30 Eylül 2021 Perşembe 23:46 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:46

Barbaroslar 3. Bölüm izleyiciyi aksiyonlu sahnelerle karşıladı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. bölümde Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kalır. İsabel, Baba Oruç için öz babası Silvio'ya karşı çıkabilecek mi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3.bölümü izlemek isteyenler, haberimizdeki linkten ulaşabilirler. Barbaroslar 3. Bölüm full izle

Barbaroslar dizisi, Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların destansı öyküsünü konu alıyor. TRT 1 ekranlarının dev projesi Barbaroslar'ın 3. bölümü yayınlandı. Barbaroslar 3. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

BARBAROSLAR 3. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 3. bölümü ile izleyenleri ekran başina kilitledi.

BARBAROSLAR 3. BÖLÜM FULL İZLE (TRT1)

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. bölümde Düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak; Baba Oruç ve İlyas'ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilli'ye dönmeyi seçer. Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerindendir ve Midilli'de onu büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Pietro, peşinde olduğu demirciyi her yerde ararken, adım adım da sırra yaklaştığını düşünmektedir. Sırra ulaşmak uğruna eline geçen her fırsatı değerlendirmeyi de ihmal etmeyecektir. Pietro yaklaştığını düşündüğü sırrın cevabını bulabilecek mi?

Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kalır. İsabel, Baba Oruç için öz babası Silvio'ya karşı çıkabilecek mi?

Hızır ve sırrın peşinden gidenler, yeni soruların cevabını bulmak için oldukça çetin mücadelelerin içerisine girerler. Hızır soruların cevaplarını bulup kadim düşmanlarını alt edebilecek mi?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi Barbaroslar, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Kazandığı zaferler ve denizcilikte yaptıklarıyla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor.