Bir Umut Yeter 4.yeni bölüm fragmanı Bir Umut Yeter son 3.bölüm izle Kanal D’de! Dizi severleri ekran başına kilitleyen Bir Umut Yeter yeni bölüm fragmanı ve Bir Umut Yeter son bölüm izleme linki merak ediliyor. Bir Umut Yeter her Cumartesi akşamı izleyicisini ekrana kilitliyor. Bir Umut Yeter 3.bölümde; Yılmaz'dan gelen mektup, Derya için yeni bir başlangıç olur. Oğluna kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan Derya, yeni bir karar almak zorunda kalacaktır. Kenan da gerçekleri öğrenmeye yakınlaşır ve herkesi büyük bir sürpriz beklemektedir. Bir Umut Yeter son bölümde neler oldu? Derya’nın küçük kız kardeşi Damla’nın üniversiteden mezun olup İstanbul’dan Köyceğiz’e gelmesi Akar Ailesi’ne yepyeni bir hareket getirir. Senelerdir içe kapanık bir hayat süren Derya, Damla’nın ısrarlarına dayanamaz ve bir fotoğraf sergisi açmaya karar verir. Köy meydanında açılan bu sergi Elif, Yılmaz, Derya ve Umut’un bir araya gelmesine neden olurken Yılmaz’ın da hayati bir karar vermesini sağlayacaktır.

BİR UMUT YETER 3.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir Umut Yeter 3. Bölüm Fragmanı

Eski sırlar ortaya çıkıyor; Derya'yı büyük bir sınav bekliyor!

Yılmaz'dan gelen mektup, Derya için yeni bir başlangıç olur. Oğluna kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan Derya, yeni bir karar almak zorunda kalacaktır. Kenan da gerçekleri öğrenmeye yakınlaşır ve herkesi büyük bir sürpriz beklemektedir.

BİR UMUT YETER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umut’un gerçek annesinin Derya olduğunu öğrenen Yılmaz seneler önce Elif’in ısrarları ile kurdukları yalan dünyayı sorgulamaya başlamıştır. Çaresizce işin içinden çıkmaya çalışırken kader ise Yılmaz ile Derya’yı sürekli karşı karşıya bırakıyordur. Köyceğiz Limanı’nın işletmecisi iş adamı Kenan Akar’ın cazip iş teklifini sırf Umut’un ıssız adadaki yalnızlığını dindirmek için kabul eden Yılmaz, Derya’nın yeni patronunun kızı olduğunu öğrenmesi ile beyninden vurulmuşa döner.

Derya’nın küçük kız kardeşi Damla’nın üniversiteden mezun olup İstanbul’dan Köyceğiz’e gelmesi Akar Ailesi’ne yepyeni bir hareket getirir. Senelerdir içe kapanık bir hayat süren Derya, Damla’nın ısrarlarına dayanamaz ve bir fotoğraf sergisi açmaya karar verir. Köy meydanında açılan bu sergi Elif, Yılmaz, Derya ve Umut’un bir araya gelmesine neden olurken Yılmaz’ın da hayati bir karar vermesini sağlayacaktır.

BİR UMUT YETER KONUSU NEDİR?

Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar…

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır!

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.

Elif, bebeği Allah tarafından gönderilmiş bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği bağrına evlat diye basmasıyla birlikte, yıllar boyu sürecek vicdan azabı da başlamıştır artık...

BİR UMUT YETER OYUNCULARI

TOLGAHAN SAYIŞMAN (YILMAZ KARABEY)

Hakkari’de 6 askerini şehit vermiş, kendisi de vurulmasına ve ölümcül yaralar almasına rağmen hayata bir şekilde tutunmuş onurlu, vicdanlı ve hakkaniyetli bir gazi! İnsanlardan uzak, sade, sakin ve huzurlu bir hayat isteği onu kimsenin yaşamadığı ücra bir adadaki deniz fenerinin bekçisi olmaya kadar götürür. Fenerin bulunduğu kasabada yaşayan Elif’le tanışıp kısa sürede evlenmeye karar veren Yılmaz’ın fırtınalı bir gecede karaya vuran bir kayıktan çıkan bebeği evlat diye bağrına basmasıyla gelişen olaylar, hayatının kalan bölümünü kurşun yarası kadar acı veren bir vicdan muhasebesiyle geçirmesine neden olur.

ESRA BİLGİÇ TÖRE (DERYA AKAR)

Küçük yaşta annesini kaybeden, varlıklı bir ailede babası tarafından büyütülen Derya, konservatuarın sinema bölümünde okurken tanıştığı Doğulu bir aşiretin oğluna aşık olur. Babasının bu ilişkiyi onaylamaması Derya’yı durdurmaz ve tüm ailesini karşısına almak pahasına aşkının peşinden giderek Toprak’la evlenir. Oğulları Deniz’in doğumundan kısa süre sonra, Toprak’la birlikte başta babası ve özlemini çektiği ailesi ile olan ilişkisini düzeltip buzları eritmek üzere yaşadığı kasabaya gider. Ancak hiç beklenmedik bir gelişme, oğlu ile sevdiği adamın fırtınalı bir gecede denizde kaybolmasına neden olur. Evlat acısı içinde yanan acılı anne yıllar sonra ölen oğlunun yaşadığını öğrenecek ancak bu sefer de öz oğluna kendini anne olarak kabul ettirme çabası içinde savrulacaktır.

HAZAL SUBAŞI (ELİF KARABEY)

Küçük bir kasabada küçük mutluluklar ile büyüyen uyanık ve akıllı Elif, abisinin güneydoğuda şehit düşmesi ile sevdiklerine hastalıklı ölçüde düşkün, onları kaybetme korkusu ile yaşayan lafını esirgemeyen sevgi arsızı bir kızdır. Sakin ve monoton kasaba günleri genç ve yakışıklı yeni fener bekçisinin hayatına girmesi ile bir anda değişir ve kafasına koyduğunu yapmayı bir şekilde beceren Elif kısa sürede Yılmaz’ı kendisiyle evlenmeye ikna eder. Birkaç başarısız hamileliğin ardından karnındaki bebeğin de ölü doğduğu gecenin sabahında karaya vurmuş kayıktan bir bebeğin çıkması Elif’in mucizelere olana inancını iyice pekiştirir. Başkasına ait olan bu bebeği kendi oğlu olarak bağrına basıp bu durumu Yılmaz’a da bir şekilde kabul ettirmeyi başarır. Elif, en çaresiz anında çıka gelen bu bebeği Yılmaz da dahil hiç kimsenin elinden almasına izin vermezken, genç kadın sevdiklerini kaybetmemek uğruna herşeyi göze alacağı bir savaş verecektir.

SERHAT TUTUMLUER (KENAN AKAR)

Bölgenin ileri gelen zenginlerinden olan Kenan otoriter, disiplinli ve kontrolcü kişiliği ile dikkat çeken başarılı bir iş adamıdır. Gençlik ateşi çok erken yaşta evlilik dışı bir kız babası olmasına neden olmuş, daha sonra aşık olup evlendiği karısı bu istenmeyen bebeği de kendi iki kızından ayırmadan büyütmüş, ancak yakalandığı MS hastalığından kurtulamayıp genç yaşta Kenan’ı üç kızıyla yapayalnız bırakmıştır. Kenan bu kayıp ile kendisini hayata ve ilişkilere kapatmış bir daha asla evlenmemeye karar verip kendini üç kızını yetiştirmeye ve işlerine adamıştır. Ortanca kızının tasvip etmediği bir evlilik yapması ile gelişen trajik olaylar,

Kenan’ın damadı ile torununun ölümünden kendini sorumlu tutmasına ve derin bir vicdan azabı yaşamasına neden olur. Duygusal anlamda en zayıf olduğu anda karşısına çıkan kızının en yakın arkadaşı Serap’a aşık olması Kenan’ı tekrar yaşama döndürürken, bu durum çevresindeki herkesle olan ilişkisini bir anda başka yerlere savurur .

CEM UÇAN (TANER ÇELİKBAŞ)

Küçük yaşta Kenan’ın himayesine aldığı Taner, sadece Kenan’ın sağ kolu değil aynı zamanda evin oğlu gibidir. Derya’ya aşık olsa da hislerini bir türlü açıklama cesareti gözteremeden Derya başkasına aşık olup evlenir. Sevdiği kadını başkasına kaptırmanın hırsıyla gözü iyice kararan ve her türlü kötülüğü göze alan Taner yaptığı bir oyun neticesinde Toprak ve Deniz’ in denizde kaybolmasını sağlar. Ancak ilahi adalet ona en büyük cezayı verir ve hiç sevmediği Dilek ile mecburen evlenmek zorunda kalır. Yılmaz’ın Derya’nın hayatına girmesiyle birlikte Derya takıntısı yeniden alevlenirken, bu defa Yılmaz’ı ortadan kaldırmak için harekete geçecektir.

YAĞMUR ÖZBASMACI MERMER (DİLEK AKAR)

Dilek, Kenan’ın evlilik dışı ama nüfusuna aldığı hırçın, fevri ve küstah tavırlarıyla herkese kök söktüren en büyük kızıdır. Küçük iki kız kardeşinin kendisinden uzak tavırları Dilek’in kenara itilmiş istenmeyen çocuk psikolojisini iyice beslemektedir. Genç kızlığından itibaren hayran olduğu Kenan’ın sağ kolu Taner’ le yaşadığı bir gecelik kaçamaktan hamile kalınca bu hatayı bir fırsata çevirmekte gecikmez. Ancak yaptığı evlilikte aradığı mutlululuğu ve özlediği sevgiyi bulamaması, üstelik kocasının kız kardeşine aşık olduğunu anlaması ile, etrafına karşı çok daha sert ve entrikacı bir tutum sergileyemeye başlar.

FEYZA CİVELEK (DAMLA AKAR)

Akar ailesinin en küçük, şımarık, sorumsuz ve hercai üyesi Damla, annesini çok küçük yaşta kaybetmiş olmasına rağmen babası ve ablaları sayesinde sevgi içinde büyümüştür. Ablası Derya’nın başına gelen trajik olaylardan sonra, başta babası olmak üzere tüm ailenin ilgisinin Derya’ya kayması onu yalnız hissettirmiş ve lise öğretmenine aşık olmuştur. Olay iyice büyüyüp tüm kasabanın diline düştüğü anda ise devreye Taner girip bir şekilde adamı Damla’ nın etrafından uzaklaştırmayı becerir. Tüm kasaba ve lise arkadaşlarının diline düşen Damla çareyi bir an önce üniversite için İstanbul’a kapak atmakta bulur ve yaşadıklarının acısını hayattan çıkarır. Okuldan mezun olduktan sonra babasının zoruyla kasabaya dönmek ve sahip oldukları otelde çalışmak zorunda kalan Damla’ nın yeni ilgi alanı ise Kenan’ın sahip olduğu limanda çalışan yakışıklı Arda’dır.