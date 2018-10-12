Arka Sokaklar 491.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar son 490.bölüm izle Kanal D’de! Sevilen ve ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanları ve Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı merak ediliyor. Arka Sokaklar 490.bölümde İsmail, sahte jandarmalar aracılığıyla nakil aracından kaçırılır. Ekip durumu fark ettiğinde Altan’dan şüphelenir ve evine baskına gider. Halis ise, durumdan haberdar olur. Ekip, baskına hazırlanır. Halis’in suçüstü yakalanması an meselesidir. Arka Sokaklar son bölümde; Mesut, Polat’ı konuşturmayı başarır. İsmail Dağdeviren’in dosyasını Rıza Baba’ya verir. İsmail, Polat’ın konuştuğunu öğrenince Yavuz’u, Oğuz’u vurması için görevlendirir. Yavuz, Oğuz’u vuracakken bıçak yanlış kişiye saplanır. Selin'in, İzmir’e gitme durumu netleşmiştir. Yolculuk için hazırlıklarını yapar. Mesut bu duruma çok içerler. Selin’i bu kararından döndürmek için radikal bir karar verir. Ancak, bu kararını Selin’e açıklayıp açıklayamayacağı da merak konusudur.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sebahat ve İrfan, henüz reşit olamayan kızları Nergis’i, akrabalarıyla evlendirme niyetindedir. Nergis, duruma itiraz ederek evden kaçar. Sokakta polisler tarafından bulunur ve olay Rıza Baba’ya ulaşır. Ekibimiz aileyle konuşur ve kızını evlendirmek yerine okutması için baskı yapar. İrfan’ın bu duruma tepkisi ise, olayların daha da karışmasına sebep olacaktır.

İsmail, sahte jandarmalar aracılığıyla nakil aracından kaçırılır. Ekip durumu fark ettiğinde Altan’dan şüphelenir ve evine baskına gider. Halis ise, durumdan haberdar olur. Ekip, baskına hazırlanır. Halis’in suçüstü yakalanması an meselesidir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, Polat’ı konuşturmayı başarır. İsmail Dağdeviren’in dosyasını Rıza Baba’ya verir. İsmail, Polat’ın konuştuğunu öğrenince Yavuz’u, Oğuz’u vurması için görevlendirir. Yavuz, Oğuz’u vuracakken bıçak yanlış kişiye saplanır.

Metin, Asiye’den sağdıkları sütü eve getirecekken, Tekin ondan acil para ister. Metin, konservatuara giderek parayı götürür. Sağdığı süt başka bir gencin kahve termosuyla karışır. Tekin’in acilen bu olayı çözmesi gerekmektedir.

Selin'in, İzmir’e gitme durumu netleşmiştir. Yolculuk için hazırlıklarını yapar. Mesut bu duruma çok içerler. Selin’i bu kararından döndürmek için radikal bir karar verir. Ancak, bu kararını Selin’e açıklayıp açıklayamayacağı da merak konusudur.

Bir kurye İsmail’e yüklü miktarda para götürür. Ekip, döviz bürosundaki çalışandan adres bilgisi alır. Ekip, adrese gider ve etrafı kuşatır. Halis, kuryeyi yere düşürür. Bir torba toplayıcı kuryedeki çantayı alır ve ortadan kaybolur. Çantayı alan kişi hiç ummadık biri çıkacaktır.

Hikaye ve Künye

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Yapımcı: Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen : Orhan Oğuz

Genel Koordinatör : Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı : Ahmet Yurdakul

Senaryo : Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Oyuncular : Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe), Ada