1 Ekim 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 23:45

Arka Sokaklar 597.bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 597. bölümde Cemal'in başı derde giriyor! Arka Sokakların son bölümünde; Cemal, şiddet gören bir kadına yardım ediyor. Kadına şiddet uygulayan kişi kadının, Cemal'e sarılmasını görüyor. Cemal, adamın intikam planı ile adamlarınca yakalanıyor. Cemal'in başına ne gelecek? Arka Sokaklar 597. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

ARKA SOKAKLAR 597. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 597. Bölümüyle 1 Ekim 2021 Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 598. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 598. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR 597. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 597. bölümde Ekip, uyuşturucu çetesinin peşine düşüyor!

Uyuşturucu çetesi moto-kurye sistemi ile uyuşturucu dağıtımı yapıyor. Ekip, bu çetenin başındaki isme ulaşmaya çalışıyor. Arda, yurtdışındaki sanal sevgilisine para göndermeye devam ediyor. Aslı, geçmişindeki tehlikeli bir sıkıntının peşine düşüyor. Hakan, köşeye sıkıştırdığı adamın intiharını engelleyemiyor.

Cemal'in başı derde giriyor!

Cemal, şiddet gören bir kadına yardım ediyor. Kadına şiddet uygulayan kişi kadının, Cemal'e sarılmasını görüyor. Cemal, adamın intikam planı ile adamlarınca yakalanıyor.

Şubede ise, bebek krizi çıkıyor. Başak'ın olmaması, Engin'in de görevi nedeniyle ekiptekiler Memo'ya bakmak zorunda kalıyorlar. Aslı'nın kardeşi kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıyor.

Burak'ın ifadesi ile uyuşturucu şebekesi takibe alınır. Dağıtımı yapan Bartu'nun villasına baskın yapılır ve Bartu tutuklanır. Uyuşturucu işinden haberi olmayan ev çalışanı bahçıvan Selim, Hakan tarafından kovalanırken terastan düşüp ağır yaralanır.

Bahçıvanın ölümü, Hakan üzerinde büyük travma yaratır, vicdanın etkisiyle Hakan kendisini bir aile dramının içinde bulur. Bartu'nun patronları Vildan ve Kerim Aslan, Burak'ın peşine düşer.

Burak, Vildan'ın adamları tarafından kaçırılır. Kerim Aslan aynı zamanda Aslı ve Burak'ın babası polis memuru Özkan'ı şehit eden kişidir. Hakan, bahçıvan Selim'e olanlar nedeni ile kendini suçlar. Bu yüzden Selim'in eşi Leyla ve kızı Suna'ya yardımcı olmak ister.

Maddi olarak zor durumda olan Leyla, Hakan'ın yardımını kabul etmez. Leyla'ya ilgisi olan Nazif durumu fırsat bilerek ortaya çıkar, Leyla'ya iş teklif eder.

Arka Sokaklar'ın son bölümünde 18 yaşında Esma adında bir kız, apartmanın çatı katından düşerek ölür. İhbarı alan ekibimiz olay yerine varır. Araştırma sonucu Esma'nın nişanlısı Hasan'dan yeni ayrıldığı öğrenilir.

Sorguya alınmak istenen Hasan kaçar. Zengin çocuğu Bora, uyuşturucu etkisiyle tehlikeli şekilde araba kullanmaktadır. Cemal ve Ezgi aracın peşine düşer.

Bora yanında bulunan kız arkadaşı Sude'yi araçtan indirip şiddet uygularken Cemal ve Ezgi tarafından yakalanır.

Cemal, gelen telsiz çağrısı ile başına geleceklerden habersiz, metruk bir binaya tek başına gider. Cemal metruk binada nelerle karşılaşacaktır?