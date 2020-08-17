Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı! Atiye yeni sezon tarihi ve 2. sezon fragmanı

17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:22 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:22

Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı. Netflix'in sevilen yapımları arasında yer alan Atiye'nin 2. yeni sezon tarihi belli oldu. Beren Saat'in Göbeklitepe'de yapılan keşifle hayatı değişen bir ressamı canlandırdığı Atiye dizisinin yeni sezon fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. İlk sezonu ile geniş bir hayran kitlesi oluşturan Atiye’nin 2.sezon tarihi, yayınlanan fragmanla duyuruldu. İlk sezon sonunda kardeşinin ölmemesi için kritik bir seçim yapan Atiye'nin 2. yeni sezonda yaşayacağı olaylar izleyenler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Atiye 2. sezon fragmanı.

ATİYE 2. SEZON FRAGMANI





ATİYE 2. SEZON TARİHİ

Atiye 2. sezon fragmanı ile birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu. Başrollerini Beren Saat ile Mehmet Günsur’un paylaştığı 'Atiye’ dizisindeki performansıyla göz dolduran Melisa Şensolsun, dizisinin ikinci sezonunun 10 Eylül'de yayına gireceği bildirildi.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE 3. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

İkinci sezonu Eylül ayında seyirci karşısına çıkacak olan dizinin üçüncü ve son sezonu için çekimlere başlandığını güzel oyuncu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle final sezonunun çekimleri biraz sarkmıştı. Saat, sosyal medya hesabından çekimlerin başladığını şu sözlerle duyurdu:

Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun.

ATİYE OYUNCULARI

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger - Ozan

Melisa Şenolsun - Cansu

Başak Köklükaya - Serap

Civan Canova - Mustafa

Meral Çetinkaya - Zühre

Hazal Türesan - Hannah

Cezmi Baskın - Öner

Tim Seyfi - Serdar