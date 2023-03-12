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Dini Haberler

Ramazan orucu ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayının ilk oruç günü ne zaman?

Ramazan ayına kısa bir zaman kala, ilk orucun ne zaman tutulacağı merak edilmeye başladı. Ramazan ayında İslâm'ın beş şartından biri olan oruç ibadeti yerine getirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Buna göre Ramazan orucu ne zaman başlıyor? İşte 2023 Ramazan ayında ilk orucun tutulacağı gün

12 Mart 2023 Pazar 10:15 - Güncelleme:
Ramazan orucu ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayının ilk oruç günü ne zaman?
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Ramazan orucu, bağışlanmak için büyük bir fırsattır. Bu ayda oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır. Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi de Ramazan ayında yer alır. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı ise 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Peki Ramazan orucu ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayının ilk oruç günü ne zaman? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimi

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Sûresi 183)

RAMAZAN ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

11 ayın sultanı Ramazan başlıyor. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, ilk orucu ne zaman tutacaklarını merak ediyor.

Diyanet İşleri 2023 yılı dini günler takvimine göre bu sene Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart Perşembe günü tutulacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

RAMAZAN ORUCU İLE İLGİLİ HADİSLER

"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

"Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.)

"Allah'tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca) Rabbinizin cennetine girersiniz." (Tirmizî, Cum'a 80)

"Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terketmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez." (Buhârî, Savm 8, Edeb 51)

"Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez." (Buhârî, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166.)

"Allah rızAsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.)

"Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur."

"Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!" (Heysemî, 203 III, 179)

"Sizden biriniz bir-iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan'ı karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmiş olan kimse, o gün orucunu tutsun." (Buhârî, Savm 5, 14; Müslim, Sıyâm 21)

"Mümin öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur." (Bkz. Heysemî, III, 51)

"Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse, orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir." (Buhârî, Savm 26, Eymân 15)

"Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevgili olanı, oruç açmakta acele davranandır." (Tirmizî, Savm 13)

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