4N1K İlk Aşk sezon finali 12.son bölüm fragmanı izle FOX TV’de 4N1K İlk Aşk neden sezon finali yapıyor? Sevilen dizi 4N1K İlk Aşk izleyicisine kötü haber! 4N1K İlk Aşk sezon finali yapacak mı? 4N1K İlk Aşk sezon finali ne zaman? 4N1K İlk Aşk'ın sezon finali yapmasıyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de projenin yaz sezonunda yayın hayatına başlaması nedeniyle kısa bir ara sonrasında ekrana geri dönmesi bekleniyor. 4N1K İlk Aşk sezon finalinde; Saklanan gerçekler bir bir gün yüzüne çıkıyor. Ali, Barış’ı zorlayarak saklanan sırrı öğrenmeye çalışır. İki genç arasındaki inatlaşma tehlike dolu bir oyuna dönüşür. Yaprak ne kadar inkâr etse de Ali’nin arkadaşlığın ötesindeki duygularını fark ediyor. Tekin ile Ela’nın giderek yakınlaştığını fark eden Jülide, son kozunu oynayıp okula müfettişleri gönderir. Müdür, Sinan ve Ece’nin aşkına tam onay vermese de olumlu bir adım atar. Yaprak, Ali ile hem karşılaşmamak hem de yüzleşmemek için okula gitmez. Ancak Barış’tan kaçmak o kadar kolay değildir.

4N1K İLK AŞK DİZİSİ NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş ve Eslem Akar gibi isimlerin yer aldığı 4N1K İlk Aşk, bu hafta ekranlara gelecek 12. bölümüyle, televizyon macerasına kısa bir ara verecek. Öte yandan sezon finali niteliği taşıyan 12. bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. İşte, 4N1K İlk Aşk'ın sezon finali fragmanı ve yeni bölümde olacakların kısa özeti...

Büşra Yılmaz’ın "4N1K" kitabından uyarlanan 4N1K İlk Aşk dizi yayınlanacak 12. bölümüyle sezon finali yapıyor. Sevilen dizinin yeni yayın döneminin hemen başında neden böyle bir karar aldığı merak ediliyor. Konuya ilişkin yayıncı kanal, yapım şirketi ya da başrol oyuncularından henüz bir açıklama yok, bu hususta bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

4N1K İLK AŞK SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

4N1K İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak 12. bölümünde; Saklanan gerçekler bir bir gün yüzüne çıkıyor. Ali, Barış’ı zorlayarak saklanan sırrı öğrenmeye çalışır. İki genç arasındaki inatlaşma tehlike dolu bir oyuna dönüşür. Yaprak ne kadar inkar etse de Ali’nin arkadaşlığın ötesindeki duygularını fark ediyor. Tekin ile Ela’nın giderek yakınlaştığını fark eden Jülide, son kozunu oynayıp okula müfettişleri gönderir. Müdür, Sinan ve Ece’nin aşkına tam onay vermese de olumlu bir adım atar.

Yaprak, Ali ile hem karşılaşmamak hem de yüzleşmemek için okula gitmez. Ancak Barış’tan kaçmak o kadar kolay değildir. Ali sonunda gerçekleri öğrenir. Şimdi sıra Yaprak’a gelmiştir. Gökhan, Merve’nin son dakika hamlesi ile karakoldan kurtulur. Fakat Ece’nin başına beklenmedik bir olay gelir. Ali, tüm duygularını Yaprak’a açıklar. Peki, Yaprak’ın tepkisi ne olacak? Sadece Ali’nin değil Barış’ın da aşkını öğrenen Yaprak hangisini seçecek?

4N1K DİZİSİ HİKAYESİ NEDİR?

Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘masal prensi’ni ya da ‘gamzeli kahraman’ı seçecektir. Aşktan, okuldan, ailelerinden yana tam manasıyla bela mıknatısı olan; her zorluğu birbirlerine tutunarak aşan bu beş gencin; çocukken verdikleri o söz, her arıza durumda yineledikleri o cümle, hikayemizi en iyi şekilde özetlemektedir aslında: HEPİMİZ KIZIMIZ, KIZIMIZ HEPİMİZ İÇİN!

4N1K OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gözde Mutluer (Yaprak Ayvaz)

1991 yılında doğan Gözde Mutluer Marmara Üniversitesi’ne Sinema TV bölümünde okudu. Dizi çalışmalarına 2009 yılında Show TV’de yayınlanan Melekler Korusun'la başladı. Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem ve Kördüğüm dizileriyle televizyondaki çalışmalarına devam etti. Beyaz perdede ise Mert Baykal’ın yönetmenliğini yaptığı Kardeşim Benim filmiyle ilk kez sinema seyircisiyle buluştu. 2017 yılında 4N1K’nın Yaprak’ı olarak izleyici karşısına çıktı.

Atakan Hoşgören (Ali Tekelioğlu)

1999 yılında İstanbul’da doğan Arnavut kökenli, 4 Kardeş’in en küçüğü olan Atakan HOŞGÖREN, Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir. Oyuncuk hayatına 7 yıl önce başlamıştır. Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinmiş, en son oyunculuk eğitimini “4N1K” ekibinin oyuncu koçu Celal Eldeniz’den almıştır.

Cihan Şimşek (Sinan Yorulmaz)

Cihan Şimşek, 06 Ağustos 1992’de Almanya’nın Bad Säckingen şehrinde doğdu. İlk oyunculuk deneyimi 2009 yılında ekrana gelen ‘Bez Bebek’ dizisiyle oldu. 2012 yılında Disney Channel Türkiye’de yayınlanan ‘Zil Çalınca’ dizisinde ilk başrolünü oynadı. ‘Bir Yastıkta’, ‘Beni Böyle Sev’, ‘MedCezir’, ‘Hanım Köylü’ gibi başarılı yapımlarda rol aldı. ‘4N1K’ filminde canlandırdığı Sinan karakteriyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu.

Sina Özer (Gökhan Karademir)

24 Ağustos 1995 doğumlu Sina Özer, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Özer kısa bir süre oyunculuk eğitimi aldı. 2013 yazından bu yana farklı sosyal medya platformlarından belirli bir kitleye ulaşmış olan Özer, Gurbette Aşk ve 4N1K projelerinde yer aldı.

Cemrehan Karakaş (Oğuz Ünal)

16 Haziran 1993’te doğan Cemrehan Karakaş, küçük yaşlarından itibaren sanatın farklı dallarıyla ilgilendi. Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu. Müfit Aytekin, Betül Alganatay, Acted City ve Celal Eldeniz’den oyunculuğunu geliştirmek adına eğitimler aldı. 2011 yılında ‘Canım Babam’ dizisiyle başladığı kamera önü oyunculuk hayatına o dönemin çok ses getiren dizisi ‘Umutsuz Ev Kadınları’ ve sonrasında ise ‘Sen Benimsin’ dizisiyle devam etti.

Burak Yörük (Barış Ozansoy)

26 Mayıs 1995 yılında İstanbul’da doğan Burak Yörük, kariyerine 2002'de "çocuk oyuncu" olarak başladı. Beykent Üniversitesi'nin "Tiyatro bölümünde" eğitimini sürdüren Burak Yörük; Ben Onu Çok Sevdim, 20 dakika ve Biz Boşanıyoruz adlı dizilerde oynadı.