Bir Litre Gözyaşı dizisi izle 3.yeni bölüm fragmanı | Bir Litre Gözyaşı son 2.bölüm Kanal D izle

Bir Litre Gözyaşı 3.yeni bölüm fragmanı yayınlanıd mı Bir Litre Gözyaşı 2.son bölümünde neler olacak? Bir Litre Gözyaşı 2.son bölüm izleme linki ne zaman erişime açılacak? Bir Litre Gözyaşı oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir? gibi bir çok sorunun yanıtını arayan dizi severler için detayları bu haberimizde derledik. 14 Ekim Pazar akşamı Kanal D'de izleyicisiyle buluşan Bir Litre Gözyaşı 2. yeni bölüm fragmanı günler öncesinde ekrana geldi. Büyük ilgiyle izlenen ekranların yeni dizisi Bir Litre Gözyaşı

BİR LİTRE GÖZYAŞI 2.BÖLÜM ÖZETİ

Cihan ve Ali arasındaki yakınlık giderek artıyor! Mahir ise onları kıskanmaya başlasa da uzak durmaya çalışıyor!



Yıllardır aşık olduğu Ali ile sevgili olan Cihan, onunla olan ilişkisinde son derece mutludur. İki genç sevgili günden güne daha da yakınlaşmaya başlar. Cihan’a karşı duyguları olan Mahir ise onları gördükçe içten içe kıskanmaya başlar ancak elinden de bir şey gelmez.

Öte yandan kızları Cihan’la ilgili tereddütleri artan ailesi gözyaşlarına engel olamaz.

Figen, Cihan’a ciddi bir hastalığı olduğunu söylememekte kararlıdır. Cihan yaşında birini böyle acı bir gerçekle yüzleştirmenin haksızlık olduğunu düşünür. Ancak tedbiri elden bırakmayacak, doktorun talimatlarını yerine getirecektir.



Bu arada Cihan okulun basketbol takımına girmeye karar verir. Bu süreçte Ali’nin ilgisi ayaklarını yerden keser. Okulda sık sık karşılaştığı Mahir’le arasındaki mesafeli arkadaşlık ise adım adım dostluğa dönüşecektir. Bu süreçte Mahir, Cihan’ın dosyasını başhekim olan babasının masasında görür. Mahir’in gerçeği öğrenmesi artık an meselesidir.

Figen yine doktorun önerisine uyarak Cihan’dan günlük tutmasını, hastalığıyla ilgili gözlemlerini yazmasını ister. Cihan bunu sorgular. Ciddi bir hastalığı yoksa neyi, neden yazacaktır? Basket maçlarında yaşadığı aksaklıklar da aklını kurcalar. Aradığı cevapları Figen’den bulamayan Cihan, doktoru Onur’la konuşmaya karar verir. Figen’e tereddütsüz olarak, “sorarsa ona gerçeği söyleyeceğimi bilin” diyen doktoruyla…

Hastalığının etkileri artan Cihan, neler olduğunu anlamaya çalışırken kimsenin beklemediği bir adım atıyor!



Hastanedeki kontrollerinin ardından neyi olduğunu merak eden Cihan, annesi Figen tarafından her şeyin yolunda olduğunu öğrenir. Gerçeği Cihan'dan saklamak isteyen Figen, bir süre daha hastalığını öğrenmemesini ister. Cihan ise hareketlerindeki bozukluktan oldukça rahatsızdır. Doktoruyla görüşmek için hastanenin yolunu tutan Cihan, gerçekleri öğrenebilecek mi?



Öte yandan Muzaffer, Cihan ile Ali'nin ilişkisini sorgulamaya başlar. Bu ilişkiyi sorgulayan üstelik sadece o değildir. Mahir'in de ilgilenmesi, Cihan'ın dikkatini çeker. Mahir ile yüzleşmeye karar veren Cihan, bildiği bir şey olup olmadığını sogrular.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 1.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Daha okulun ilk günü etrafını sarmalayacak olan arkadaş çemberine adım atar. Sınav sabahı tanıştığı, “o garip çocuk” la da yolları tekrar kesişir. Cihan’ı en çok heyecanlandıran, uzun süredir hayranlık duyduğu Ali’yle aynı okulda olmaktır. “İlk aşk” şimdi ona bir adımlık mesafededir.



Her şey gayet güzel giderken yüreği ağırlaşan tek kişi Figen’dir. Kızının sakarlıklarından tedirginlik duymaya başlar. Cihan’ın yaralanmasına sebep olan bir düşüş acı gerçeğin gün yüzüne çıkmasına neden olacaktır. Cihan’a Beyincik dejenerasyonu teşhisi konur. Bunun tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu öğrendiğinde dünya Figen'in başına yıkılır. Cihan her şeyden habersiz yeni hayatının tadını çıkarırken Figen ise bambaşka bir dünyaya adım atmıştır.

Yürekli ailesi, nasıl başa çıkacaklarını hiç bilmedikleri bir durumda kendilerini bulurlar. Acaba Cihan ve ailesini neler beklemektedir?

BİR LİTRE GÖZYAŞI DİZİ KONUSU

15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak.



Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak Bir Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;



Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI DİZİ OYUNCULARI

MİRAY DANER KİMDİR?

(Cihan Yürekli)



Yürekli ailesinin en büyük çocuğu… 18 yaşında, oldukça güzel, sevimli, yaşam enerjisi yüksek bir kız. Her zaman yaşıtlarından bir adım önde, mantıklı, ayakları yere basan yapısıyla ailenin parlak, sorumluluk sahibi, güvenilen çocuğu olmuş. Arkadaşları tarafından da sevilen, kollanan, sosyal yönü kuvvetli biri… Olaylara pozitif yaklaşan, hedeflediği her alanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve oldukça başarılı bir genç… Gelecek vadediyor.

Oyunculuk kariyeri ve sergilediği performans ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Miray Daner, 1999’da İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda dizilerde rol almaya başlayan Miray Daner, 2009’da Bez Bebek dizisinde rol aldı. Daha sonra Papatyam dizisinde Gonca karakterini canlandırdı.





2015’te Medcezir dizisinde canlandırdığı Beren karakteri ile tanındı. Şu an Vatanım Sensin’de rol alan Miray Daner’in dizideki babası Halit Ergenç’le yolları da yıllar evvel kesişmiş. Baba-kız rolünde gördüğümüz ikili yıllar evvel Dersimiz Atatürk filminde beraber rol almış. Vatanım Sensin’in Hilal’i Miray Daner dizideki performansıyla çok beğeniliyor. Miray Daner Altın Kelebek’te ‘Yıldızı Parlayan’ ödülünü aldı.

Gerçek hayattan alınmış çarpıcı bir hikaye!Cihan, lise son sınıf öğrencisi, hayat dolu bir kızdır. Yaşamına yön verecek olan üniversite sınavının heyecanı içindeyken nihayet gönlünden geçen okulu kazanmayı başarır. Böylece hayatında yeni bir dönem başlar. Yeni çevre, yeni arkadaşlıklar ve aşk…

SİNEM ÇELİK KİMDİR?



(Figen Yürekli)



Cihan’ın annesi… 40 yaşında, hala güzelliğiyle dikkat çeken, her şeye yetişmeye çalışan, enerjik bir kadın… Her zaman kendi tercihlerini yaşamış, bu uğurda gereken bedelleri ödemiş ama bundan hiçbir zaman pişman olmamış biri… Güçlü bir kadın, kolay kolay kimseye eyvallah etmiyor. El attığı her işte başarılı olan, mücadeleci bir karakter… Sahip olduğu dört çocuğa, iş hayatında zaman zaman tökezleyen kocasına, evinin idaresine, sağlık görevlisi olarak yaptığı işe, her şeye yetişmeyi başarıyor. En önemlisi bunları sevgiyle yapıyor.

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası o küçükken evi terk etmiş. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.

1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.



1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.



1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.



1996 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.



1994-1996 yılları arasında birçok reklam filminde oynadı. 1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı.



1997 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.



1998, Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Melih Kibar'in besteleri ve piyanosu eşliğinde Çiğdem Talu'ya Selam müzikalinin koreografisini yaptı, dans etti, oynadi, şarkı söyledi.



1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı. Çeşitli reklam filmlerinde oynadı.



2000 yılında rol aldığı "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı film ile 2001 yılında 3 farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçilerek ödül aldı.



2003 yılında Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Hititler"de Haluk Bilginer ile birlikte rol aldı. Takvimler 2005'i gösterdiğinde "Aliye" adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısına çıktı. Nejat İşler, İlhan Şeşen, Halit Ergenç gibi zengin kadroya sahip olan "Aliye", izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.



2005 yılında Volkswagen Polo Bayanlar Kupası Otomobil Pist Yarışında Castrol pilotu olarak 3. oldu.



2005 senesi dolmadan tekrar bir sinema filmi ile beyazperde'ye çıkıyordu: "Ayın Karanlık Yüzü". Metin Belgin'in yazdığı, Biket İlhan'ın yönettiği filmde, Mehmet Ali Alabora, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte başrolü paylaşıyordu.



2006 yılında başrolünü Nejat İşler ve Halit Ergenç'le paylaştığı Aliye dizisini bitirdikten sonra Amerika'nın Los Angeles şehrine gitti. Sanem Çelik, bu dizinin yönetmeni Kudret Sabancı ile aşk kaçamağı yaptı. Sonucunda Kudret Sabancı, Esra Akkaya ile olan evliliğini bitirdi. Sanem Çelik diziyi tamamlayıp Amerika'ya gitti.





2006 yılında gittiği Amerika'dan 2008 yılında döndü ve yapımcılığını yine TMC'nin üstlendiği "Güldünya" adlı dizi için kamera karşısına geçti.



2013 yılında Yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" sinema filminde rol almıştır.



2013 yılının son aylarında çekilen ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Kanal D'de ekrana gelen, başrollerinde Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'ın yer aldıkları "İnadına Yaşamak" dizisininde görev aldı.



