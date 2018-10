Ağlama Anne 2.yeni bölüm fragmanı Ağlama Anne son 1.bölüm izleme linki ATV’de! Dizi severler Ağlama Anne yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linkini araştırıyor. Ağlama Anne 1.bölümüyle bu akşam yayında! ATV’nin yeni dizisi Ağlama Anne 1.bölümde neler oluyor? Birce Akalay, Özlem Yılmaz ve Cansel Elçin gibi isimleri aynı projede buluşturacak olan Ağlama Anne yeni bölümleriyle her pazar diziseverlerin karşısında olacak. Ağlama Anne’nin konusu ise şöyle; Ablası Alev’in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep’i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep’e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev’in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesinin arasına bir de Zeynep’in öz babası Adnan girecektir.

AĞLAMA ANNE 1.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Ağlama anne benim için ağlama, Ben de herkes kadar yandım..."

Damla, ablası Alev'in gayrimeşru bir şekilde dünyaya getirdiği ve öldürmeye çalıştığı kızı Zeynep'e sahip çıkmıştır. Damla, Zeynep'e tüm hayatını adamış, babası Hasan'ın evinde sığıntı gibi yaşamış, kendine ait bir yuva kuramamış ve bugün her şeyini verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İyi halden erken tahliye olan Alev'in tek amacı, yılların vicdan azabı ve pişmanlığıyla Damla'nın karşısına çıkıp kızını geri almaktır!

Damla, senelerce her türlü zorluğa göğüs gererek Zeynep'i büyütmüş, Alev ise ona can vermiştir. İki kadın annelik mücadelesi verirken, Zeynep'in dedesi Çetin, dünyaya gelmediğini sandığı torununun hayatta olduğunu öğrenir. Ciddi bir tehdit olarak Alev'in karşısına çıkar. Tek istediği, Zeynep'in babası olan oğlu Adnan'ın Zeynep'i öğrenmemesidir. Bunun için de her şeyi yapabilecek kadar gözü dönmüştür. Ancak her şeye rağmen Adnan'ın öğrenme yolculuğuna girmesi uzun sürmeyecektir.

ÖZLEM YILMAZ (DAMLA FIRINCIOĞLU)

17 Temmuz 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Özlem Yılmaz doğma büyüme İstanbullu. Doğduğu ve büyüdüğü yer ise Bakırköy. Özlem Yılmaz ilk öğretim yıllarını Kartaltepe İlköğretim Okulu’nda geçirdi ve ilk okuldan sonra kolejde okumaya başlayan oyuncu Kültür Kolejinde eğitimine devam etti. Lise yılları ise Ataköy Cumhuriyet Lisesinde geçti. Özlem Yılmaz eğitimini bittirdikten sonra çocukluğundan beri hayali olan mesleği yani oyunculuk için eğitim aldı.

Sinema ve tiyatro eğitimi almak üzere Müşfik Kenter’den özel ders almaya başladı ama kısa bir süre sonra babasını kaybettiği için çalışmalarına ara verdi. Bir yıl sonra eğitimine kaldığı yerden devam etmek için Müjdat Gezen Sanat Okuluna girdi ve oradan 2006 yılında Müjdat Gezen Actor Studio bölümünden mezun oldu. Unutulmaz ve Kara Ekmek dizilerinde de rol alan Özlem Yılmaz, 9 Kasım 2013 tarihinde 2011 yılından beri birlikte olduğu Ahmet Ayar ile evlendi. Çift 2015 yılında boşandı. Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Özlem Yılmaz, bu dizide Damla Fırıncıoğlu rolü ile izleyici karşısına çıkacak.

BİRCE AKALAY (ALEV FIRINCIOĞLU)

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Birce Akalay, lise eğitimin Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nü kazanan Birce Akalay burada aldığı eğitimi yarıda bırakarak, Haliç Üniversitesi Konservatuvar’ı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Birce Akalay, bu dizide Alev Fırıncıoğlu rolü ile izleyici karşısına çıkacak.

CANSEL ELÇİN (ADNAN ALAN)

Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 yılında doğdu. İlk ve orta eğitimini Paris'te Lycée Racine'de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa'nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent'e yazılarak devam etti.

Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği Ecole Florent’te Audrey Tautou'yla aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra New York'tan gelen ve Actor’s Studio'u kuran Lee Strasberg’in oğlu John Strasberg ile Jack Garfeinden sinema ve tiyatro dersleri aldı. Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Cansel Elçin, bu dizide “Adnan Alan” rolü ile izleyici karşısına çıkacak.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI (ÖZLEM ALAN)

22 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de doğdu. Babası subay, annesi ise öğretmen idi. Babasının tayinleri yüzünden İzmir, Ankara, Belçika, Diyarbakır, Sivas ve en son olarak tekrar Ankara’da yaşamıştır. 13-14 yaşlarında oyuncu olmayı seçmiştir.

İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra AnkaraBilkent ÜniversitesiTiyatro Bölümünden 2003yılında mezun oldu. . Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları ‘Yine Başladılar Şarkılarına’ adlı oyunla adım atmıştır. İlk çıkışını yakaladığı Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile ismini geniş kitlelere duyurdu. Sezin Akbaşoğulları, 2014 yılında “Ah Neriman” adlı dizide Perran Kutman,Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı. Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Sezin Akbaşoğulları, bu dizide “Özlem Alan” rolü ile izleyici karşısına çıkacak.