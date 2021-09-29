29 Eylül 2021 Çarşamba 10:30 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:30

28 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı; Baba Parası, Baht Oyunu, Ada Masalı, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 28 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

28 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birincilikte Masumlar Apartmanı, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikincilikte Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncülükte ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikincilikte Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncülükte ise MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM

Evlilik Hakkında Her Şey 2. Bölüm full izle!

Baht Oyunu 15. bölüm full izle Youtube!

Ada Masalı 15. bölüm full izle!