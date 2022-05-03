Fitre ne zamana kadar verilir? sorusunun yanıtı, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte merak edildi. Bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi. Fıtır Sadakası olarak bilinen (sadaka-i fıtır) olarak da adlandırılan fitre, Ramazan ayı boyunca verilebiliyor. Peki 30 günlük fitre ne kadar? İşte 1 aylık fitre miktarı.

30 GÜNLÜK FİTRE NE KADAR?

2022 senesi için Diyanet İşleri tarafından belirlenen Fidye miktarı Asgari 40 TL olarak açıklandı. Buna göre 30 günlük fitre miktarı 1200 TL'dir.

FITRE NE ZAMANA KADAR VERILIR?

İslam dünyasında fitre, vacip olan mali bir ibadettir. Fıtır sadakası, her yıl Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın şükrü olarak maddi durumu yerinde olanlar tarafından ihtiyaç sahibi kimselere verilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı fitre tutarı olarak günlük 40 lira belirledi. Fitre miktarı nakdi yani para olarak verilebileceği gibi ayni olarak da verilebilir. Yani aynı tutara tekabül eden yiyecek, içecek ve benzeri şekilde. Yine dileyen ve imkanı daha fazla olanlar da istedikleri takdirde bu miktarın üstünde bir tutar da ödeyebilirler.

Fitre, Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

FİTRE KİME VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

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Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301)