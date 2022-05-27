Aziz, 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz'in 27. bölümünde Efnan'ın Kenan konusunda söyleyecekleri Pierre'in geri adım atmasına sebep olur. Pierre, eline geçen fırsatla kimsenin hesap edemediği bir planı devreye sokar. Pierre'in yeni planı ne? İşte Aziz 27. bölüm full izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar...

AZİZ 27. BÖLÜM İZLE!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

AZİZ 27. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

AZİZ 27. BÖLÜM ÖZETİ

Efnan'ın Kenan tarafından alıkonulması Pierre, Aziz ve Kenan arasında büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar.

Efnan'ın Kenan konusunda söyleyecekleri Pierre'in geri adım atmasına sebep olur.

Pierre eline geçen fırsatla kimsenin hesap edemediği bir planı devreye sokar!

Hatay seçimlerinin gerçekleştirilecek olması basının ilgisini çeker.

Pierre, Hatay'ın demokrasi ile tanışacağını müjdelerken Aziz'in hedefinde Hatay'a gelen gazetecilerden Zehra vardır!

Aziz, Pierre'in gerçek yüzünü ortaya çıkarabilmek için güven kazanmalıdır!

Seçim telaşı yaşayan Hatay da beklenmeyen bir gelişme olur. Ancak Aziz yaşananların izini sürmektedir.

Her ne yaşanılmış olursa olsun gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır! Gün sonunda kazanan kim olacaktır?

AZIZ'E HAIN TUZAK!

Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi 'Aziz'in önceki bölümünde Kenan, Efnan'ı kaçırdı. Aziz her yerde sevdiği kadını ararken iki ayrı mektup aldı. Mektuplarda Efnan'ın olabileceği iki farklı adres yazıyordu. Tuzağa çekilen Aziz çaresizdi. Aziz ve Adem iki ayrı yere doğru yola çıktı. Aziz'in gittiği kulübede Pierre, Kenan ve Efnan vardı. Adem'in gittiği kulübede büyük bir patlama yaşanırken; Pierre, Kenan ve Aziz'in bulunduğu kulübeden ise bir silah sesi duyuldu. Vurulan kişi kimdi?

GALİP PAYİDAR'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Pierre aldığı yenilgiden sonra Feridun'dan şüphelenmeye başladı ve onu takibe aldı. Feridun'un Aziz'e gizlice mektup gönderdiğine tanık oldu. Aziz'e ulaştırılan mektupta Galip Payidar'a suikast düzenleneceği yazıyordu. Telaşla amcasına ulaşan Aziz onu kalabalıktan uzaklaştırmak isterken suikast girişimi gerçekleşti. Aziz silahlı kişiyi görünce amcasının üzerine atlayarak onu kurtarmayı başardı.

FERİDUN ÖLDÜ

Pierre artık Feridun'un Aziz'le çalıştığından emindi. Feridun'u yemeğe davet eden Pierre, içkisine ilaç katarak korkunç bir tuzak hazırladı. Fenalaşan Feridun, Pierre'in eline düştü. Feridun'u zindana bağlayan Pierre gerçekleri öğrenmeye çalıştı ancak istediği itirafları alamadı. Feridun'a silah doğrultan Pierre bir anda kendisini namlunun ucunda buldu. Pierre'in elinden kurtulan Feridun, onu öldüreceğini düşünerek her şeyi itiraf etti ancak tam tetiği çekeceği sırada Fransua, Feridun'u vurarak Pierre'i kurtardı.