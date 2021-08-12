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Dizi

Masterchef, Sen Çal Kapımı, Dünya Hali reyting sıralaması! 11 Ağustos 2021 Çarşamba reyting sonuçları

11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV'de birbirinden farklı program, dizi ve film ekrana geldi. Deliha 2, Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel, Alfa Kurt, Düğün Dernek 2: Sünnet, Sen Çal Kapımı, Dünya Hali ve Masterchef reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 11 Ağustos 2021 reyting sonuçları

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:48 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:48
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11 Ağustos reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı yayınlanan Deliha 2, Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel, Alfa Kurt, Düğün Dernek 2: Sünnet, Sen Çal Kapımı, Dünya Hali ve Masterchef Türkiye 2021 reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 11 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

11 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

11 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "Sen Çal Kapımı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada "Show Ana Haber" yer aldı

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