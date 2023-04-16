Bu sene Nisan ayına denk gelen Ramazan ayının son günlerinde Peygamber efendimizin doğum günü araştırılmaya başladı. Peygamber efendimizin doğduğu gün olan Mevlidi Nebi haftası, Rebiülevvel ayının 12. günü idrak ediliyor. İşte Miladi takvime göre Peygamber efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili ve Mevlidi Nebi haftası 2023 tarihi

Peygamber efendimizin doğum günü, içerisinde bulunduğumuz Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde gündeme geldi. İşte, kutlu doğum haftası tarihi...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?



Rasulullah aleyhissalatü vesselam efendimiz, Fil yılında, Rebiülevvel ayının on ikisinde Pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir.

MİLADİ TAKVİME GÖRE PEYGAMBERİMİZİN DOĞUM GÜNÜ TARİHİ



Mısırlı astronomi bilgini Mahmut Paşa el-Felekî'nin çıkarımlarına göre yaptığı hesaplamalarında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum tarihi miladî takvime göre, 571 yılının Nisan ayının yirmisi olarak hesaplanmıştır.

Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapılmıştır.

Mevlid-i Nebi Haftası, eski adıyla Kutlu Doğum Haftası, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1989 yılında başlatılan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da desteklenerek sadece Türkiye'de resmiyet kazandırılarak her yıl peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in anlatılmasının amaçlandığı ve 1994-2017 yılları arasında doğum gününün miladi takvime göre 20 Nisan kabul edilerek kutlandığı ifade edilen bir etkinlik haftasıdır. Etkinlik önceleri Nisan ayının 14-20 tarihleri arasında yapılmaktaydı.

2017 yılında Kutlu Doğum Haftası'nın adı Siret Haftası olarak değiştirilmiştir.

29.11.2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le haftanın ismi "Mevlid-i Nebi Haftası" olarak ve kutlama tarihleri de hicrî takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü başlayacak şekilde değiştirilmiştir.