15 Ekim 2021 Cuma 20:41 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 20:41

Arka Sokaklar 599. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 599. bölümde Harun, kardeşi Bora'nın intikamını almak için harekete geçer. Harun, kardeşinin başına gelenlerden dolayı Mesut komiseri suçlar. Mesut'un hakkında soruşturma açılması için baskı yapar ve amacına ulaşır. İşte Arka Sokaklar 599. bölüm full izleme sayfası ve yaşananlar... Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 599. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 599. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 599. bölümde Mesut soruşturma altına giriyor!

ARKA SOKAKLAR 599. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 599. bölümde Harun, kardeşi Bora'nın intikamını almak için harekete geçer...

Bora, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Harun ise kardeşinin başına gelenlerden dolayı Mesut komiseri suçlar. Mesut'un hakkında soruşturma açılması için baskı yapar ve amacına ulaşır.

Soruşturma için Ankara'dan müfettiş İdil görevlendirilir. Bu sırada Hamit, öldürdüğü Rıdvan'ın patronunun Harun olduğunu öğrenir. Harun, kardeşi Bora'nın intikamını almak isterken Hamit de onun peşine düşer.

Ekibimiz, Kerim ve Vildan Aslan'ın peşindedir...

Kurulan tuzak ile "Yaralı Yüz"ün kimliğini açığa çıkartan ekibimizin operasyonuna, narkotik şube ekipleri de katılır. Üzerlerindeki artan baskı Kerim Aslan ve Vildan'ı yer değiştirmek zorunda bıraktırır.

Vildan, cezaevinde bulunan Bartu'yu ortadan kaldırmak ister. Kerim tarafından tehdit edilen Aslı'nın evi koruma altına alınır. Aslı'nın evini koruma görevinde olan Emre'nin aracında uyuşturucu bulunur ve gözaltına alınır.

VAHŞİCE İŞLENEN CINAYETIN FAİLİ KIM?

Ekibimiz gelen ihbar üzerine, ormanlık alanda işlenen bir cinayeti araştırmaya başlar. Ceset adeta cerrah titizliği ile parçalara ayrılmıştır. Kimlik tespiti sonrası öldürülen kişinin Saadet adında bir kadın olduğu anlaşılır.

Saadet'in sosyal medya fenomeni kızı Şebnem'e ulaşılır. Şebnem'den alınan bilgiler ile Saadet'in sevgilisi doktor Rauf sorgulanmak için gözaltına alınır.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 15 Ekim 2021 Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...