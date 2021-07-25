Baş Belası 6. bölüm full izle! Baş Belası 6. bölüm izle (tek parça)

25 Temmuz 2021 Pazar 17:10 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 17:10

Baş Belası 6. bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyecek sahnelerle Atv'de yayınlanıyor. Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı Baş Belası, eğlenceli ve aksiyon dolu sahneleriyle seyircisiyne buluşmaya devam ediyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası 6. bölümü full izlemek için haberimizdeki Baş Belası 6. bölüm izleme linkine tıklayın. Baş Belası 6. bölüm full izle!

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başladığından itibaren yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Baş Belası 6. bölümü full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

BAŞ BELASI 6. BÖLÜM FULL İZLE

"Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri...

BAŞ BELASI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Başkomiser Şahin, hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar "Ben bundan sonra yokum!" diyerek cinayet bürodan uzak kalacağını açıklar.

Baş Belası 6. bölümde Şahin'in emniyetten uzak olacağı bu dönemde 'Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır. Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyar.

Diğer tarafta sakin bir mahallede art arda işlenen cinayetler ekibin kabusu haline gelir. Şahin'in yokluğunda ekibin zorlandığını gören İpek, sorgu ve gözlem yeteneklerini sonuna kadar kullanır.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizide başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Barış Yalçın ve Eyüp Mert İlkıs eşlik ediyor.

Baş Beşası, her Pazar saat 20.00'da Atv'de.