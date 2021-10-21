21 Ekim 2021 Perşembe 23:44 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 23:44

Barbaroslar 6. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener ve Yetkin Dikinciler yer alıyor. Son bölümde Hızır ve Niko, Eshter'i yakalamış fakat Radko'nun da tuzağına düşmüştü.. Barbaroslar 6.bölümde Hızır ve Niko bu saldırıdan kurtulabilecekler mi? Radko, Eshter'i İskenderiye'den çıkarabilecek mi? İşte Barbaroslar son bölüm izleme bağlantısı tek parça.

BARBAROSLAR 6. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 6. bölümde Baba Oruç ve tayfası, zulme uğrayan köylüleri kurtarıp yeniden yelken açarlarken, Kara Korsan adıyla deryalara tekrar dönen Antuan tarafından saldırıya uğramışlardı. Baba Oruç ve leventler bu saldırıdan sağ kurtulabilecekler mi?

Öte yandan Hızır ve Niko, Eshter'i yakalamış fakat Radko'nun da tuzağına düşmüştü.. Hızır ve Niko bu saldırıdan kurtulabilecekler mi? Radko, Eshter'i İskenderiye'den çıkarabilecek mi?

Barbaroslar 6. bölümde Isabel'in, Baba Oruç'un evine yapılacak baskını ifşa etmesi ve Radko tarafından açıkça tehdit edilmesi üzerine kızının saklandığı yetimhaneyi adamlarıyla basan Sylvio geri dönüşü olmayan kararlar mı alacak? İshak'la karşı karşıya kalan Sylvio durumu ne kadar ileri taşıyacak?

Perdenin arkasında kuklalarını yöneten Pietro, hem Eshter'i ele geçirip hem de Baba Oruç'u bertaraf ederek nihai hedefine yaklaşmak için o büyük adımı atmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Baba Oruç'un tuzağa düşmesi İskenderiye sokaklarında nasıl yankılanacak?

Oruç'u Isabel'den kıskanan Despina, Baba Oruç'un başına gelen bu hadiseler yüzünden sorumlu tutacağı Isabel'e karşı nasıl bir tavır takınacak?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU

Barbaroslar dizisi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona 'dinin hayırlısı' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, 'sakal'; rossa ise 'kızıl' anlamına gelmektedir.