Aşk ve Mavi yeni 77.bölüm fragmanı izle | Aşk ve Mavi son 76.bölüm Atv izleme linki

Aşk ve Mavi 77.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Aşk ve Mavi dizisi 76.son bölüm Atv izleme linki Aşk ve Mavi yeni oyuncu kadrosu ve hikayesi ile günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. Her cuma akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisi 76.son bölümünde; Yıllar sonra ortaya çıkan Yaman, konakta bütün dengeleri alt üst eder. Fazıl, oğlunu kabul etse de Yaman, Fazıl'a öfke doludur. Yıllardır biriktirdiği öfkesi Fazıl'a yakınlaşmasını, onu babası olarak görmesini engellemektedir. Sadi'yi etkisiz hale getirip depoya saklayan Elmas, adamı yerinde bulamaz. Bir süre sonra Sadi'nin hastanede olduğunu öğrenir. Adam komadadır. Elmas, bildiklerini anlatmasın diye adamın başında nöbet tutar. Yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Aslan’ın yaptığı, senaryosunu Gül Abuz Semerci ve Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı dizide, başrolleri Keremcem ve Burcu Kıratlı paylaşıyor. Aşk ve Mavi 77.yeni bölüm fragmanı ile 76.son bölüm detayları star.com.tr'de.

AŞK VE MAVİ 77.BÖLÜM FRAGMANI

Aşk ve Mavi 77.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

AŞK VE MAVİ 76.BÖLÜM FRAGMANI

AŞK VE MAVİ 76.BÖLÜM ÖZETİ

"Fazıl Bey'in oğluyum!"



Aşk ve Mavi dizisinde bu hafta Yıllar sonra ortaya çıkan Yaman, konakta bütün dengeleri alt üst eder. Fazıl, oğlunu kabul etse de Yaman, Fazıl'a öfke doludur. Yıllardır biriktirdiği öfkesi Fazıl'a yakınlaşmasını, onu babası olarak görmesini engellemektedir. Sadi'yi etkisiz hale getirip depoya saklayan Elmas, adamı yerinde bulamaz. Bir süre sonra Sadi'nin hastanede olduğunu öğrenir. Adam komadadır. Elmas, bildiklerini anlatmasın diye adamın başında nöbet tutar. Sadi ölür ancak sakladığı sır başka bir yerdedir ve ortaya çıkması an meselesidir.

AŞK VE MAVİ 75.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gerçekler can acıtacak!



Aşk ve Mavi dizisi son bölümünde, Göreçki Konağı'nda herkes Ali'nin eve dönmesini beklerken onun başına ne geldiğini sadece Cemal bilmektedir. Ali, abisinin büyük oyununu bozmuş ama bunun bedelini ağır bir şekilde ödemiştir. Cemal, geri dönülemez bir şey yapmış ve bu belayı da başından kolaylıkla savuşturmuştur. Fazıl'a eski bir tanıdığının ölüm haberi gelir. Kadının mezarını ziyaret eden Fazıl kendisini izleyen Cemal'den habersizdir. Kadının kim olduğunu öğrenmeye çalışan Cemal yıllardır gizlenen bir gerçeği ortaya çıkarır.

AŞK VE MAVİ DİZİ KONUSU NEDİR?

Gençliği cezaevinde geçmiş, sevmeyi öğrenmeye fırsatı olmamış Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi’nin yürek burkan hikayesi. Onlar birbirlerini gözlerine değil yazdıkları satırlara bakarak tanıdılar. Şimdi yüz yüze gelme zamanı. İkisinin de sırtında sırlarla dolu yükleri var. Altında ezilecekler mi yoksa birbirlerine tutunup yeniden ayağa kalkacaklar mı? Fedakarlığın ve vefanın gölgesinde, aşkı bir çiçek gibi büyütmeye çalışan Ali ile Mavi’nin sıcak ve çarpıcı hikayesi “Aşk ve Mavi” 2 Kasım Cuma akşamı atv ekranlarında.





Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

AŞK VE MAVİ DİZİSİNDE ROL ALAN OYUNCULAR KİMLER?

Keremcem - Yaman



Yaman aslında Fazıl Göreçki'nin gayrimeşru oğludur. Annesi Şükriye, Fazıl'ın evliliği tehlikeye girmesin diye hamile kaldıktan sonra kendisinden uzaklaşmıştır. Yıllar sonra Cemal'in babasını bir mezar başında görmesi ve Yaman ile yollarının kesişmesiyle hayatlarına girecek ve Göreçki ailesinde çok şey değişecektir.

Rol Aldığı Diziler



Aşk ve Mavi (2018) - Yaman

Tövbeler Tövbesi (2011) - Keremcem

Keremcem kimdir?

Muğla’da 28 Aralık 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Soyadı Dürük olan Keremcem için Kerem ve Cem isimlerinin ikisini birden kullanmak oldukça önemlidir. Keremcem Dürük, 28 Aralık 1977 tarihinde, Milas’da dünyaya geldi. Milas Sakarya İlkokulu ve İzmir Özel Fatih Koleji’nde okuduktan sonra lise öğretimi için Muğla Turgutreis Lisesini tercih etti ve de 1995 yılında buradan mezun oldu. Lise yıllarında gitar ile tanışan genç sanatçı, ilk bestesi olan Elimde Değil’i 1996 yılında tamamladı.



Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 2003 yılında başarıyla bitirmesinin ardından, 2004yılında Aykut Gürel ile beraber çalışmaya başlayan genç sanatçı, ilk albümü olan Eylül’ü ise 2005yılında tamamladı. İremrecords etiketi ile piyasaya sürülen albüm, Pardesü ve Aşk Oyunu gibi hit şarkı sayesinde genç sanatçı Altın Kelebek ve Popsav yarışmalarından En İyi Çıkış Yapan Sanatçıödülleri kazandı.



Müzik kariyerine devam ederken sahnelerden de uzak durmayan sanatçı, 2009 yılında dördüncü albümü Dokun’u piyasaya çıkarttı. Albümün açılış parçası Hayallerin Peşinde, 3D animasyon ile gerçek görüntünün bir arada kullanıldığı yeni bir teknikle çekilen klibiyle büyük ilgi gördü. Keremcem bu albümün tanıtımı için Türkiye, Almanya, Kıbrıs ve Azerbaycan’ı kapsayan 170 konserlik bir turneye çıktı.



2009 yılında vatani görevini yapmak için orduya alınan genç sanatçı, kısa bir süre önce askerliğini tamamlayarak sahne hayatına dönüş yaptı.



Albümleri



2007 Aşk Bitti



2005 Maia Keremcem ve Seden Gürel



2004 Eylül



Dizileri



2007 İki Yabancı



2005 Aşk Oyunu



2004 Avrupa Yakası (Konuk oyuncu)



Filmleri



2002 Aslı ile Kerem



Seslendirmeleri



2007 Çirkin Ördek Yavrusu ile Farecik, Çirkin Ördek Yavrusu



2007 High School Musical 2, Soundtrack

Burcu Kıratlı - Mavi



Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.



Rol Aldığı Diziler



Aşk ve Mavi (2016) - Mavi

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.



İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Burcu Kıratlı, Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermiştir.