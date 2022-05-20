Aziz 26. Bölümüyle Show Tv'de ekrana geliyor. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz, 26. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Aziz'in son bölümünde Aziz ile Efnan'ın romantik bir gün geçirirken bir adamın Efnan'ı kaçırması izleyenleri şoke ediyor. Efnan'ı kim neden kaçırdı? Aziz 26. bölüm full izleme Youtube ve Show Tv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AZİZ 26. BÖLÜM İZLE!

Aziz'in önceki bölümünde Pierre, Aziz'i yakaladığını zannederken aslında oyuna düşürüldüğünü anlamıştı. Dilruba'nın gidişi yüzünden Galip'le ters düşen Adem ise kendisini babasına kanıtlamak için Efnan'la yeni bir yola çıkmıştı. Peki Aziz 26. bölümde neler yaşanacak?

AZİZ 26. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

AZİZ 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Pierre'in almış olduğu darbe onun Hatay'daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay'dan öylece vazgeçecek değildir...

Aziz'in 26. Bölümünde Kenan'ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz'in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girer ve Efnan'ı bu uğurda yem olarak kullanır!

Kenan'ın Efnan üzerinden kurduğu oyun Pierre'in harekete geçmesine ve Aziz'e tuzak kurmasına neden olur. Efnan ise içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken yılların üzerini örttüğü büyük bir sırrı öğrenir.

Aziz 26. bölümde Aziz ile Efnan'ın romantik bir gün geçirirken bir adam Efnan'ı kaçırır.

Aziz, Efnan'ın hayatının tehlikeye girişiyle bir yol ayrımına gelir.

Efnan'ı kurtarabilmek için önünde iki seçenek vardır ve bu seçeneklerden biri ölüme çıkmaktadır. Aziz, Efnan için ölümü göze alıp sevdiği kadını kurtarabilecek midir?

Efnan'a neler olacak? Aziz Efnan'ı kurtarmak için ne yapacak?

Pierre'in yaşadığı öfke patlaması dikkat çekerken, Milan'ın "Sizi bu topraklardan söküp atacağız, iziniz bile kalmayacak!" sözleri üzerine gerilim yükseliyor.

Pierre ile Milan arasında neler yaşanacak?