29 Ekim 2021 Cuma 23:49 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 23:49

Arka Sokaklar 601. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 601. bölümde Aslı, babasının katiliyle karşı karşıya kalıyor! Arka Sokakların son bölümünde; Aslı, Kerim'in adamıyla fazla yakınlaşmaya başlayınca operasyonu zedeleyeceği düşünülür; fakat, göründüğü gibi değildir. Operasyon sırasında Kerim Aslan, Kaçmaya çalıştığı sırada karşısına Aslı dikilir. Arka Sokaklar 601. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 601. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 602. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 601. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 601. bölümde Aslı, babasının katiliyle karşı karşıya kalıyor!

RUS MAFYASI, İSTANBUL'DA HAKİMİYETİNİ KURMAYA ÇALIŞIYOR!

Kerim Aslan, Antalya'da ekibimize yakalanmaktan son anda kurtulmuştur; fakat bu sefer, anlaşma yaptığı Rus Mafyası ensesindedir.

İki tarafın çekişmesi ağır kayıplara neden olunca ekibimizin yeni hedefi Rus mafyası olur.

Leyla, hırsızlık suçundan dolayı Hakan'dan yardım istemektedir. Çalıştığı evdeki çalınan eşyalardan kendisinin sorumlu olmadığını anlatmaya çalışır.

Müfettiş İdil'in, Mesut'a olan ilgisi Selin'i rahatsız eder. Ezgi ise, mobese görüntülerini tararken Cemal ile Buse'ye rastlar. Sorgu odasında Cemal'den açıklama beklerken Buse'den şok bir yanıt gelir.

Ekibimiz, Kerim Aslan'a ulaşabilmek için her yolu dener. Aslı, Kerim'in adamıyla fazla yakınlaşmaya başlayınca operasyonu zedeleyeceği düşünülür; fakat, göründüğü gibi değildir. Operasyon sırasında Kerim Aslan, ekibin tuzağını fark eder. Kaçmaya çalıştığı sırada karşısına Aslı dikilir.

Buse, darp yüzünden hastanededir. Kendisini darp edenin Cemal olduğunu söyleyince ekip büyük şaşkınlık yaşar. Özellikle Ezgi, Cemal'in böyle bir şey yaptığına inanmaz.

EKİBİMİZİN ELİNDEN KURTULAN KERİM VE VİLDAN, RUS MAFYASININ ELİNE DÜŞER...

Rus mafyası lideri Viktor, Kerim Aslan'ın sahip olduğu tüm uyuşturucuları ve parayı ele geçirmek için Kerim ve Vildan'ı kaçırmıştır. Ekibimiz sadece Aslı'nın şehit babası için değil, Antalya operasyonunda şehit düşen Ali için de Kerim Aslan'ı bulmak zorundadır.

Kerim ve Vildan'ın ortadan kaybolması ile Kerim'in adamı Bekir piyasada bulunan tüm uyuşturucularını toplarken, diğer yandan Viktor'un adamları ile uğraşmak zorunda kalır. Ekibimizin radarına giren Bekir, Aslı ve Emre tarafından yakın takibe alınır. Ekibimiz, Bekir sayesinde Kerim Aslan'a bir adım daha yaklaşır.

EZGİ, SUDE VE CEMAL ARASINDA YAŞANANLARI ÖĞRENİR...

Sude, bilgisayarının hacklenmesi nedeniyle siber şubeye başvurur. Yapılan incelemede Cemal ile Sude'nin fotoğraflarının yanında yazışmaları da ortaya çıkar. Ezgi, ortaya çıkan yazışmalar ve fotoğrafları görüp Cemal'i terk eder. Cemal, Sude ile fotoğraflarını çeken Ufuk'a ulaşır. Ufuk, fotoğrafları çekmesi için Sude'den para aldığını itiraf eder. Cemal oldukça sinirli bir şekilde yüzleşmek için Sude'nin evine gider.

HAKAN, LEYLA'NIN SUÇSUZ OLDUĞUNU İSPATLAMAK İÇİN SORUŞTURMAYI ÜSTLENİR...

Leyla'nın evinde yapılan incelemelerde çalınan takılara ve paraya rastlanmaz. Leyla'nın suçsuzluğuna inanan Hakan hırsızlık olayını araştırmaya başlar. Leyla tutukevindeyken kızı Suna'nın durumu daha da kötüye gitmektedir. Hakan'ın Leyla'yı kurtarmak için zamanı daralırken yeni ipuçları ortaya çıkar.

MÜFETTİŞ İDİL, MESUT KOMİSERE BİR TEKLİF GÖTÜRÜR...

Harun soruşturması kapansa da İdil henüz İstanbul'dan ayrılmamıştır. Çalışma şeklini yetkin bulduğu Mesut komisere yeni bir operasyon için teklifte bulunur. Selin, müfettişin Mesut'a karşı özel bir ilgisi olduğunu düşünür.