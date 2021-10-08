8 Ekim 2021 Cuma 20:46 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 20:46

Arka Sokaklar 598. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 598. bölümde Mesut hakkında soruşturma başlatılıyor. Arka Sokakların son bölümünde; Hakan delil olarak adli emanette tutulan görüntüleri gizlice alır ve Nazif'e teslim etmek için yola çıkar. Hakan tehlikeli bir oyuna girince ekip de peşinden gider. Hakan, kirli işlerin içine mi giriyor? Arka Sokaklar 598. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

ARKA SOKAKLAR 598. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 598. Bölümüyle 8 Ekim 2021 Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 599. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 599. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 598. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 598. bölümde Hakan delil olarak adli emanette tutulan görüntüleri gizlice alır ve Nazif'e teslim etmek için yola çıkar. Hakan tehlikeli bir oyuna girince ekip de peşinden gider. Hakan, kirli işlerin içine mi giriyor?

CEMAL, BORA'NIN KURDUĞU TUZAKTAN KURTULUR...

Ekibimiz Bora'yı yakalamak için sıkı bir takip başlatır. Harun bir yandan kardeşi Bora'nın teslim olmasını isterken, diğer yandan işlediği suçu temizleme peşindedir.

Harun, Bora'nın yakalanan adamlarını ortadan kaldırmak için insan kaçakçılığı yapan Rıdvan'a talimat verir. Rıdvan bu işi, kaçak yollar ile ülkemize gelen eski asker Hamit ile çözmek ister. Bora, saklandığı yerden Sude'yi takip etmeye devam eder.

KERİM ASLAN VE VİLDAN, BURAK VE ASLI'NIN PEŞİNİ BIRAKMAZ...

Burak, hastanenden çıkmış ve evine geri dönmüştür. Aslı, kardeşi Burak'ı kaçıran kişinin aynı zamanda babasını şehit eden kişinin kerim aslan olduğunu öğrenmiş ve intikam isteği ile yanıp tutuşmaktadır.

Vildan ve Kerim'in de bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Vildan'ın adamı yaralı yüz tekrar Burak'ın peşine düşer.

HAKAN, LEYLA'NIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMDAN DOLAYI KENDİNİ SUÇLAR...

Leyla'yı, Nazif'in elinden kurtarmak için, Nazif'in isteğini yerine getirir. Delil olarak adli emanette tutulan görüntüleri gizlice alır ve Nazif'e teslim etmek için yola çıkar. Teslimat sırasında ekibimiz olay yerine baskın yapar.