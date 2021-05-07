07 Mayıs 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 23:45

Arka Sokaklar 589. bölüm, izleyenlere hüzün dolu anlar yaşattı. Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölümüyle Cuma akşamı Kanal D ekranlarında geldi. Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü ve ekip bir suçluyu kovalamaktadır. Bu kişi Esra'nın dükkanına girince acı olay gerçekleşiyor ve Hüsnü'nün sevdiği kadın Esra vuruluyor! Esra, ondan kaçmaya çalıştığı sırada adam onu sırtından vuruyor. Hüsün, bu olay karşısında yıkılırken Esra'nın akıbeti merak konusu oluyor. İşte Arka Sokaklar 589. bölüm full izleme ekranı.

Arka Sokaklar 589. bölümde Aycan'ın başındaki uyuşturucu şebekesini çökertmek için operasyonlarını sıklaştırıyor. Ezgi ise, Aycan'ı yakalayarak önemli bir adım atıyor. Hüsnü ise Esra'nın vurulmasıyla hayatının şokunu yaşıyor. Arka Sokaklar 589. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ARKA SOKAKLAR 589. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 584. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Aycan'ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ile Cemal, gelen intihar anonsu üzerine Selvi adındaki bir kızı intihardan kurtarır.

EZGİ, AYCAN'I TUTUKLUYOR!

Aycan, kocasının kirli işlerini yürütürken baltayı taşa vuruyor. Cemal'i cezaevinde ifşa etmesinin ardından Ezgi, sevdiği adamı kötü duruma düşüren Aycan'ın peşine düşüyor. Aycan, kaçmaya yeltendiği sırada Ezgi onu kıskıvrak yakalar.

Cemal'in başına kötü bir şey gelmesi durumunda Aycan'ı öldürmekle tehdit eder. Aycan, iki arada bir derede kalır ve cezaevinin yolunu tutar.



MESUT, YİNE ARAZİ GÖREVİNDE!

Bu sırada Mesut, özel görevle yine teröristlerin peşine düşer. Operasyon için İstanbul'dan ayrılmasına neden olan kişi ise, Selin'in eski sevgilisi Savcı Faruk'tur. Selin bir kez daha aynı döngünün içine girmekten dolayı mutsuzdur.

Arka Sokaklar son bölümde Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut, arazi görevine gönderilmiştir. Selin, Mesut'un bu ani gidişi nedeniyle oldukça endişelidir. Faruk ise, Giray Pamiroğlu cinayetinin aydınlanmasına ilişkin Selin'e birkaç soru sorar.

Hüsnü ise, rehine olayı yüzünden Savcı Faruk tarafından sorgulanıyor. Hüsnü, azılı bir suçlunun kaçırdığı rehineyi kurtardığı sırada adamı vurur; fakat, 3 el ateş etmesi başını yakar.

Selvi, eski sevgilisi tarafından tehdit edilmektedir ve kızın eski sevgilisi bulunmalıdır. Cemal ise, Selvi'yi korumak adına evde kızın yanında olduğu sırada içtiği çaydan sonra bayılır. Selvi, Cemal'in baygın halde uygunsuz görüntülerini kaydeder.

Olayın ekibimize ulaşması üzerine soyguncunun, Melik adında biri olduğu öğrenilir. Başta Hüsnü olmak üzere emniyet kırmızı alarmdadır. Esra'nın ise, hayati tehlikesi sürmektedir.

Pınar ile Ali'nin ikilisinin arasındaki soğukluk devam etmektedir. Ali'den mesleği ve ailesi arasında bir seçim yapmasını beklemektedir.

Engin ve Başak doğacak bebekleri için bir bakıcı bulurlar. Engin Müdür, Fatma'yı etraflıca araştırmak ister.

ESRA, DÜKKANINDA VURULUYOR!

Arka Sokaklar 589. bölümde Esra, dükkanında bir adamın silahlı soygununa uğrar. Adam soygun esnasında panikler ve birkaç el ateş eder. Mermilerden birinin Esra'ya denk gelmesiyle yere yığılır.

Hüsnü ve ekip bir suçluyu kovalamaktadır. Bu kişi Esra'nın dükkanına girince acı olay gerçekleşiyor. Esra, ondan kaçmaya çalıştığı sırada adam onu sırtından vuruyor. Hüsün, bu olay karşısında yıkılırken, Esra'nın durumu merak konusu oluyor. Esra ölecek mi?