlikleri içinde olduk.”

SADECE TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİR DURUM DEĞİL

Erez ve Christie’ye yurtdışında eğitim durumunun sadece Türkiye için mi geçerli olduğunu sorduğumda ise Yeşim Erez, “Yurt dışında eğitim kesinlikle tüm dünya ülkeleri için talep gören bir durum. ABD, Avrupa, Asya, Arap Ülkeleri, Afrika, her yerden öğrenciler, dünyayı, hayatı keşfetmek, farklı kültürlerdeki yaşıtlarıyla bir araya gelmek, bilgi paylaşımında bulunmak, geleceklerine küresel pencereden yön vermek üzere bulundukları yerin dışında eğitim almak istiyor.” derken Oya Christier ise şunları söylüyor: “Bizim Singapur’dan, ABD’den, Hindistan’dan, Çin’den, İngiltere’den, Arap ülkelerinden öğrencilerimiz var. Dünya artık çok küçüldü; gençler evrensel insan olmanın peşindeler. Yurt dışında eğitimlerini tamamlayıp kazanımlarını bugün ülkeleri adına büyük başarıyla kullanan Türkiye’nin çok değerli iş insanları, yöneticileri, sanatçıları, devlet adamları var.”

Ülke dışında eğitim almak bir gence ne kazandırır?

Y.E: Yurtdışında eğitim gören öğrenci sayısı 2001 yılında 2 milyon iken şu an 4,6 milyonu aşmış durumda. Talep artıyor ama bütün olay ‘yurtdışında’ eğitim almak değil. Yurt dışında eğitimin yararı ve önemi, gidecek kişinin, gidilecek eğitim kurumunun yapısıyla, eğitim alınacak konuyla ve maddi, manevi yatırıma, emeğe değecek olmasıyla bağlantılı. Eğer yurt dışındaki eğitim kurumu dünyada belli bir seviyede, kalitede değilse, uluslararası öğrenci oranı düşükse, öğrenciye katacakları yeterli seviyede değilse ve ayrıca okuyacağı konu ülkesinde çok daha kapsamlı veriliyorsa bu noktada yurt dışında eğitimin katacakları önemini yitirir. Aynı şekilde öğrenci eğitiminden alacaklarını iyi değerlendirip kendisinin, ülkesinin, insanlığın yararına en iyi şekilde kullanamayacaksa nerede olursa olsun eğitimin karşılığı verilemiyor demektir.

O.C: Yurt dışında eğitim, küresel anlamda bilgi ve tecrübe kazanmak, dünyanın her yerinden gelen insanlarla kültür, bilgi alışverişinde bulunmak, farklı görüş açıları geliştirmek, gelişmeleri yakından ve içinden takip etmek, dünya çapında iletişim ağı oluşturmak gibi değerli ve önemli katkılar sağlıyor.

Yurtdışında eğitim alanlar ülkesine nasıl katkılar sunabilir?

O.C: Çok iyi bir eğitim şart ve alınan eğitimin sorumluluğu var. Onu nasıl değerlendirdiğinizle çok alakalı. Öncelikle bunun bilincinde olmak gerekiyor. Ülkenize katkı sağlayabilmek için, dünyada olup biteni çok iyi takip etmenin ötesinde algılamak gerekiyor. Bu da yetmez, olayları yönetebilmek için en az bir kaç adım önünde olmak gerekiyor. Teknoloji, inovasyon barındıran her konu, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, ticaret, çevrecilik, yeşil enerji gibi dünyayı ilgilendiren ve geleceğin meslekleri dediğimiz konularda yurt dışında eğitim ciddi önem kazanıyor.

Y.E: Böyle bir birikimle ülkenize döndüğünüzde gerekli uyarlamaları çok daha kolaylıkla yapacaksınız. Okulda kurduğunuz bağlar, arkadaşlıklar belki geleceğin en önemli ortaklıklarını oluşturacak. Biz üniversiteyi yurt dışında okuduk. Oya yüksek lisansını Türkiye’de yaptı. Sonra tekrar yurt dışında sürdürdü. Edindiğimiz tüm birikimleri, yurt dışında yaşasak bile ülkemiz adına gururla kullanıyoruz. Ben küresel büyüme stratejistiyim, markalaşma konusunda uzmanım. Silikon Vadisi dâhil ABD’nin önde gelen pek çok firmasında üst düzey yöneticilik yaptım. Edindiğim tüm tecrübe ve kazanımlarımı şimdi dünya markası olmak, küresel pazarlara açılmak isteyen Türk firmalar için kullanıyorum. ABD pazarını çok iyi bilen biri olarak danışmanlık yapıyorum. Aynı şekilde Türkiye’ye yatırım yapabilecek yabancı firmayı da teşvik edip, bağlantılar sağlıyorum. Bu durumda buna beyin göçü demek doğru değil. Ne yaptığınız, nasıl kullandığınız önemli.

Yurtdışında eğitiml konusunda en merak edilen şeyler neler?

Bize genellikle ilk sorulan soru ABD ya da Avrupa arasında yapılması gereken tercihle ilgili. ABD üniversiteleri genellikle daha çok burs imkânı sağlıyor. Öğrenci bir iki konuyu beraber okumak istiyorsa ya da henüz karar vermemişse, o durumda bunu zaman içerisinde kesinleştirmek ABD’de mümkün oluyor. Avrupa üniversiteleri bu konuda daha az esnek. Bir konuyu çalışmaya başlamışsanız, o konuda devam etmeniz gerekebiliyor. Burs imkânları da daha kısıtlı. Ancak, burs gerekmeyen durumlarda Avrupa’da eğitimin maliyetleri genellikle daha düşük oluyor ve sadece 3 yıl olan okullar var ki bu da genel toplamda da maliyet daha az olacak demektir.