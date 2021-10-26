Ada Masalı 19. bölüm full izle! Ada Masalı 19. bölüm izle Puhutv!

26 Ekim 2021 Salı 23:49 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 23:49

Ada Masalı 19. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Ada Masalı 19. bölümde gizemli bir kadın, adada işleri karıştırır. Alper ve Melisa, Poyraz ve Haziran'ın barışması için kız isteme törenini bir gün erkene alır. Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek mi? Star Tv'de yayınlanan Ada Masalı 19. bölümü izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 19. bölüm full izleme Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 19. bölüm izle Puhutv!

Ada Masalı 19. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Star Tv'de yayınlanan dizi 5 Ekim 2021 Salı akşamı saat 20.00'de...

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Özgür Sevimli'nin oturduğu Ada Masalı kısa sürede çok sevildi. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Türk yapımı aşk dizisinin yapımcılığını ise Kerem Çıtay üstlenmektedir.

ADA MASALI 19. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen dizisi Ada Masalı 19. bölümde Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran'a son bir iyilik yapmak ister: onun İzmir'deki hayatını güzelleştirmek. Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda bile kalacaktır.

Arkadaşının nişan yüzüğünü parmağına takan Haziran yüzük parmağından çıkmayınca panik olur. İstemede damadın tuzlu kahvesi Poyraz'a denk gelince ortamda bir gülüşme hakim olur.

Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar. Bunu yapmalarındaki amaç Poyraz ve Haziran'ın barışmasını sağlamaktır. Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir?

Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten'in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur. Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır.

Poyraz ve Haziran'ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Ada Masalı 19. bölümde Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.