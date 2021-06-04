04 Haziran 2021 Cuma 23:49 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 23:49

Arka Sokaklar 592. bölümde Cemal, girdiği bir operasyonda deşifre oluyor. Ekip ise eli kolu bağlı bir şekilde Cemal'in kurtulmasını bekliyor. Cemal bu işten yara almadan kurtulmak için ne yapacak? Arka Sokaklar 592. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Arka Sokaklar 592. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 592. bölümde Hüsnü, kendisine soru soran Savcı'ya karşı kızının suçunu üstlenir. Diğer yandan Ali, yaptığından çok pişmandır. Rıza Baba ise onu affetmez. Kızı Pınar ile Ali'nin boşanma işlemlerini hızlandırır. Peki Pınar Ali'den boşanacak mı? İşte Arka Sokaklar 592. bölüm full izleme sayfası ve yaşananlar... Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

ARKA SOKAKLAR 592. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 592. Bölüm 4 Haziran 2021 Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

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ARKA SOKAKLAR 592. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 592. bölümde Savcı Faruk, ekibi rahatsız etmeye devam ediyor.

Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor.

Faruk, Rıza Babanın da olduğu bir anda Hüsnü ve diğerlerini bu olay yüzünden suçluyor.

Hüsnü tüm suçu kabul ediyor. Bu sırada düzenlenen bir operasyon, Savcı Faruk'un talimatıyla iptal edilmeye çalışılınca ekip kendi inisiyatifini kullanmak zorunda kalıyor.

Başka bir operasyonda ise Cemal, deşifre oluyor. Aycan'ı yakalamak için gittiği mezarlıkta kendisine komplo kuran kız tarafından ifşa ediliyor.

Ekip minibüsünde bu durum tedirginlikle karşılanıyor. Ekip, eli kolu bağlı Cemal'in kurtulmasını bekliyor.

Rıza Babanın, Ali'ye olan öfkesi dinmek bilmiyor!

Rıza Baba, Ali'nin kızı Pınar'a yaptıklarını unutamıyor. Ali, olayı anlatmak istese de, başarılı olamıyor.

Ekip arkadaşlarıyla da arası açılan Ali, polis evinde kötü bir yaşam sürüyor. Pınar, hala yaşadıklarına inanamaz halde büyük bir acı çekiyor.

Kimseyi dinlemeyen Rıza Baba geri dönülmesi zor bir karar alıyor. Kızı Pınar ile Ali'nin boşanma işlemlerini hızlandırıyor. Bu kararını duyanlar büyük şok yaşıyor.

Ali, olanlardan sonra üzgün ve bunalıma girmiş bir şekilde polis evinde kalmaktadır. Rıza Baba ise, Ali'yi ekipten göndermeye karar vermiştir. Ayrıca, çiftin boşanma işlemlerini de hızlandırır. Olayları soğutmak isteyen Engin, Ali'nin kullandığı ilaçların etkisinde kalarak benliğinden çıktığını Rıza Baba'ya anlatmak üzere bir hamle yapar.

Aycan'ı bulma çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Aycan, tehlikeli olduğunu bile bile ölen kocası Korhan'ın mezarını ziyaret etmek konusunda kararlıdır. Ekibimiz bu bilgiye ulaşır ve gizli görev operasyonunun tuşuna basılır. Cemal'in üstlendiği bu gizli görevde işler yolunda gitmez.

Hulki'nin ölümüne ilişkin silinen güvenlik kamerası görüntüleri geri getirilmeye çalışılır. Eğer bu görüntüler bulunabilirse, Adem ve Pelin ile olan ilişkisine dair Faruk köşeye sıkıştırabilecektir. Öte yandan Savcı Faruk, Zeliha'ya elinde silahla hastaneye girdiği görüntüleri izletir ve ekibe bunun hesabını sorar. Çoban Ailesi'ni gelecekte nasıl günler beklemektedir?

Mutlu bir aile yaşantısı olan uzun yol şoförü Hayati, işe gittiği gün kaybolur. Ekibimiz, Hayati'yi bulmak için çalışmalara başlar. Uzun zamandır aranan Ferhat Mazı'nın yakalanması için Hayati, kilit rol oynamaktadır. Hayati'nin kurtarılması konusunda ekibimiz ile Savcı Faruk arasında tansiyon giderek yükselir...