Kurban Bayramında namaz kıldıktan sonra teşrik tekbiri getirmek gerekir. Kurbanda Bayram namazının ve farz namazların ardından söylenen teşrik tekbiri, Müslümanlar için vaciptir. Peki Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban Bayramı teşrik tekbiri başlangıç ve bitiş zamanı

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NASIL NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbirleri, Arefe günü sabah namazıyla başlayan ve Kurban bayramının 4 gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir.

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklindedir.

Şâfiîler ayrıca buna, "Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd; Allāhüekber kebîren ve'l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ" lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, "Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü'd-dîne ve lev kerihe'l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va'deh ve nasara abdeh ve hezeme'l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber" ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).

TEŞRIK TEKBIRI NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BITER?

Teşrik tekbiri arafe günü sabah namazı ile başlar, bayramın 4. günü ikindi namazıyla biter.

Hz. Peygamberin, bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın son günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ ZAMANI

Bu sene Kurban Bayramı Temmuz ayının 9'unda başlıyor. 8 Temmuz 2022 arefe günü sabah namazından sonra başlayacak olan Teşrik tekbiri Bayramın 4. günü olan 12 Temmuz günü ikindi namazının ardından son kes okunarak bitirilir.

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE OLUR?

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez.

Teşrik tekbiri getirmeyi unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez.

TEŞRİK TEKBİRİ KAZASI NASIL OLUR?

Şâyet herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, teşrik günlerinde Yani Kurban bayramının 4.günü ikindi namazı dahil kilinacak bir namazın farzının peşinden kâzâ edilmesi îcâbeder.

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