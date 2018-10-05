Aşk ve Mavi 73.yeni bölüm fragmanı Aşk ve Mavi son 72.bölüm izle ATV’de! Ekranların sevilen dizisi Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki merak ediliyor. ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Aşk ve Mavi son bölümde neler oldu? Yüksel, Göreçkiler'den alacağı intikamı düşünürken bir yandan da Ali'yi de elde etme planları yapmaktadır. Mavi'nin müzayedede Ali için almak istediği bir yüzük Yüksel için bulunmaz bir fırsat olur. Hazırladığı tuzak Mavi ve Ali arasında bir gerilime yol açar. Aşk ve Mavi 72.bölümde neler oldu? Mavi ve Ali, yüzüğün Ali'nin cebine nasıl girdiğini bulmaya çalışırlarken Yüksel, Ali'ye yakın olabilmek için bir hamle daha yapar ve Fazıl'a bir inşaat işi için teklif götürür. Fazıl'ın işi kabul etmesi Mavi'yi deliye döndürür. Safiye, Fatma'yı konaktan göndermek için bir ona bir teklifte bulunur. Fatma kabul eder. Safiye, artık Fatma'dan kurtulduğunu düşünerek mutlu olurken Fatma beklenmedik bir karar alır.

AŞK VE MAVİ 72. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Mavi ve Ali, yüzüğün Ali'nin cebine nasıl girdiğini bulmaya çalışırlarken Yüksel, Ali'ye yakın olabilmek için bir hamle daha yapar ve Fazıl'a bir inşaat işi için teklif götürür.

Fazıl'ın işi kabul etmesi Mavi'yi deliye döndürür.

Safiye, Fatma'yı konaktan göndermek için bir ona bir teklifte bulunur. Fatma kabul eder. Safiye, artık Fatma'dan kurtulduğunu düşünerek mutlu olurken Fatma beklenmedik bir karar alır.

Hasibe, Birgül'e şaka yapıp ona iyi bir ders vermek isterken kendisini içinden çıkılmaz zor bir duruma sokar.

Mavi, Yüksel ve Ali'nin her an birlikte çalışacak olmalarını kabullenemez ve bunun için bir şeyler yapmak ister.

Öfkeyle hareket eden Mavi ölümle karşı karşıya getirir.

Üstelik ona yardım edecek hiç kimse yoktur.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüksel'in intikam planı

Cemal, Yüksel'in yaptığı son hamleden sonra çaresizce kadına teslim olmuştur. Bundan sonra ailesinin başına gelecek her türlü kötülüğün planlayıcısı Cemal olacaktır. Elmas, öğrendiği bilgiyle Safiye'yi parmağında oynatmaya başlamıştır.

Safiye kadının her dediğini yapmaktadır. Konak ahalisi Safiye'deki bu değişimi hayretle izlerken Safiye, Elmas'ın beklemediği bir hamle yapar. Yüksel, Göreçkiler'den alacağı intikamı düşünürken bir yandan da Ali'yi de elde etme planları yapmaktadır. Mavi'nin müzayedede Ali için almak istediği bir yüzük Yüksel için bulunmaz bir fırsat olur. Hazırladığı tuzak Mavi ve Ali arasında bir gerilime yol açar.

AŞK VE MAVİ OYUNCU KADROSU

BURCU KIRATLI (Mavi)

Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.

KENAN BAL (Fazıl)

Ali'nin babası. Geleneksel bir aile reisi, toprak ağası... Hala topraklarına toprak katma derdinde... Üç oğlundan en çok Ali'yi seviyor. Kendisinden sonra Göreçki ailesinin reisi olmaya layık onu görüyor. Tüm sertliğine rağmen merhametli bir yanı da var.

CÜNEYT METE (Cemal)

Ali'nin abisi. Dışarıdan iyi bir oğul, iyi bir eş ve baba gibi görünse de kalbi buz gibi. Çıkarları önüne dikilen herkesi harcayabilir; bu vaktiyle onun suçunu üstlenip hapis yatan kardeşi bile olsa…

AYŞEGÜL ÜNSAL (Hasibe)

Mavi'nin annesi... Görgüsüz, para düşkünü, işini bilen, plancı bir kadın. Ne yapıp edip konağa, kızının yanına yerleşme derdinde...